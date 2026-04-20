Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala téměř šest procent nad 88,80 dolaru za barel.
Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli americký prezident Donald Trump. Kromě toho, že Írán začal lodi u Hormuzského průlivu zastavovat a vracet, podle britské vojenské námořní služby (UKMTO) íránské revoluční gardy v sobotu na dvě obchodní plavidla zahájily palbu. Za normálních okolností úžinou prochází pětina světových dodávek ropy.
Podle údajů společnosti Kpler nicméně i tak ještě v sobotu proplulo více než 20 plavidel přepravujících ropné produkty, kovy, plyn a hnojiva. Byl to tak nejrušnější den v úžině od 1. března.
„Zprávy vypadají špatně. Zdá se, že panují neshody, což vedlo k mírné opětovné eskalaci napětí,“ uvedl investiční stratég Damien Boe ze společnosti Wilson Asset Management podle agentury Reuters. „Myslím si však, že obě strany nakonec chtějí dosáhnout dohody – to je jeden z důvodů, proč je trh optimistický a nedochází k přílišnému výprodeji,“ dodal.
Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.
Předminulý týden Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Příměří a lhůta pro jednání končí v úterý. Situace v Hormuzském průlivu se po většinu příměří výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků.
Minulý týden v pondělí USA oznámily, že začaly s námořní blokádou íránských přístavů a pobřeží. Na konci minulého týdne Teherán oznámil uvolnění Hormuzského průlivu pro plavbu. USA nicméně uvedly, že budou pokračovat ve své blokádě íránských přístavů a Írán poté oznámil opětovné uzavření průlivu.