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Ceny ropy se po odkladu útoku výrazně snižují, Brent se blíží 80 dolarům

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  9:23
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem po zprávě, že americký prezident Donald Trump odložil plánovaný rozsáhlý útok na Írán. Severomořská ropa Brent v pondělí ráno vykazovala pokles o více než pět procent a pohybovala se v blízkosti 83,50 dolaru za barel.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela téměř šest procent, vrátila se tak pod 80 dolarů za barel.

Trump rovněž uvedl, že Spojené státy a Írán začnou v pondělí znovu jednat. Minulý měsíc ceny ropy vzrostly o více než 20 procent, protože se obnovily boje mezi USA a Íránem. Konflikt, který začal koncem února, narušuje dodávky ropy z Perského zálivu na světový trh.

Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace, znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, a dosáhnout dohody o ukončení války do 60 dnů. Tři týdny po podpisu ale Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.

Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, se o víkendu dohodla, že od září zvýší těžební limity o dalších 188 000 barelů denně. Těžební strop skupina zvýšila už pošesté za sebou.

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