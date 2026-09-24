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Ceny ropy jako na houpačce. Trhy sledují Hormuz i jednání USA s Čínou

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  13:39
Chlapec na íránském pobřeří pozoruje lodě v Hormuzském průlivu na snímku ze 7....

Chlapec na íránském pobřeří pozoruje lodě v Hormuzském průlivu na snímku ze 7. září 2026 | foto: AP

Lodě v Hormuzském průlivu poblíž ománského pobřeží (6. září 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu na snímku z 23. září 2026
Lodě v Hormuzském průlivu na snímku z 23. září 2026
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží na snímku z 23. září 2026
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Ceny ropy v posledních dnech výrazně kolísají. Investoři vyhodnocují protichůdné informace o tom, kolik pruduktu se skutečně dostává přes strategický Hormuzský průliv, a zároveň sledují diplomatické snahy o ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem. Cena severomořského Brentu se v poslední vlně zhoupla opět nad 103 dolarů za barel.

Íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že Teherán je připraven znovu jednat o ukončení téměř sedm měsíců trvajícího konfliktu se Spojenými státy. Zároveň ale řekl, že Írán nebude reagovat na výhrůžky a za současných podmínek neumožní volnou plavbu Hormuzským průlivem.

„Nemůžeme přijmout, aby z této vodní cesty měli prospěch všichni, zatímco její historický strážce je zároveň připravován o svá práva kvůli represivním sankcím,“ uvedl Pezeškján podle agentury Bloomberg.

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Právě Hormuzský průliv zůstává pro ropný trh klíčovým bodem. Spojuje Perský záliv se světovými trhy a před vypuknutím války jím podle agentury Reuters procházelo přibližně 125 velkých obchodních lodí denně. Přepravovala se přes něj ropa a zkapalněný zemní plyn odpovídající zhruba pětině jejich celosvětové denní spotřeby.

Proudí přes Hormuz více ropy?

Americká vláda ve čtvrtek uvedla, že přes průliv se dostává ven výrazně více ropy, než naznačují některé údaje o pohybu lodí. Ministr financí Scott Bessent televizi Fox News řekl, že průlivem někdy prochází až 17 milionů barelů ropy denně.

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Údaje o lodní dopravě však ukazují podstatně omezenější provoz. Podle předběžných dat citovaných agenturou Reuters ve středu Hormuzem proplulo deset nákladních lodí ve srovnání se sedmi v úterý. Desetidenní klouzavý průměr přitom činil zhruba 17 plavidel denně. Údaje navíc nezahrnují lodě, které během plavby vypínají transpondéry, aby nebyly snadno dohledatelné.

Z deseti plavidel jich devět do průlivu vplulo. Šlo mimo jiné o lodě přepravující kovy, obilí a další suché komodity a také o prázdný velký nosič plynu. Jeden nákladní dopravce s hnojivy průliv opustil.

Ropa letos prudce zdražila

Rozdíl mezi oficiálními tvrzeními a údaji ze sledování lodí tak zůstává jedním z faktorů, které na ropném trhu zvyšují nejistotu. Cena ropy v letošním roce výrazně vzrostla v důsledku války mezi USA a Íránem a dopadů konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Výpadky dodávek a poškození energetické infrastruktury zvyšují náklady na energie a přispívají k růstu inflace po celém světě.

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Silnější růst zaznamenaly zejména ropné produkty. Výrazně zdražila například motorová nafta ve Spojených státech, jejíž maloobchodní ceny se dostaly na rekordní úroveň. To už vyvolalo tlak některých amerických zákonodárců na omezení vývozu pohonných hmot. V blízkosti historických maxim se pohybují ceny benzinu a nafty také v Česku.

Klíčová bude diplomacie

Pozornost investorů se současně přesouvá k diplomatickému úsilí o ukončení konfliktu. Íránský představitel ve středu Reuters řekl, že Teherán stále vyhodnocuje odpověď Washingtonu na své mírové návrhy. Mezi hlavní požadavky Íránu patří zrušení americké námořní blokády jeho přístavů a znovuotevření Hormuzského průlivu. Obě strany však podle něj zůstávají v názorech na ukončení války daleko od sebe.

Do jednání může nepřímo vstoupit také Čína. Trump se schází s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a řešit mají i Írán. Čína je přitom významným odběratelem íránské ropy, přestože její přepravu v posledních měsících omezila americká blokáda.

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