  16:17
Ceny ropy prudce snižují kvůli poklesu obav z vojenského zásahu Spojených států proti Íránu. Severomořská ropa Brent krátce po 14:00 SEČ vykazovala pokles o 4,2 procenta, sestoupila tak pod 64 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela téměř 4,4 procenta a blížila se k 59 dolarům za barel.
Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce....

Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce. (15. ledna 2026) | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušProfimedia.cz

Pálení fotky A. Khameneiho před íránskou ambasádou v Londýně. (12. ledna 2026)
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
21 fotografií

Ceny ropy v uplynulých dnech tlačily vzhůru obavy, že případný americký vojenský zásah proti Íránu by mohl narušit íránské dodávky ropy na trh. Íránem od konce prosince zmítají demonstrace, proti kterým íránské síly tvrdě zasahují.

Americký prezident Donald Trump v minulých dnech Teheránu opakovaně pohrozil tvrdými kroky, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty a popravovat zadržené. Ve středu večer Trump uvedl, že zabíjení demonstrantů v Íránu skončilo a že se tam žádné popravy už neplánují.

Nepopravíme ho. Írán ujišťuje, že mladému demonstrantovi trest smrti nehrozí

„Ačkoli situace zůstává křehká, bezprostřední riziková přirážka u cen ropy klesla. Pravděpodobně však nezmizí, protože riziko narušení dodávek přetrvává,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Ole Hansen ze společnosti Saxo Bank.

Zabíjení v Íránu ustalo, popravy nebudou, odkázal Trump na „důvěryhodný zdroj“

K poklesu cen ropy přispívá i zpráva o překvapivém růstu zásob suroviny ve Spojených státech. Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o 3,4 milionu na 422,4 milionu barelů.

Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali pokles zásob, a to o 1,7 milionu barelů. Zásoby benzinu se zvýšily o devět milionů na 251 milionů barelů, analytici nárůst odhadovali na 3,6 milionu barelů.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZATYPKONTRAKTAKTUÁLNÍ CENAPŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
Londýn - ICEBrentbřezen63,7166,52
New York - NYMEXWTIúnor59,3262,02
Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

Cestovky hlásí další turisticky silnou sezonu. Těžila z ní regionální letiště

Polovina Řeků si nemůže dovolit klasickou dovolenou, tak vyráží na jednodenní...

Skokový nárůst cestujících sice loňský rok podle cestovních kanceláří nepřinesl, zůstal však podobně silný jako rok 2024. Zejména ve vrcholné sezoně už zájem turistů naráží na kapacitní možnosti...

15. ledna 2026  13:28

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

15. ledna 2026  12:06

Paušální daň 2026: Nejvyšší čas nastavit vyšší částku, po 20. lednu už bude pozdě

Provoz bankomatu se vyplatí přibližně od 1500 výběrů za měsíc. Čím...

Placení daně v paušálním režimu, kdy se v jednom „balíku“ odvádí daň i sociální a zdravotní pojištění, je velmi oblíbené hlavně u OSVČ s nižšími příjmy a drobných podnikatelů. Zálohy se ale letos...

15. ledna 2026  11:32

Lidé berou jádro jako bezpečné. Nový šéf Temelína o prioritách i krizových scénářích

Premium
Nový ředitelem Jaderné elektrárny Temelín je od 1. ledna Petr Měšťan.

Elektrárně Temelín od letošního ledna šéfuje šestapadesátiletý Petr Měšťan. Jádro je perspektivní zdroj energie, říká. Na jih Čech se vrací po deseti letech, kdy žil v Brně, ale působil na obou...

15. ledna 2026

Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace

Aleš Michalec

V loňském roce došlo v Česku k výraznému zpomalení výstavby nových solárních elektráren ve srovnání s rekordními roky 2023 a 2024. Celková čísla za celý rok 2025 potvrzují trend ochlazení trhu,...

15. ledna 2026  10:50

Všechny problémy se zhmotnily. Rozpočtová rada shrnula loňský rozpočet

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Minulá vláda skutečně rozpočtovala nerealisticky, shrnula loňský výsledek státního hospodaření Národní rozpočtová rada. Schodek podle ní mohl být ještě horší, ale vládě pomohl lepší výkon ekonomiky,...

15. ledna 2026  10:18

Podat přiznání k dani už v lednu se vyplatí jen někomu. Nevýhoda je s přehledy OSVČ

ilustrační snímek

Podnikáte, nemáte daňový paušál a po Novém roce 2026 už se „třesete radostí“, že vás jako OSVČ čeká daňové přiznání, přehledy pro sociálku a pojišťovnu a hlavně placení případných nedoplatků?...

15. ledna 2026

Téměř polovina škol vaří podle nové vyhlášky. Strávníků ubylo, zjistil průzkum

Tak vypadá samoobslužná školní jídelna v Dobřanech.

Na nové jídelníčky nastoupilo od letošního školního roku dobrovolně 46 procent jídelen. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci společného stravování, který ve středu společnost představila...

15. ledna 2026

Došly peníze a projekty skončily pod čarou. Města se bojí o dostupné byty

Premium
ilustrační snímek

Peníze nedošly jen na železnice a výstavbu silnic. Celé řadě obcí hrozí, že měsíce práce na přípravě domů s dostupným nájemním bydlením přijdou vniveč. Předchozí kabinet přislíbil starostům, kteří se...

15. ledna 2026

