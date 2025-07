Od 1. července umožňuje webová stránka www.cenyslovensko.sk spotřebitelům porovnat ceny základních potravinových položek ve vybraných obchodních řetězcích, a to nejen mezi značkami, ale i mezi jednotlivými prodejnami.

Uživatelé si mohou sestavit virtuální nákupní seznam a systém jim automaticky ukáže, kde je jejich nákup nejlevnější. Rozdíly v cenách se přitom mohou týkat i jednotlivých typů prodejen v rámci jednoho řetězce, nebo regionálních rozdílů.

„Cílem je, aby systém pomáhal spotřebitelům jednoduše zjistit, kde za svůj nákup zaplatí nejméně. Údaje zohledňují i cenové rozdíly mezi prodejnami téhož řetězce a různými regiony,“ uvedlo ministerstvo financí SR v tiskové zprávě.

Podpora domácích výrobků

Jednou z hlavních funkcí nového portálu je také podpora slovenských výrobků. Ty jsou na webu označeny národní vlajkou a uživatelé si je mohou vyfiltrovat. Kromě toho systém nabízí i možnost výběru speciálních potravin pro lidi s různými potravinovými intolerancemi. Web umožňuje označit oblíbené produkty i prodejny, k nimž se pak zákazník může kdykoliv vrátit.

V pilotní fázi zahrnuje porovnávač šest základních skupin potravin: pečivo, mléčné výrobky a vejce, maso a masné výrobky, ovoce a zeleninu, trvanlivé potraviny a speciální potraviny. Tyto skupiny se dále dělí do patnácti podkategorií, například mléko, máslo, sýry nebo různé druhy masa. Celkem databáze obsahuje ceny přibližně 160 až 200 konkrétních produktů.

Výběr produktů proběhl podle platné vyhlášky a po konzultaci se slovenskými obchodními řetězci tak, aby šlo o základní potraviny a bylo možné srovnat nabídku napříč prodejnami. Parametry systému už nyní počítají s budoucím rozšířením i mimo oblast potravin.

Data aktualizují řetězce každý den

Ceny na web denně aktualizují sami obchodníci. Data musí dodat do 5:00 ráno a na webu se objeví o hodinu později. Za správnost a úplnost cen odpovídají samotné řetězce. Do porovnávače se zatím zapojilo šest řetězců – Billa, Lidl, Kaufland, Tesco, Terno a Fresh.

Slovenské ministerstvo zatím projekt spouští v testovacím režimu a plánuje průběžně upravovat funkce podle zpětné vazby. V nejbližších dnech bude probíhat další testování, především ve vztahu k objemu a struktuře dat zasílaných řetězci. Probíhají také technická jednání mezi ministerstvem a obchodníky.

Podle slovenského webu Joj původní odhad nákladů na vytvoření srovnávacího portálu činil 170 tisíc eur, nakonec se však ministerstvu podařilo projekt zajistit za méně než 154 tisíc eur. O provoz se postará přímo stát, konkrétně prostřednictvím vlastních technických kapacit a státní organizace DataCentrum.

Do budoucna resort plánuje zavést například přesnou geolokaci prodejen, aby bylo použití co nejintuitivnější a zákazník si mohl pohodlně vybrat nejen nejlevnější obchod, ale i ten nejblíže k němu.

Česko cenové srovnávače již má

V Česku jsou spotřebitelé zvyklí využívat existující cenové srovnávače, jako je například AkcniCeny.cz nebo Kupi.cz. V porovnání s tím na Slovensku dosud žádný podobný web neexistoval. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáše Prouzy by proto bylo zbytečné, aby stát v Česku investoval peníze do vývoje a propagace vlastního portálu. „Vytvářet v Česku nějaké státem financované weby a následně je propagovat by tak bylo zbytečné vyhazování peněz,“ míní Prouza.

Dále upozorňuje, že komerční srovnávače pokrývají širší nabídku obchodů než nový slovenský web. Inspirací může být podle něj například Řecko, kde podobný projekt funguje dlouhodobě. Tamní zkušenosti ukazují, že srovnávací portál přilákal zákazníky zejména do velkých řetězců, které díky objemům nakupují levněji než menší prodejci.

„Vedlo to také k navýšení podílu privátních značek v nákupním košíku a při srovnatelné kvalitě jsou totiž výrazně levnější. V Česku je podle NielsenIQ průměrná cenová úspora na privátní značce 26,5 procent,“ uzavřel Prouza.