Podzimní Paříž i Mallorca vyjde dráž. S nákupem letenek se nemusí vyplatit otálet

„Na podzimní prázdniny nejvíce zdražily lety do Paříže, na Kypr (Larnaka) a na Mallorcu, a to zhruba o pětinu. Naopak výrazně levněji než loni se letí na Maltu, do Alicante a na Sicílii (Catania) – zhruba o 14 až 15 procent. Levnější jsou také letenky do Madridu, Lisabonu nebo Říma,“ uvedla tisková mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová.
Mezi nejoblíbenější destinace Čechů na letošní podzimní prázdniny podle ní patří Barcelona, Řím, Málaga, Londýn a Malta. Ceny letenek do Španělska jako celku, kam Češi na podzimní prázdniny létají nejčastěji, jsou prakticky stejné jako loni.
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„Údaje za letošní Vánoce a Silvestr jsou ke dni 14. října předběžné, vánoční sezona se teprve rozbíhá a velká část rezervací přijde až v příštích týdnech,“ upozornila Daniela Chovancová.
Podle obchodního ředitele Letuška.cz Josefa Trejbala je pro české cestující pozitivní zprávou rozšiřování nabídky dálkových leteckých spojení z Prahy, zejména do Asie, které přispívá k větší konkurenci mezi dopravci a příznivějším cenám letenek.
Navzdory rostoucím provozním nákladům aerolinek se tak podle něj ceny letenek letos na podzim obecně drží na podobné úrovni jako loni. „U některých dálkových destinací, zejména v Asii, jsou dokonce srovnatelné nebo nižší než před rokem,“ řekl.
Čekat s nákupem se nemusí vyplatit
Ve vytížených termínech však mohou být letenky kvůli zvýšené poptávce dražší i o desítky procent. Například za letenky do Thajska v období Vánoc podle Trejbala zaplatí cestující až o deset tisíc korun více než v méně žádaných dnech.
„Přestože v posledních měsících pozorujeme, že část cestujících nákup odkládá, doporučujeme zejména u dálkových letů a exponovaných termínů rezervovat letenky s dostatečným předstihem,“ zmínil Trejbal.
„To platí zvláště pro podzimní prázdniny a vánoční období, kdy se kapacity rychle zaplňují. Na trhu se sice objevují zajímavé akční nabídky, často však nejde o letenky na poslední chvíli, ale o zvýhodněné tarify na lety s odletem za několik měsíců,“ doplnil.
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Podle Chovancové byly loni letenky na podzimní prázdniny nejlevnější při nákupu zhruba dva až tři měsíce před odletem, zatímco při nákupu pár dní předem zaplatili cestující v průměru až o polovinu více.
„Největší úsporu může cestujícím přinést flexibilita. Pokud mohou posunout odlet nebo návrat o jeden či dva dny, případně využít jiné odletové letiště, mohou získat výrazně výhodnější cenu. Vyplatí se proto porovnávat nejen jednotlivé dopravce, ale také kombinace dopravců, alternativní termíny a trasy,“ uvedl Trejbal, obchodní ředitel Letuška.cz.
Rozhodovat nemusí jen cena
Do rozhodování může vstupovat také bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Z dat společnosti Kiwi.com nicméně nevyplývá, že by si Češi systematicky připláceli za lety, které se vyhýbají potenciálně rizikovým oblastem.
„Změny ve využívání přestupních uzlů v Perském zálivu, Střední Asii či Evropě dosahují jen jednotek procent, nejde tedy o systematický posun,“ zmínila Chovancová, tisková mluvčí Kiwi.com. Letenky do samotného Perského zálivu podle ní na podzim a Vánoce meziročně zlevnily o 15 procent na průměrných 358 eur (8 700 Kč).
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„Cestující se po období zvýšené opatrnosti postupně vracejí k itinerářům s přestupy na Blízkém východě a při výběru letenek zohledňují především kombinaci ceny, délky cesty a kvality služeb. Na dopravcích z Blízkého východu cestující totiž oceňují nejen konkurenceschopné ceny, ale také vysokou úroveň palubního servisu, moderní flotilu a kvalitní zázemí přestupních letišť,“ řekl Josef Trejbal.
„Poslední události v Saúdské Arábii však mohou tento trend alespoň krátkodobě ovlivnit a část cestujících může být při volbě trasování opatrnější. Dlouhodobě ale očekáváme, že pokud nedojde k dalšímu zhoršení bezpečnostní situace, poptávka po spojení přes region Blízkého východu zůstane silná,“ doplnil.