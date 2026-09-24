Íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že Teherán je připraven znovu jednat o ukončení téměř sedm měsíců trvajícího konfliktu se Spojenými státy. Zároveň ale řekl, že Írán nebude reagovat na výhrůžky a za současných podmínek neumožní volnou plavbu Hormuzským průlivem.
„Nemůžeme přijmout, aby z této vodní cesty měli prospěch všichni, zatímco její historický strážce je zároveň připravován o svá práva kvůli represivním sankcím,“ uvedl Pezeškján podle agentury Bloomberg.
|
Království za tanker. Ceny za přepravu Hormuzem jsou na dvouměsíčních maximech
Právě Hormuzský průliv zůstává pro ropný trh klíčovým bodem. Spojuje Perský záliv se světovými trhy a před vypuknutím války jím podle agentury Reuters procházelo přibližně 125 velkých obchodních lodí denně. Přepravovala se přes něj ropa a zkapalněný zemní plyn odpovídající zhruba pětině jejich celosvětové denní spotřeby.
Proudí přes Hormuz více ropy?
Americká vláda ve čtvrtek uvedla, že přes průliv se dostává ven výrazně více ropy, než naznačují některé údaje o pohybu lodí. Ministr financí Scott Bessent televizi Fox News řekl, že průlivem někdy prochází až 17 milionů barelů ropy denně.
|
Írán přesouvá přepravu z Hormuzu na silnice. Hraniční přechody nápor nezvládají
Údaje o lodní dopravě však ukazují podstatně omezenější provoz. Podle předběžných dat citovaných agenturou Reuters ve středu Hormuzem proplulo deset nákladních lodí ve srovnání se sedmi v úterý. Desetidenní klouzavý průměr přitom činil zhruba 17 plavidel denně. Údaje navíc nezahrnují lodě, které během plavby vypínají transpondéry, aby nebyly snadno dohledatelné.
Z deseti plavidel jich devět do průlivu vplulo. Šlo mimo jiné o lodě přepravující kovy, obilí a další suché komodity a také o prázdný velký nosič plynu. Jeden nákladní dopravce s hnojivy průliv opustil.
Ropa letos prudce zdražila
Rozdíl mezi oficiálními tvrzeními a údaji ze sledování lodí tak zůstává jedním z faktorů, které na ropném trhu zvyšují nejistotu. Cena ropy v letošním roce výrazně vzrostla v důsledku války mezi USA a Íránem a dopadů konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Výpadky dodávek a poškození energetické infrastruktury zvyšují náklady na energie a přispívají k růstu inflace po celém světě.
|
Saúdská Arábie hledá cesty mimo Hormuz. Nabízí více ropy z Ománu
Silnější růst zaznamenaly zejména ropné produkty. Výrazně zdražila například motorová nafta ve Spojených státech, jejíž maloobchodní ceny se dostaly na rekordní úroveň. To už vyvolalo tlak některých amerických zákonodárců na omezení vývozu pohonných hmot. V blízkosti historických maxim se pohybují ceny benzinu a nafty také v Česku.
Klíčová bude diplomacie
Pozornost investorů se současně přesouvá k diplomatickému úsilí o ukončení konfliktu. Íránský představitel ve středu Reuters řekl, že Teherán stále vyhodnocuje odpověď Washingtonu na své mírové návrhy. Mezi hlavní požadavky Íránu patří zrušení americké námořní blokády jeho přístavů a znovuotevření Hormuzského průlivu. Obě strany však podle něj zůstávají v názorech na ukončení války daleko od sebe.
Do jednání může nepřímo vstoupit také Čína. Trump se schází s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a řešit mají i Írán. Čína je přitom významným odběratelem íránské ropy, přestože její přepravu v posledních měsících omezila americká blokáda.