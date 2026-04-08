Ropa po ohlášeném příměří na Blízkém východě prudce zlevnila

Autor: ,
  7:53
Ceny ropy v Asii prudce klesají. Důvodem je dvoutýdenní příměří na Blízkém východě, které vyvolalo na trhu úlevu a naději, že se obnoví tok ropy a plynu Hormuzským průlivem, důležitou tepnou světového energetického obchodu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Cena severomořské ropy Brent kolem 7:20 SELČ klesala o 13,2 procenta na 94,87 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela 14,7 procenta a prodávala se za 96,34 dolaru za barel.

Ceny WTI klesly pod 95 dolarů za barel necelou hodinu poté, co Spojené státy a Írán oznámily dvoutýdenní příměří. Pokles činil více než 15 procent, informovala americká stanice CNN. V úterý se cena ropy WTI pohybovala okolo 117 dolarů za barel.

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil. Arakčí podle agentury AFP také uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení“.

Americký prezident oznámil, že je připraven jednat o příměří necelé dvě hodiny před vypršením svého ultimáta, do kdy měl Teherán uzavřít se Spojenými státy dohodu. Trump v úterý pohrozil zničením „celé jedné civilizace“, pokud Írán na dohodu nepřistoupí.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. V důsledku íránské faktické blokády Hormuzského průlivu, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z Perského zálivu, značně vzrostly ceny těchto komodit na světových trzích.

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

