Černé antistresové panenky musí z regálů, podle politiků jsou rasistické

„Pokud věci nejdou zrovna podle plánu a chce se ti mlátit do zdi a křičet, tady je panenka, bez které se neobejdeš. Prostě ji popadni za nohy a začni s ní mlátit o zeď. Nezapomeň při tom křičet: ‚Cítím se dobře! Cítím se dobře!’“ stojí v popisku na břiše kontroverzní panenky.



Poprvé na panenku minulé pondělí upozornila Angela McKnight, poslankyně státu New Jersey. „Zjevně jde o nevhodné zobrazení osoby černé pleti a říká lidem, aby ji bouchli, aby jí dali ránu,“ napsala na svůj oficiální Facebook. „Rasismus nemá ve světě místo a já ho nebudu tolerovat, obzvlášť v tomto okrsku,“ dodala.



„Jsem znechucená představou, jak jiné dítě či dospělý mlátí černošské dítě jen tak, pro zábavu. Panenky by měly být symbolem lásky, péče a náklonnosti,“ dodala. Podle ní tyto antistresové panenky navíc povzbuzují děti k násilí. „Není OK, aby jakékoli dítě praštilo jiné, bez ohledu na rasu,“ napsala.

Pod příspěvkem jí pak mnozí znepokojení lidé děkovali za to, že na situaci upozornila a vyjadřovali znechucení nad tím, že něco podobného někdo prodává. Někteří také volali po bojkotu řetězce, který panenky prodával. „Jako kdyby se znovu rodili staří rasisté,“ uvedl jeden z nich.

Jiní však nechápali, proč se mluví o rasismu. „Ano, je trochu děsivá a divná, ale proč je rasistická? Nevypadá jako žádná reálná osoba. Prostě to v ní nevidím,“ napsal jeden z diskutujících.



Řetezec One Dollar Zone se po medializaci případu rozhodl panenky z obchodů stáhnout, informuje list USA Today. Celkem jich měl řetězec ve skladech přibližně tisíc. „Nějak nám to proklouzlo,“ uvedl Ricky Shah, šéf řetězce. Firma podle něj nedostatečně zkontrolovala zásilku, kterou do New Jersey posílala. Omlouval se s tím, že v ní bylo přes 35 tisíc předmětů.

Výrobcem panenek je podle fotografií společnost Harvey Hutter Co. Podle One Dollar Zone však již firma nefunguje. Kromě černých antistresových panenek vyráběla i panenky bílé pleti, které byly určeny ke stejnému účelu.

Napíklad na e-shopu Amazon se pak dají podobných panenek sehnat desítky druhů, včetně jedné v podobě prezidenta Trumpa.