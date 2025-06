Izraelský útok na Írán dramaticky eskaloval napětí na Blízkém východě a vyvolal obavy z narušení dodávek ropy z tohoto regionu, napsala agentura Reuters.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) kolem 7:30 SELČ vykazovala nárůst o více než osm procent a nacházela se nedaleko 74 dolarů za barel. Během noci vystoupala až na 77,62 dolaru za barel, nejvýše od 21. ledna.

Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua údery cílily na íránské jaderné vědce pracující na výrobě atomové bomby, na jaderný provoz v Natanzu a na íránský balistický program. Mezi oběťmi útoku je velitel íránských revolučních gard Hosejn Salámí, náčelník generálního štábu íránské armády Mohammad Bagherí, dva íránští jaderní vědci, jakož i děti v rezidenční čtvrti v Teheránu, informovala íránská média.

„Výrazně to zvýšilo geopolitickou nejistotu a vyžaduje to, aby trh s ropou do cen započítal vyšší rizikovou přirážku kvůli možným výpadkům v dodávkách,“ uvedli analytici ze společnosti ING. Podle některých obchodníků nicméně zatím nelze říci, zda útok dodávky ropy z Blízkého východu ovlivní, a bude záviset na tom, jak bude reagovat Írán a zda se zapojí Spojené státy, píše Reuters.

Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí uvedl, že Izrael čeká „tvrdý trest“. Podle americké diplomacie se Spojené státy na izraelských úderech nepodílely.