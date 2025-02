Půl roku vyhlíželi hosty, pak přišel obrat. Jak si vede česká hospoda v Mnichově

„První měsíce byly těžké, ale hosté nás podrželi a dnes musíme rezervace odmítat,“ říkají manželé v rozhovoru pro iDNES.cz. Tak se rozhodli přestěhovat do nových a větších prostor, které otevřou v březnu.

Co vás přilákalo do Mnichova? Jak dlouho tu žijete?

Ivo: Já jsem v Německu už deset let. Poprvé jsem sem přijel na pozvání svého strýce, který sem emigroval. Tou dobou měl v plánu si s partnerem otevřít českou restauraci. Ovšem před otevřením samotného podniku nakonec spolupráci odřekl a můj strýc na to zůstal sám. Takže jsem nakonec souhlasil a podnik s ním rozjel s tím, že v Německu zůstanu jen dočasně a že pak se zase vrátím do Brna.

Lenka: Když jsme se s Ivem seznámili, tak už v Německu byl. Po ročním přemlouvání jsem se za ním přestěhovala do Mnichova. To bylo v roce 2020.