Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ceny luxusních nemovitostí v Londýně klesly téměř o polovinu. Nahrávají Američanům

Jan Dvořák
  18:00

Náměstí Eaton Square ve čtvrti Belgravia v centru Londýna. Ceny luxusních nemovitostí v hlavním městě šly dolů. (27. ledna 2012) | foto: Profimedia.cz

Pokles cen nejdražších nemovitostí v Londýně směřuje k překročení hranice, která byla kdysi nepředstavitelná. Index Prime London společnosti Savills klesl od svého maxima v roce 2014 přibližně o 27 procent, po zohlednění inflace představuje reálný pokles více než 49 procent. Pokud hodnoty zůstanou beze změny a inflace bude pokračovat současným tempem, ceny by se v prvních měsících příštího roku měly ve srovnání se svým maximem z roku 2014 snížit na polovinu.

Společnost Savills neočekává návrat nominálního růstu cen dříve než v roce 2028. Vedoucí výzkumu rezidenčního trhu uvádí jako důvody nedostatek podnětů pro oživení a důsledky daně z převodu nemovitostí.

Index Prime London společnosti Savills klesl od svého vrcholu v roce 2014, neboť kombinace daní, politických a ekonomických otřesů způsobila majitelům nejluxusnějších londýnských nemovitostí více než deset let utrpení. „Pravděpodobně tu chybí podnět k oživení,“ uvedl v rozhovoru Lucian Cook, vedoucí výzkumu rezidenčního trhu ve společnosti Savills. „Toto dlouho očekávané oživení brzdí nejen okolnosti, ale i daň z převodu nemovitostí,“ dodal.

Labouristé vyhnali bohaté z Londýna. A s nimi odjela i jejich luxusní auta

Londýnský trh s luxusními nemovitostmi se nachází v útlumu od doby, kdy ministr financí George Osborne v roce 2014 zahájil sérii změn, které měly výrazně zvýšit daně z transakcí u nejdražších nemovitostí. Následující ministři financí od té doby zavedli další příplatky pro pronajímatele a majitele druhých nemovitostí, zahraniční kupující a ty, kteří nemovitosti kupují prostřednictvím společností, nikoli na své vlastní jméno, píše agentura Bloomberg.

Šoky spojené s brexitem, pandemií, zvyšováním daní z majetku a rostoucí hrozbou pro postavení Londýna jako centra pro nejbohatší vrstvy se přidaly k seznamu potíží a ještě více prohloubily propad cen nejluxusnějších nemovitostí ve městě.

Výhodná koupě

Pro kupující platící v dolarech je tento pokles ještě výraznější vzhledem k oslabení libry v daném období. Pokles londýnského indexu nemovitostí v nejlepších lokalitách o 27 procent odpovídá pro americké kupce poklesu o 40 procent v nominálním vyjádření. Zohledníme-li inflaci v USA, činil by tento propad 58 procent. „To znamená, že pro Američany je to velmi výhodná koupě,“ uvedl Cook.

Sbohem, Londýne. Bohatí se stále častěji přemisťují do Řecka či Turecka

Index společnosti Savills sahá až do roku 1979, jeho cílem je zachytit vývoj cen nejlepších nemovitostí v nejvyhledávanějších londýnských čtvrtích. K nejnovějšímu poklesu došlo po období mimořádného růstu cen prémiových londýnských nemovitostí, které následovalo po globální finanční krizi. Cook uvedl, že v 35 letech před současnou korekcí činil růst cen přibližně o pět procent více než inflace.

Rozsah současného poklesu je patrný z cen nedávných transakcí. Byt v komplexu Academy Gardens v Kensingtonu se nedávno prodal za zhruba 10 milionů liber (278 milionu korun), což je podle Samiho Roberstona, zakladatele společnosti Harwood Adviso, přibližně polovina ceny, za kterou se tento byt nabízel v roce 2007, uzavřel Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze

Herec Luke Dale je za roli Jana Ptáčka velmi vděčný a středověk a Prahu má moc...

Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

Německo má nejvyšší větrník na světě. Eiffelovu věž překonává o 35 metrů

V braniborském Schipkau stojí nově nejvyšší větrná elektrárna na světě.

V německém Schipkau nově stojí nejvyšší větrná elektrárna světa. Se svými 365 metry převyšuje Eiffelovu věž o 35 metrů. V Německu je vyšší už jen berlínská televizní věž, a to o tři metry. Na území...

Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste

Lodě v Hormuzském průlivu poblíž ománského pobřeží (6. září 2026)

Vývoz ropy z Perského zálivu se po předchozích výpadcích znovu zvyšuje. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty i další producenti během září dostali na světové trhy výrazně více této suroviny, a to...

Odkrývá svět a taktiky pojišťovacích šmejdů. Je to obchod se strachem, říká

Premium
Vlastimil Doucha

Jako pracovník pojišťovny a likvidátor škod Vlastimil Doucha roky pomáhal klientům v nouzi a počítal náhrady za vzniklé škody na jejich majetku. Později vyřizoval stížnosti a po zrušení útvaru...

Ceny luxusních nemovitostí v Londýně klesly téměř o polovinu. Nahrávají Američanům

Náměstí Eaton Square ve čtvrti Belgravia v centru Londýna. Ceny luxusních...

Pokles cen nejdražších nemovitostí v Londýně směřuje k překročení hranice, která byla kdysi nepředstavitelná. Index Prime London společnosti Savills klesl od svého maxima v roce 2014 přibližně o 27...

5. října 2026

Euro je nejslabší od května 2025. Trhy znervózňuje zadlužená Francie

ilustrační snímek

Evropská měna se v pondělí propadla na nejslabší úroveň od května 2025. Během asijského obchodování ztratilo Euro až 0,8 procenta a kurz krátce klesl na 1,1161 dolaru. Investory znervózňuje sílící...

5. října 2026  15:51

Domácnosti se bojí zákazu topení dřevem. Výměnu kamen brzdí nejistota, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Více než polovina majitelů nemovitostí v Česku se obává, že by v budoucnu mohlo nastat výrazné omezení nebo zákaz topení dřevem. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro jindřichohradeckou...

5. října 2026  13:39

Macronova francouzská revoluce končí. Země se potýká s dluhy i slabým růstem

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří po boku prezidentského poradce...

Když Emmanuel Macron před deseti lety vstupoval do francouzské politiky, sliboval ekonomickou a politickou revoluci. Chtěl z Francie udělat moderní, podnikatelsky přívětivou a proevropskou velmoc....

5. října 2026  12:11

Poslední patro musí topit a vnitřní byty mají teplo zdarma. Mýty kolem vytápění

Radiátor s termostatickou hlavicí umožňuje regulovat vytápění bytu. U ústředního topení ani zavřené radiátory neznamenají nulový účet za teplo.

V některých bytech zůstává teplo, i když radiátory celou zimu nehřejí. Znamená to ale skutečnou úsporu? U ústředního vytápění účet nezmizí a přílišné ochlazení místností může přinést problémy s...

5. října 2026  11:13

Kovář v kauze Mamut vrací úder. Poukazuje na půlmiliardové provize pro Janouška

Mamut na internetu

Boj o miliardy ze zkrachovalého e-shopu Mamut přiostřuje. Tým miliardáře Vladimíra Kováře, majitele technologické skupiny Unicorn, přešel do protiofenzivy. Snaží se dokázat, že hlavní architekt...

5. října 2026  11:06

Ceny letenek nahrávají flexibilním cestujícím. Záleží na termínu i místě, říká prodejce

ilustrační snímek

Cena letenek se může během několika hodin změnit. Univerzální den ani hodina, kdy jsou automaticky nejlevnější, neexistují. Cestující mohou ušetřit hlavně tehdy, pokud jsou flexibilní v termínu,...

5. října 2026

Pasta, nebo past? Kuchařky pracující za výlohou jsou italský gastronomický trend

Vchod do restaurace Come na Vorta na ulici Via Florida v Římě. Nechybí typická...

V Římě, ale i jiných italských městech letos zesílil nový gastronomický trend – přibývá žen, které ve výlohách restaurací připravují před zraky turistů čerstvé těstoviny. Přestože jsou mezi...

5. října 2026

Ceny jízdného navýšíme maximálně o inflaci, říká nová šéfka Českých drah

Premium
Generální ředitelka a předsedkyně představenstva Českých drah Lenka Hamplová

Stomiliardový dluh Českých drah se v příštích letech ještě prohloubí. Nákupy nových vlaků budou nezbytné pro uhájení zakázek na jednotlivých linkách, říká nově jmenovaná šéfka Českých drah Lenka...

5. října 2026

Trump dál rozdává. Americkým seniorům pošle v přepočtu 2000 Kč

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že tento měsíc plánuje poslat šek na 90 dolarů – v přepočtu skoro 2000 Kč – více než 20 milionům seniorů v zemi. Jde o jeho další dar z vládních finančních...

4. října 2026  20:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pandora otevřela největší šperkařskou továrnu světa. Pohání ji udržitelná energie

Nová továrna Pandory ve Vietnamu zaměstnává 7 000 lidí a zvýší výrobní kapacitu...

Dánská firma Pandora otevřela ve Vietnamu největší výrobnu šperků na světě. Továrna za 150 milionů dolarů je poháněna výhradně energií z obnovitelných zdrojů a využívá stoprocentně recyklované...

4. října 2026

Méně mobilů, více deskovek. Zábava bez displejů láká stále víc, tvrdí data

ilustrační snímek

Češi tráví stále více času online, část z nich se proto snaží omezit používání digitálních technologií. Podle průzkumu STEM/MARK se o to už někdy pokusily téměř dvě třetiny lidí. Data společnosti...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×