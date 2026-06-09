Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic. Navštívili jsme i stejnojmennou pobočku v přímořském Portoroži. Kolik tam zaplatíte za mléčné výrobky, pečivo, maso, ovoce, nápoje nebo místní produkty?
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
V nabídce mariborského Lidlu byla slovinská piva Laško nebo Union, český Kozel, německý Perlenbacher i Heineken. Plechovka Laška vycházela v akci na 1,24 eura (30 korun), větší balení podle značky a počtu kusů stála zhruba od 4,99 do 5,99 eura (121 až 145 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Špagety stály 1,29 eura (31 korun) za balení a těstoviny Piccolini značky Barilla vyšly na 1,49 eura (36 korun). V akci byly i fusilli za 0,85 eura (21 korun), zatímco další druhy těstovin se pohybovaly kolem 1,44 eura (35 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Litrové krabice trvanlivého mléka Alpsko s tučností 3,5 % stály 1,69 eura (41 korun) za kus.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Desetikusové balení čerstvých vajec z podestýlkového chovu stálo 1,99 eura (48 korun). Jedno vejce tak vycházelo na 0,20 eura (5 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Máslo Pilos v akci stálo 1,34 eura (32 korun) za 250 gramů, běžná cena byla 1,79 eura (43 korun). Kostka másla Pomurske mlékárny vyšla na 2,69 eura (65 korun), margarín Rama Classic na 4,59 eura (111 korun) za balení a větší balení másla na pečení stálo 7,49 eura (181 korun) za 500 gramů.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Tabulka čokolády Milka o hmotnosti 90 až 100 gramů stála 1,99 eura (48 korun). V regálu byly různé příchutě včetně klasické mléčné, Oreo nebo variant s náplní.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Sklenice Nutelly o hmotnosti 750 gramů stála 7,09 eura (172 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Sklenice instantní kávy Nescafé Classic o hmotnosti 200 gramů stála 10,49 eura (254 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Balený toustový chléb stál podle druhu 1,29 až 1,32 eura (31 až 32 korun) za balení. V nabídce byla světlá i vícezrnná varianta, vhodná třeba na rychlé snídaně nebo svačiny na cestu.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Zelená jablka stála 1,69 eura (41 korun) za kilogram, červená jablka 1,99 eura (48 korun) za kilogram a balená jablka vyšla na 2,49 eura (60 korun) za balení. Sortiment byl rozdělený podle odrůd i způsobu balení.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Plechovka piva Staropramen o objemu 0,5 litru stála 1,24 eura (30 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Prodejna Sparu ve slovinském Mariboru leží přímo v historickém centru města, takže se hodí i na rychlý nákup během procházky. Uvnitř jsme porovnávali hlavně běžné potraviny: pečivo, ovoce, mléčné výrobky, omáčky, těstoviny, sladkosti i nápoje.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Omáčky Barilla stály podle druhu 2,95 až 3,99 eura (71 až 97 korun) za sklenici. Levnější rajčatové omáčky Naturata začínaly na 1,99 eura (48 korun), masové ragú vyšlo na 3,49 eura (84 korun) a další omáčky se pohybovaly kolem 2,39 až 3,29 eura (58 až 80 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Barilla Piccolini stála 1,44 eura (35 korun) za 500 gramů, Penne Rigate 1,45 eura (35 korun) za 500 gramů a celozrnné těstoviny Barilla Integrale 2,37 eura (57 korun) za balení. Levnější těstoviny privátní značky Spar vycházely kolem 1,17 až 1,95 eura (28 až 47 korun) za balení.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Plechovky českého Staropramenu a Kozla stály 1,59 eura (38 korun) za 0,5 litru. Chorvatské Ožujsko se pohybovalo okolo 1,29 eura (31 korun) za plechovku.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Litrové lahve slunečnicového nebo rostlinného oleje stály podle značky 2,49 až 3,38 eura (60 až 82 korun) za kus. Levnější olej privátní značky Spar vyšel na 2,69 eura (65 korun) za litr.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Litrové krabice mléka se pohybovaly nejčastěji od 1,09 do 1,89 eura (26 až 46 korun) podle značky a tučnosti. Alpsko mléko 3,5 % stálo 1,09 eura (26 korun) za litr, polotučné 1,5 % vyšlo také na 1,09 eura (26 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Desetikusové balení vajec z volného chovu stálo 3,99 eura (97 korun). Levnější vejce velikosti M vyšla na 3,28 eura (79 korun) za 10 kusů, jedno vejce tedy stálo zhruba 0,33 eura (8 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Gorgonzola Galbani stála 3,49 eura (84 korun) za balení, mascarpone 2,69 eura (65 korun) a máslo Irish Gold 2,65 eura (64 korun) za kostku. Kelímkové jogurty privátní značky Spar vycházely na 0,37 eura (9 korun) za kus.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Rostlinný tuk Zvijezda stolní byl zlevněný na 0,33 eura (8 korun). Margarín Remia Original vyšel na 2,49 eura (60 korun) za 500 gramů a další rostlinné tuky nebo pomazánky se pohybovaly zhruba od 0,29 do 4,85 eura (7 až 117 korun) podle balení a značky.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Velká sklenice Nutelly stála 7,99 eura (193 korun), menší balení vycházelo na 4,15 eura (100 korun) a Nutella & Go na 2,15 eura (52 korun). V regálu byly i arašídové krémy, bio oříškové pomazánky nebo sladké krémy značky Lino za zhruba 3,59 až 5,89 eura (87 až 143 korun).
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Nescafé Classic stálo 10,49 eura (254 korun) za 200 gramů, Nescafé Crema vyšlo na 11,99 eura (290 korun) a Nescafé Gold se pohybovalo od 15,49 do 16,69 eura (375 až 404 korun) za sklenici. Káva Jacobs stála 15,49 eura (375 korun) za balení.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Balený toustový chléb stál podle druhu 0,89 až 1,79 eura (22 až 43 korun) za balení. Světlý pšeničný toast vyšel na 1,39 eura (34 korun) za 500 gramů, v nabídce byly i vícezrnné nebo pšeničné varianty značky Žito.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Tabulky Milka stály nejčastěji 1,99 eura (48 korun) za 100 gramů, větší čokolády Milka MMMAX vycházely na 3,89 eura (94 korun). V regálu byly také čokolády Gorenjka, Toblerone nebo studentská pečeť, většinou zhruba od 1,89 do 5,39 eura (46 až 130 korun) za kus.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Jablka Evelina stála 2,59 eura (63 korun) za kilogram, zatímco slovinská jablka Gala vyšla na 1,99 eura (48 korun) za kilogram. U části ovoce Spar zvýrazňoval i lokální původ od slovinského dodavatele Evrosad.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Další ceny jsme sledovali v prodejně Spar ve slovinské Portoroži, tedy v letovisku u Jaderského moře. I tady jsme se zaměřili na běžný dovolenkový nákup.
Autor: Profimedia.cz
Prémiové jahody stály v akci 2,99 eura (72 korun) za balení, hrušky 2,49 eura (60 korun) za kilogram a bio červená jablka 7,99 eura (193 korun) za balení. V nabídce nechyběla ani další jablka v několika odrůdách, nektarinky nebo citrusy.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Plechovky slovinského Laška a Unionu, českého Kozla nebo Heinekenu se pohybovaly nejčastěji od 1,19 do 1,89 eura (29 až 46 korun) za kus. Větší balení Unionu stálo kolem 7,99 eura (193 korun), v regálu byly také nealkoholické varianty a řemeslná piva zhruba od 2,49 eura (60 korun) za láhev či plechovku.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Sáčky Haribo, Trolli, Smilegummi nebo Šumi se pohybovaly nejčastěji od 0,99 do 1,99 eura (24 až 48 korun) za balení. V regálu byly i bonbony Werther’s Original, Ricola nebo Skittles, většinou zhruba do 2,49 eura (60 korun) za sáček.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Litrové krabice trvanlivého mléka se pohybovaly zhruba od 0,99 do 1,49 eura (24 až 36 korun) podle značky a tučnosti. V nabídce bylo plnotučné mléko 3,5 % i polotučné 1,5 %.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Desetikusová balení vajec se pohybovala nejčastěji od 2,99 do 5,99 eura (72 až 145 korun) podle typu chovu a velikosti. Větší XXL balení vycházela zhruba na 5,99 až 6,99 eura (145 až 169 korun), v nabídce byla i bio vejce a vejce z volného chovu.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Půlka melounu stála v akci 1,49 eura (36 korun) za kilogram. Červené ředkvičky vyšly na 1,19 eura (29 korun) za 300gramové balení a mungo klíčky byly zlevněné na 1,99 eura (48 korun) za 200 gramů.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Litrové džusy Fructal se pohybovaly nejčastěji kolem 2,19 až 3,19 eura (53 až 77 korun) podle příchuti a podílu ovoce. Menší dětské nápoje a džusy stály zhruba od 0,69 do 1,19 eura (17 až 29 korun) za kus. Vedle nich byly i balené vody, některé za 0,59 eura (14 korun) za láhev.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Chipsy značek Chio, Crunchips, Lay’s nebo Spar se pohybovaly nejčastěji od 1,99 do 2,99 eura (48 až 72 korun) za sáček podle značky a velikosti. Pringles stály zhruba 3,99 eura (97 korun) za tubu, menší snacky a levnější varianty začínaly kolem 1,49 eura (36 korun).
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Dárkové sladkosti jako Raffaello, Ferrero Rocher, Merci, Toffifee nebo Lindor se pohybovaly nejčastěji od 2,99 do 8,99 eura (72 až 218 korun) za balení. Větší bonboniéry Lindt nebo pralinkové mixy stály i 12,99 eura (314 korun).
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Regál čokolád ovládala hlavně Milka, od menších tabulek po velká balení. Klasické balení stály nejčastěji 1,79 až 1,99 eura (43 až 48 korun), větší čokolády Milka MMMAX vycházely zhruba na 3,99 až 4,99 eura (97 až 121 korun) za kus.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Oplatky, sušenky a cereální tyčinky se pohybovaly nejčastěji od 0,79 do 1,99 eura (19 až 48 korun) za kus či balení. V regálu byly například Knoppers, Frutabela, Waffelini, Smarties nebo dětské snacky, větší balení a čokolády vycházely zhruba na 2,49 až 4,79 eura (60 až 116 korun).
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Dvoulitrová Cockta Original stála 1,99 eura (48 korun), litrová láhev Cockty vyšla na 1,19 eura (29 korun) a plechovka na 0,99 eura (24 korun). V regálu byly také varianty Free a Blondie, citronáda za 2,19 eura (53 korun) za láhev nebo pomerančová Ora.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Plechovky Red Bullu a Monsteru stály nejčastěji kolem 1,69 až 2,49 eura (41 až 60 korun) za kus, levnější energetické nápoje privátní značky Spar vycházely zhruba na 0,69 až 0,99 eura (17 až 24 korun) za plechovku. Vedle nich byly i litrové džusy a jablečné šťávy kolem 1,69 až 2,49 eura (41 až 60 korun) za krabici.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Passata, loupaná rajčata, pizza omáčky i hotové rajčatové základy se pohybovaly nejčastěji od 0,99 do 2,99 eura (24 až 72 korun) za balení podle značky a velikosti. Kečupy stály zhruba od 3,19 do 5,79 eura (77 až 140 korun) za láhev.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Slovinská vína tvořila velkou část regálu. Láhve se pohybovaly nejčastěji od 4,49 do 6,99 eura (109 až 169 korun) za 0,75 litru, některé akční položky začínaly už na 3,99 eura (97 korun). Dražší vína, například vybrané láhve Quercus nebo Dolfo, stála i 10,99 až 14,99 eura (266 až 363 korun).
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Láhev Aperolu stála 20,99 eura (508 korun), balení Aperol Spritz 10,99 eura (266 korun) a šumivá vína vycházela zhruba od 6,99 do 8,99 eura (169 až 218 korun) za láhev. Běžná tichá vína se pohybovala nejčastěji od 2,99 do 11,99 eura (72 až 290 korun) za láhev podle značky a původu.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Tuňák Rio Mare patřil k dražším položkám, větší multipacky vycházely nejčastěji na 6,99 až 8,99 eura (169 až 218 korun) za balení. Jednotlivé konzervy a menší rybí pomazánky stály zhruba od 1,19 do 3,99 eura (29 až 97 korun) za kus podle značky a velikosti.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Italská značka těstovin Barilla měla v regálu široké zastoupení od špaget přes fusilli až po lasagne. Běžná balení vycházela nejčastěji kolem 1,79 až 2,99 eura (43 až 72 korun) za balení, prémiová řada Collezione stála zhruba 2,99 eura (72 korun).
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Smetanové a tavené sýry se pohybovaly nejčastěji zhruba od 2,29 do 4,99 eura (55 až 121 korun) za balení. Máslo a rostlinné tuky, například Rama nebo ProActiv, stály podle značky a velikosti přibližně od 2,19 do 5,99 eura (53 až 145 korun) za kelímek či kostku.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Activia stála nejčastěji 2,79 eura (68 korun) za balení, Actimel zhruba 3,99 až 4,49 eura (97 až 109 korun) za multipack a kelímkové jogurty se pohybovaly kolem 0,89 až 1,99 eura (22 až 48 korun) za kus. V nabídce byly i proteinové jogurty, skyr nebo větší bílé jogurty.sa
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Gorgonzola, mascarpone a sýry Castello Brie nebo Camembert vyšly na 2,99 eura (72 korun) za balení. V regálu byly také plátkové sýry, strouhaný sýr, pomazánkové saláty nebo dražší delikatesní sýry zhruba kolem 5 až 6 eur (121 až 145 korun) za balení.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Plátková šunka, salám, slanina nebo pršut se prodávaly hlavně v menších baleních. Ceny se pohybovaly nejčastěji od 1,99 do 3,99 eura (48 až 97 korun) za balení, zrající šunka XXL vyšla na 2,99 eura (72 korun) za 150 gramů.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Balené uzeniny se pohybovaly nejčastěji od 2,29 do 4,99 eura (55 až 121 korun) za balení podle druhu a gramáže. V regálu byly šunky, salámy, slanina, pancetta i větší kusy klobás a uzeného masa.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Párky a klobásy se pohybovaly nejčastěji od 2,49 do 5,99 eura (60 až 145 korun) za balení podle značky a velikosti. V regálu byly klasické párky, hot dog klobásy, pikantní varianty i větší kusy uzeného masa, některé položky byly v akci.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Plátkové sýry jako gouda, eidam, ementál nebo cheddar stály nejčastěji kolem 2,99 až 3,99 eura (72 až 97 korun) za balení. V nabídce byly i mozzarelly, strouhaný sýr a dražší značkové sýry President nebo Leerdammer.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Kuřecí řízky a další porcované maso se pohybovaly zhruba od 5,99 do 7,99 eura (145 až 193 korun) za balení podle druhu a gramáže. V regálu byla také celá kuřata, stehna, křídla nebo marinované maso, některé položky byly označené slevou kvůli blížícímu se datu spotřeby.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Croissant stál 1,09 eura (26 korun) za kus, čokoládový donut 0,99 eura (24 korun) za kus a menší koblížky 0,39 eura (9 korun) za kus. V nabídce byly i slané tyčinky se sýrem nebo pizza pečivo, které vycházely zhruba od 1,37 do 1,89 eura (33 až 46 korun) za kus.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Malé bílé housky stály 0,21 eura (5 korun) za kus, kajzerka 0,39 eura (9 korun) za kus a bageta 0,54 eura (13 korun) za kus. Dražší plněné nebo speciální pečivo vycházelo zhruba od 0,89 do 1,99 eura (22 až 48 korun) za kus.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Menší pečivo vycházelo od 0,57 eura (14 korun), běžné housky a bulky zhruba na 0,84 až 1,99 eura (20 až 48 korun) za kus. Větší bochníky chleba stály podle druhu přibližně 2,39 až 4,35 eura (58 až 105 korun) za kus.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
V nabídce jsou privátní, lokální i známé značky kávy jako Illy, Segafredo nebo Jacobs. Nejlevnější balení mleté kávy začínají zhruba kolem 2 eur (48 korun), větší a prémiovější balení se dostávají i přes 15 eur (362 korun).
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Bylinné a ovocné čaje se nejčastěji pohybovaly kolem 1,99 až 2,99 eura (48 až 72 korun) za krabičku. V regálu byly heřmánkové, šípkové, zelené i ovocné směsi, dražší varianty vycházely zhruba na 4,99 eura (121 korun) za balení.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Marmelády Babičina Tajna stály podle příchuti 4,99 až 5,99 eura (121 až 145 korun) za sklenici. Větší sklenice medu vycházely zhruba od 14,99 do 20,99 eura (363 až 508 korun), v regálu byly i kaštanové medy a menší balení džemů kolem 3 až 4 eur (73 až 97 korun).
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Květák stál 2,89 eura (70 korun) za kus, volně prodávané brambory 0,99 eura (24 korun) za kilogram a batáty 2,49 eura (60 korun) za kilogram. Cibule vyšla na 0,79 eura (19 korun) za kilogram, v regálu byla také brokolice, fazolové lusky nebo česnek.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Banány stály 1,49 eura (36 korun) za kilogram, sladké jahody v akci 3,99 eura (97 korun) za balení a ploché broskve 4,49 eura (109 korun) za kilogram. V nabídce byly také nektarinky, jablka nebo ananas.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz
Mrkev stála 1,79 eura (43 korun) za kilogram, zelí 0,99 eura (24 korun) za kilogram a avokádo 1,49 eura (36 korun) za kus. V regálu byly i citrony za 2,89 eura (70 korun) za kilogram, grapefruity za 1,99 eura (48 korun) za kilogram a balená mrkev v několika variantách.
Autor: Ivana Koblová, iDNES.cz