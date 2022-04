Německý ministr hospodářství podpořil embargo na ruské uhlí

Německo je kvůli možnému brzkému zmrazení dodávek ruského uhlí v úzkém kontaktu s Evropskou komisí, uvedla DPA. Ta se odvolává na zdroje z německého ministerstva hospodářství.

Německo od počátku invaze prohlašuje, že se chce závislosti na Rusku zbavit co nejdříve, rychlé odstřižení od energetických surovin z Ruska ale není možné, neboť by to těžce poškodilo německý průmysl. Habeck nicméně opakovaně ujistil, že na energetické nezávislosti pracuje „dnem i nocí, každý den v týdnu“.

V březnu ministr informoval, že Německo se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě, do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu.

V případě plynu v pondělí uvedl, že Německo v posledních týdnech snížilo dovoz plynu z Ruska z 55 na 40 procent. Dodal ale, že plyn je klíčovým zdrojem pro německý průmysl a vytápění, protože jen z 15 procent se používá k výrobě elektrické energie.