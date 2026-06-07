Dvaašedesátiletý Američan James Giese z Madisonu ve státě Wisconsin žije sám a kvůli rostoucím cenám potravin už upravuje své návyky, omezuje nákupy hotových jídel i masa. Dokonce se snaží pěstovat na zahradě vlastní brambory, aby si pomohl s rozpočtem. „Mám velké obavy. Sice asi spadám do střední příjmové skupiny, ale už drahota už začíná být znát,“ říká pro agenturu Bloomberg.
Mimořádný růst cen v roce 2026 je zatím výsledkem kombinace války, obchodní politiky a změn klimatu. Počasí přitom americkým farmářům nepřálo – čelili rekordním vlnám veder, historickým mrazům, krupobití i lesním požárům.
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Spojené státy zaznamenaly nejteplejší začátek roku v historii, přičemž teploty byly do konce dubna v průměru o zhruba 3 °C vyšší než obvykle. Brzké teplo způsobilo, že některé plodiny začaly kvést o týdny dříve, což je následně vystavilo pozdějším mrazům.
Kalifornie se podílí na americké produkci zeleniny téměř polovinou a třemi čtvrtinami na produkci ovoce a ořechů, jenže letošní sněhová pokrývka v pohoří Sierra Nevada dosahovala v polovině dubna jen asi čtvrtiny obvyklé úrovně, což vyvolává obavy o dostatek vody pro zavlažování.
Kvůli suchu hrozí i citelný výpadek ve výnosech pšenice a kukuřice. Do hry vstupuje i válka, která otřásla globálními trhy s hnojivy. Ceny hnojiv v Severní Americe vzrostly od začátku konfliktu o pětinu. To pravděpodobně povede k vyšším cenám při sklizni, a pokud farmáři omezí jejich používání, plodiny budou méně odolné vůči vedru, suchu či bleskovým záplavám.
Náročný rok
„Snad každý, kdo o víkendu pořádal grilování, si všiml vyšších cen hovězích klobásek (meziročně 18,3 procenta), čerstvého mletého hovězího (téměř 15 procent) i limonád (11,4 procenta). Dokonce i barbecue omáčka zdražila o 11,6 procenta,“ vypočítává analytička agentury Bloomberg Deena Shankerová, která se věnuje potravinám a gastronomii.
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„Bude to náročný rok,“ dodává Ricky Volpe, profesor na California Polytechnic State University, který dříve působil v ekonomickém výzkumu amerického ministerstva zemědělství. Potraviny budou podle něj méně dostupné a spotřebitelé by se na to měli připravit.
Nejnovější výhled cen potravin amerického ministerstva zemědělství počítá letos s růstem cen v obchodech o 3,2 procenta. Volpe ale očekává potravinovou inflaci spíše v rozmezí čtyř až 4,5 procenta.
Ceny hovězího masa, které patří v USA k politicky citlivým položkám, dosáhly v dubnu rekordních hodnot kvůli nejmenším stádům skotu za posledních 75 let, suchu a vysokým nákladům na produkci. Ceny rajčat jen za poslední dva měsíce vyskočily o třetinu poté, co zimní bouře způsobily rozsáhlé škody farmářům na Floridě a zároveň kvůli clům klesaly dodávky z Mexika.
Slevy, privátní značky i trvanlivé potraviny
Do cen potravin se promítají i vyšší ceny paliv, protože farmáři i dopravci platí více za naftu pro traktory a nákladní vozy a zdražují také plastové obaly vyráběné z ropy. „Mnoho lidí se pořád dívá na účty za nákupy z doby před covidem a říká si, že platí vícm“ uvedl Andrew Harig z potravinářské asociace FMI. „A ten tlak skutečně cítí.“
Podle Shankerové mění s rostoucími cenami spotřebitelé své chování. „Mnozí to dělají už roky: nakupují ve více obchodech, reagují na slevy, přecházejí na levnější privátní značky, kupují více trvanlivých potravin a méně plýtvají. A když jsem se poptávala, jak se lidé vyrovnávají s drahým hovězím, i bývalý mluvčí Národní asociace chovatelů skotu mi odepsal, že začal jíst víc vepřového,“ uzavírá analytička Bloombergu.