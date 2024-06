Propast v odměnách ředitelů a zaměstnanců v USA. Šéfové berou stonásobně víc

V čase se prohlubující rozdíl je způsoben hlavně tím, že odměny generálních ředitelů jsou úzce spjaté s cenami akcií a ty zvlášť v roce 2023 rostly. Mnohým zaměstnancům se ale ve stejnou chvíli za posledních pár let vlivem vysoké inflace reálné příjmy snížily, píše portál CNN.

Na analýze pracovala společnost Equilar ve spolupráci s agenturou Associated Press. Její výsledky ukazují, že v loňském roce činil medián celkových odměn generálních ředitelů předních amerických firem 16,3 milionů amerických dolarů (asi 369 milionů korun), to ve srovnání s rokem 2022 znamená nárůst o 12,6 procent.

Na více peněz si v průměru ale přišli i američtí zaměstnanci. Tempo tohoto růstu však bylo v porovnání s CEO velkých firem o mnoho nižší. Průměrný příjem pracovníka v USA se meziročně zvýšil pouze o 5,2 procenta. Roční průměrná mediánová mzda zaměstnance ve Spojených státech amerických tak v roce 2023 činila celkem 81 467 amerických dolarů, v přepočtu zhruba 1,84 milionu korun.

Znepokojení zaměstnanci

V praxi to znamenalo, že generální ředitelé si loni ve srovnání s rokem 2022 průměrně polepšili o 1,5 milionu dolarů (asi 34 milionů korun), kdežto v případě zaměstnance šlo jen o 4 300 USD (cca 98 tisíc korun). Výsledná zjištění mnohé zaměstnance ve Spojených státech amerických znepokojila a volají po změnách. To souvisí i s vyšší inflací, která v USA i nyní stále setrvává nad normálem. Alespoň to však vypadá, že americké mzdy po letech 2021 a 2022 konečně začínají růst rychleji než ceny.

„Generální ředitelé jsou zodpovědní za to, že se zaměstnanci budou podílet na celkovém podnikovém úspěchu. Pokud to nebudou dělat, ohrožují své budoucí podnikový úspěch. Dobří pracovníci budou jednat a hlasovat nohama,“ uvedla pro CNN expertka Eleanor Bloxhamová, generální ředitelka společnost The Value Alliance, která se zároveň z části živí i jako lektorka.

Americkým akciím se loni dařilo

Ředitelé firem těžili mimo jiné z toho, že americký akciový trh loni zaznamenal silný růst. Hodnota indexu S&P 500 se v roce 2023 meziročně zvýšila o 24 procent. Mnozí investoři ocenili, že americká ekonomika se i přes vysokou inflaci vyhnula očekávané hospodářské recesi a řada z nich také předpokládala, že už brzy nastane éra snižování úrokových sazeb. Třeba index Nasdaq, do něhož se řadí technologické firmy, si loni díky rozmachu umělé inteligenci polepšil o 43 procent.

Nejlépe se loni měl generální ředitel společnosti Broadcom Hock Tan. Ten si loni přišel na 161,8 milionu amerických dolarů (asi 3,7 miliard korun), a to právě i díky růstu ceny podnikových akcií. Ty se totiž jen za loňský rok zdvojnásobily. Jeho celková odměna byla zhruba 510krát vyšší, než jaká byla mediánová zaměstnanecká mzda ve firmě, uzavírá Bloomberg.