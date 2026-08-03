Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela téměř šest procent, vrátila se tak pod 80 dolarů za barel.
Trump rovněž uvedl, že Spojené státy a Írán začnou v pondělí znovu jednat. Minulý měsíc ceny ropy vzrostly o více než 20 procent, protože se obnovily boje mezi USA a Íránem. Konflikt, který začal koncem února, narušuje dodávky ropy z Perského zálivu na světový trh.
Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace, znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, a dosáhnout dohody o ukončení války do 60 dnů. Tři týdny po podpisu ale Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.
Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, se o víkendu dohodla, že od září zvýší těžební limity o dalších 188 000 barelů denně. Těžební strop skupina zvýšila už pošesté za sebou.