Ceny ropy v uplynulých dnech tlačily vzhůru obavy, že případný americký vojenský zásah proti Íránu by mohl narušit íránské dodávky ropy na trh. Íránem od konce prosince zmítají demonstrace, proti kterým íránské síly tvrdě zasahují.
Americký prezident Donald Trump v minulých dnech Teheránu opakovaně pohrozil tvrdými kroky, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty a popravovat zadržené. Ve středu večer Trump uvedl, že zabíjení demonstrantů v Íránu skončilo a že se tam žádné popravy už neplánují.
|
„Ačkoli situace zůstává křehká, bezprostřední riziková přirážka u cen ropy klesla. Pravděpodobně však nezmizí, protože riziko narušení dodávek přetrvává,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Ole Hansen ze společnosti Saxo Bank.
|
K poklesu cen ropy přispívá i zpráva o překvapivém růstu zásob suroviny ve Spojených státech. Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o 3,4 milionu na 422,4 milionu barelů.
Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali pokles zásob, a to o 1,7 milionu barelů. Zásoby benzinu se zvýšily o devět milionů na 251 milionů barelů, analytici nárůst odhadovali na 3,6 milionu barelů.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):
|BURZA
|TYP
|KONTRAKT
|AKTUÁLNÍ CENA
|PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
|Londýn - ICE
|Brent
|březen
|63,71
|66,52
|New York - NYMEX
|WTI
|únor
|59,32
|62,02