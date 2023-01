Síkela shrne, co se Česku povedlo v rámci předsednictví Rady EU

Uplynulému českému předsednictví se říká „energetické“, protože agendě setkání evropských lídrů dominovala právě energetika. Vedle pravidel solidarity v případě plynové nouze a společných nákupů plynu se českému ministru Jozefu Síkelovi na poslední chvíli podařil dojednat i celoevropský cenový strop na plyn ve výši 180 eur za megawatthodinu.

Energetická agenda překryla další důležitá opatření, která vyplynula z jednání v Bruselu pod taktovkou Česka. Příkladem je dohoda o čipech, která má zvýšit produkci těchto dnes nepostradatelných součástek v Evropě a tím zajistit, že EU nebude zcela závislá na dovozu polovodičů ze zahraničí.

Konkrétním dohodnutým cílem je více než zdvojnásobit výrobu polovodičů na 20 procent světového trhu do roku 2030. To se má podařit díky investicím do výzkumu a vývoje, podpoře pilotních linek a usnadnění výstavby výrobních kapacit. Na výzkum a podporu budování technologických kapacit má jít z unijních rozpočtů 3,3 miliard eur (80 miliard korun).