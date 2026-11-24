Dva miliony odešly minulou středu z účtu Červeného kříže vinou interní chyby, když se při testovacích operacích provedly nezamýšlené skutečné převody peněz. Organizace deníku potvrdila, že za tím nebyl kybernetický útok.
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„Moje žena se ve středu probudila a na jejím účtu bylo 8000 eur. O tom se jí ani nesnilo. Zavolala kolegyni, která jí řekla, že dostala 4000 eur,“ řekl listu manžel jedné ze zaměstnankyň Červeného kříže.
Prvotní nadšení však podle něho brzy vystřídaly obavy, neboť zaměstnavatel k mimořádné částce nikomu nic neřekl. Zanedlouho pak organizace rozeslala lidem výzvu, aby peníze neutráceli, neboť je bude chtít získat zpět.
To však v některých případech může být delikátní záležitost. Někteří zaměstnanci již část peněz utratili a pro Červený kříž pracují například i lidé žijící v sociálních bytech, pro něž může být vracení peněz velmi složité, dodává Le Dauphiné Libéré.