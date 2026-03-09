Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

  8:15aktualizováno  9:00
Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologickou hranici 100 dolaru za barel a dostaly se na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války na Blízkém východě. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým za normálních okolností prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Kolem 08:15 SEČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o více než 15 procent a prodávala se za téměř 107 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala přes 12 procent a obchodovala se za více než 102 dolarů za barel. Při ranním asijském obchodování ceny obou kontraktů stouply až na zhruba 119,5 dolaru za barel. Minulý týden cena ropy Brent vzrostla o 27 procent a WTI o 35,6 procenta.

Narušení pohybu tankerů a rostoucí bezpečnostní rizika už zpomalila přepravu ropy. To činí obzvláště zranitelnými asijské odběratele, kteří jsou silně závislí na dodávkách ropy z Blízkého východu. Při obchodování v Asii ropa Brent zdražila až o 29 procent a WTI o více než 31 procent.

Válka s Íránem brzdí tankery. USA povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

„Pokud se brzy neobnoví dodávky Hormuzským průlivem a regionální napětí se nezmírní, tlak na růst cen bude pravděpodobně přetrvávat,“ uvedl analytik singapurské společnosti OCBC Vasu Menon.

Omezení těžby

Irák a Kuvajt začaly omezovat těžbu ropy. Snížení těžby oběma zeměmi přišlo poté, co Katar oznámil snížení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Analytici očekávají, že brzy budou muset snížit těžbu také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, protože nebudou mít volné kapacity pro skladování ropy.

Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

„Pro energetické trhy je navíc důležitá psychologická hranice 100 dolarů za barel. Jakmile byla překonána, přilákalo to další spekulativní kapitál a zvýšilo volatilitu,“ řekl ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Denní pohyby o desítky dolarů už nejsou výjimkou, a ropa tak vykazuje největší cenové výkyvy od roku 2022,“ dodal.

Němci kvůli cenám paliv jezdí tankovat i do Česka. Neušli však pozornosti celníků

Lajsek také upozornil, že takto rychlý růst cen se nevyhnutelně promítne i do cen pohonných hmot. Záležet ale bude na tom, jak dlouho se ropa Brent udrží kolem úrovně 110 USD za barel. Když byla ropa naposledy na podobných úrovních kolem léta 2022, stál benzin v Česku kolem 47 korun za litr a nafta se pohybovala přibližně na 48 korunách za litr.

Vyšší ceny po týdny i měsíce

Ceny ropy zvýšilo také oznámení, že íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. To signalizuje, že v Teheránu zůstává pevně u moci tzv. tvrdá linie. Podle analytiků se jmenováním nového vůdce vzdálil cíl amerického prezidenta Donalda Trumpa na změnu režimu v Íránu, což urychlilo nákupy ropy, protože se očekává, že Írán bude pokračovat v uzavření Hormuzského průlivu a útocích na ropná zařízení v jiných zemích.

I v případě, že by válka rychle skončila, může to znamenat, že spotřebitelé a podniky po celém světě budou čelit týdnům nebo měsícům vyšších cen pohonných hmot kvůli poškození zařízení, narušení logistiky a zvýšeným rizikům pro přepravu. Pokud by země navíc musely začít uzavírat ropné vrty, trvalo by obnovení dodávek po ukončení konfliktu ještě déle.

Těžba ropy z hlavních jižních polí v Iráku klesla o 70 procent na 1,3 milionu barelů denně, země totiž nemůže vyvážet ropu přes Hormuzský průliv, řekly agentuře Reuters zdroje z odvětví. Skladovací kapacity jsou na maximu.

