Cena severomořské ropy Brent kolem 08:00 SELČ ztrácela 3,7 procenta zhruba na 68,80 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu vykazovala pokles o 3,9 procenta a prodávala se za 65,85 dolaru za barel. Předtím se Brent propadl o více než čtyři procenta a dotkl se nejnižší úrovně od 11. června. Ropa WTI ztrácela i šest procent, a dostala se tak nejníže od 9. června.

Jak Brent tak WTI už v pondělí odepsaly více než sedm procent. A to poté, co se dostaly na pětiměsíční maxima, když Spojené státy o víkendu zaútočily na íránská jaderná zařízení, což vyvolalo obavy z rozšíření izraelsko-íránského konfliktu.

Trump ale v pondělí oznámil, že Izrael a Írán se dohodly na příměří. Dodal, že Írán zahájí příměří okamžitě a Izrael po 12 hodinách. Nejdříve Teherán a posléze Tel Aviv to později potvrdily. Pokud obě strany zachovají mír, válka oficiálně skončí po 24 hodinách, čímž se uzavře 12denní konflikt.

„Pokud bude příměří dodrženo tak, jak bylo oznámeno, investoři by u ropy mohli očekávat návrat k normálu,“ uvedla analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova. „Do budoucna bude při určování cen ropy hrát významnou roli to, do jaké míry Izrael a Írán dodrží nedávno oznámené podmínky příměří,“ dodala.