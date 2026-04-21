Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár desítek korun, dostupné mléčné výrobky i italské klasiky typu prosciutto, burrata nebo prosecco. Podívejte se na cenovky, včetně těch akčních.
Autor: Profimedia.cz
Ananasový džus značky Solevita vyšel v litrovém balení zhruba na 43 korun (verze bez cukru je levnější), džus s příchutí červeného pomeranče v balení 1,5 litru stál v přepočtu 34 korun a litr jablečného džusu stál 31,60 korun. (21. dubna 2026)
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Podobně jako v českém Lidlu jde o privátní značku, u níž zákazník najde jak klasické ovocné šťávy, tak varianty bez přidaného cukru. Ty se v Itálii pohybují přibližně od 32 do 37 korun. (21. dubna 2026)
Coca-Cola patří k položkám, které umí být v zahraničí citelně dražší. Dvě láhvevarianty Classic po 1,5 litru vyšly asi na 90 korun. Litrová Coca-Cola Zero stála v přepočtu 37 korun. (21. dubna 2026)
Láhev piva Peroni o objemu 0,75 litru vyšla na 37 korun. Šest piv Perlenbacher stálo zhruba 98 korun. Půllitr Heinekenu vyšel na 19 korun a balení šesti láhví Peroni po 0,75 litru stálo asi 130 korun. (21. dubna 2026)
Nealkoholické pivo Finkbräu v půllitrové láhvi stálo asi 12 korun, Finkbräu Pils zhruba 14 korun a půllitrová plechovka Perlenbacher Pils 16 korun. (21. dubna 2026)
Láhev světoznámé Corony vyšla na 34 korun. Ostatní značky se v regálu pohybovaly zhruba od 19 do 49 korun. (21. dubna 2026)
Sortiment kombinuje levnější privátní značky s mezinárodně známými pivy a italskou klasikou typu Peroni. (21. dubna 2026)
Rum v Itálii vyšel asi na 159 korun, bílý rum na 135 korun, podobně jako Fernet. Amaretto stálo zhruba 120 korun, limoncello 105 korun, spritz 48 korun, vodka 137 korun a brandy 147 korun. (21. dubna 2026)
Ceny vína začínají velmi nízko. Růžové víno vychází přibližně 27 korun, Chardonnay na 49 korun za láhev. (21. dubna 2026)
Sedmička Tramínu z oblasti Triveneto vyšla asi na 93 korun. Krabicové růžové, bílé i červené víno stálo shodně zhruba 27 korun za litr. (21. dubna 2026)
Červená vína v několika cenových patrech. Nejlevnější láhve začínaly na 34 korunách, dražší kousky se dostaly přibližně na 110 korun. Vše v klasických lahvích o objemu 0,75 litru (21. dubna 2026)
Prosecco nesmí v Itálii chybět. Láhev DOC Treviso vyšla v benátském Lidlu asi na 95 korun za 0,75 litru. (21. dubna 2026)
Pokračování regálu se šumivými víny. Vedle běžných tichých vín tak zákazník najde i prosecco a další bublinky za ceny pod hranicí sta korun. (21. dubna 2026)
Kečup a majonéza jsou často základ rychlého apartmánového vaření. Kečupy se pohybovaly od 27 do 32 korun. Majonézy vyšly podle značky a balení zhruba od 31 do 73 korun. (21. dubna 2026)
Instantní nudle i v italském supermarketu. Podle příchutě a balení stály přibližně od 17 do 40 korun. (21. dubna 2026)
Tuňákové konzervy patří v Itálii k běžné výbavě spíže. Balení tří konzerv začínalo asi na 49 korunách. Dražší Insalatissime s tuňákem vyšlo zhruba na 142 korun. (21. dubna 2026)
Vepřové kotlety ve slevě. Balení o hmotnosti 250 gramů stálo asi 55 korun. (21. dubna 2026)
Sleva posunula cenu menšího balení kotlet na úroveň, která je dobře použitelná třeba pro rychlou večeři v apartmánu. (21. dubna 2026)
Větší balení masa vycházela výhodněji. Kotlety z vepřové krkovice o hmotnosti 700 gramů stály asi 132 korun. Klasické vepřové kotlety ve stejném balení vyšly zhruba na 103 korun. (21. dubna 2026)
Italský mix v chladicím regálu. Prosciutto různých značek stálo zhruba od 39 do 73 korun. Vedle něj tiramisu za 73 korun, tortilly za 41 korun, tortellini za 29 korun, kilový bílý jogurt za 37 korun, čtyřbalení Activie za 44 korun a burrata za 59 korun. (21. dubna 2026)
Kyselé okurky v několika variantách. Sklenice se pohybovaly od 32 do 73 korun. (21. dubna 2026)
Olivy v Itálii samozřejmě nechybějí. Zelené ve sklenici vyšly od 46 (sklenička 420 gramů) do 56 korun (půlkilové balení). Černé olivy Lidl nacenil od 27 do 37 korun za 340gramové balení. (21. dubna 2026)
Mléčný regál nabízí základní ceny, které nepůsobí nijak turisticky. Čerstvé mléko stálo od 24 do 37 korun. Bezlaktózové vyšlo asi na 34 korun. Máslo se pohybovalo od 19 do 68 korun, kefír od 22 do 32 korun. (21. dubna 2026)
Bílé jogurty od malých kelímků po kilová balení. Nejlevnější 150gramový kelímek stál zhruba sedm korun. Kilové balení mohlo vyjít až na 95 korun. (21. dubna 2026)
Sladší část mléčného regálu. Kinder Pingui v balení vyšlo asi na 70 korun. Ochucené jogurty stály od devíti do 44 korun, i v Česku populární Müller Mix vyjde na 28 korun a balení Actimelu zhruba 108 korun. (21. dubna 2026)
Sýr Philadelphia Classic stál 59 korun. Ricotta vyšla zhruba na 18 korun, mascarpone na 41 korun a mozzarella asi na 71 korun. (21. dubna 2026)
Bezlaktózové a proteinové jogurty. Obě kategorie se pohybovaly okolo 32 korun za kus. (21. dubna 2026)
Sýry v běžné i bezlaktózové variantě. Bezlaktózové sýry začínaly zhruba na 32 korunách a končily u 65 korun. Balené sýry se pohybovaly přibližně od 37 do 127 korun. (21. dubna 2026)
Plněné těstoviny jsou v Itálii samozřejmostí i v diskontu. Tortellini, ravioli a další chlazené varianty stály zhruba od 22 do 63 korun. (21. dubna 2026)
Losos a těsto na pizzu. Plátky lososa vyšly přibližně na 98 korun. Těsto na pizzu stálo podle balení od 22 do 37 korun. (21. dubna 2026)
Šunky a slanina v chlazeném regálu. Balení se pohybovala přibližně od 32 do 66 korun. (21. dubna 2026)
Hotové salátové mixy pro rychlý oběd nebo večeři. Různé druhy čerstvých salátů v plastových sáčcích stály okolo 22 korun. (21. dubna 2026)
Ovoce a zelenina v benátském Lidlu. Zelená jablka vyšla zhruba od 54 korun za kilogram. Jahody stály asi 59 korun a cuketa přibližně 44 korun. (21. dubna 2026)
Další část ovocného regálu. Mandarinky stály asi 54 korun, pomelo zhruba 12 korun a borůvky přibližně 135 korun. (21. dubna 2026)
Jablka podle odrůdy a balení. Ceny se pohybovaly přibližně od 44 do 49 korun. (21. dubna 2026)
Na závěr ještě pohled na regál se šunkami. Různé druhy stály zhruba od 32 do 71 korun. (21. dubna 2026)
Hlavní šlágry letáku italského Lidlu v týdnu od 23, dubna 2026: 500 gramů chřestu za 2,99 eura (73,30 Kč), avokádo za 95 centů (23,30) anebo kuřecí řízky 400 gramů za 2,69 eura (65,90 Kč)
V letáku italského Lidlu v týdnu od 23, dubna 2026 byl i půllitr energetického nápoje Monster za 0,95 eura (23,30 Kč), 360gramové balení marmelády za 2,49 eura (61 korun) anebo půlkilovka medu za 4,49 eura (110 korun).
Ukázka z letáku italského Lidlu v týdnu od čtvrtka 23. dubna 2026: dva kilogramy brambor za 1,79 eura (43,90 Kč) anebo půl kilogramu jahod za 1,49 eura (36,50 Kč)
Ukázka z letáku italského Lidlu v týdnu od čtvrtka 23. dubna 2026: v nabídce třeba mražená pizza Margheritta 485 gramů za 3,79 eura (92,80 Kč) anebo sýr gorgonzola 300 gramů za 2,69 eura (65,90 Kč)
