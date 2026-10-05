Ceny luxusních nemovitostí v Londýně klesly téměř o polovinu. Nahrávají Američanům

Společnost Savills neočekává návrat nominálního růstu cen dříve než v roce 2028. Vedoucí výzkumu rezidenčního trhu uvádí jako důvody nedostatek podnětů pro oživení a důsledky daně z převodu nemovitostí.
Index Prime London společnosti Savills klesl od svého vrcholu v roce 2014, neboť kombinace daní, politických a ekonomických otřesů způsobila majitelům nejluxusnějších londýnských nemovitostí více než deset let utrpení. „Pravděpodobně tu chybí podnět k oživení,“ uvedl v rozhovoru Lucian Cook, vedoucí výzkumu rezidenčního trhu ve společnosti Savills. „Toto dlouho očekávané oživení brzdí nejen okolnosti, ale i daň z převodu nemovitostí,“ dodal.
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Londýnský trh s luxusními nemovitostmi se nachází v útlumu od doby, kdy ministr financí George Osborne v roce 2014 zahájil sérii změn, které měly výrazně zvýšit daně z transakcí u nejdražších nemovitostí. Následující ministři financí od té doby zavedli další příplatky pro pronajímatele a majitele druhých nemovitostí, zahraniční kupující a ty, kteří nemovitosti kupují prostřednictvím společností, nikoli na své vlastní jméno, píše agentura Bloomberg.
Šoky spojené s brexitem, pandemií, zvyšováním daní z majetku a rostoucí hrozbou pro postavení Londýna jako centra pro nejbohatší vrstvy se přidaly k seznamu potíží a ještě více prohloubily propad cen nejluxusnějších nemovitostí ve městě.
Výhodná koupě
Pro kupující platící v dolarech je tento pokles ještě výraznější vzhledem k oslabení libry v daném období. Pokles londýnského indexu nemovitostí v nejlepších lokalitách o 27 procent odpovídá pro americké kupce poklesu o 40 procent v nominálním vyjádření. Zohledníme-li inflaci v USA, činil by tento propad 58 procent. „To znamená, že pro Američany je to velmi výhodná koupě,“ uvedl Cook.
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Index společnosti Savills sahá až do roku 1979, jeho cílem je zachytit vývoj cen nejlepších nemovitostí v nejvyhledávanějších londýnských čtvrtích. K nejnovějšímu poklesu došlo po období mimořádného růstu cen prémiových londýnských nemovitostí, které následovalo po globální finanční krizi. Cook uvedl, že v 35 letech před současnou korekcí činil růst cen přibližně o pět procent více než inflace.
Rozsah současného poklesu je patrný z cen nedávných transakcí. Byt v komplexu Academy Gardens v Kensingtonu se nedávno prodal za zhruba 10 milionů liber (278 milionu korun), což je podle Samiho Roberstona, zakladatele společnosti Harwood Adviso, přibližně polovina ceny, za kterou se tento byt nabízel v roce 2007, uzavřel Bloomberg.