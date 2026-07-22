Kontrakty na ropu Brent však vystoupaly nejvýše zhruba k 126 dolarům za barel a zdaleka se nepřiblížily rekordu z roku 2008 ve výši 147 dolarů. Mezi začátkem konfliktu 28. února a 11. červnem, kdy americký prezident Donald Trump odvolal údery proti Íránu, činil průměr 101 dolarů za barel.
Začátkem července se cena dokonce krátce vrátila na předválečnou úroveň kolem sedmdesáti dolarů. A i když začaly po obnovení konfliktu znovu růst, stále se drží pod úrovní sto dolarů za barel. Agentura Reuters sestavila přehled pěti důvodů, proč ceny ropy zatím neustřelily na absolutní rekord.