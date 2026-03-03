Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují

„Australané jsou velmi odolní a už si rezervují nové lety do Velké Británie, Evropy alternativními trasami přes Čínu, Singapur a další asijské uzly, stejně jako přes Severní Ameriku přes uzly jako Houston,“ uvedl pro agenturu Reuters globální výkonný ředitel společnosti Flight Centre Travel Group Andrew Stark.
Na východ přes Kavkaz. Aerolinky kvůli Íránu hledají náhradní trasy
Dopravci nabízející přímé lety mezi Evropou a Asií jsou schopní obletět uzavřený blízkovýchodní vzdušný prostor. To může ale prodloužit dobu letu a také spotřebu paliva. „V tuto chvíli je celý Blízký východ mimo provoz, což je pro některé letecké společnosti vysoká cena,“ uvedl Subhas Menon, šéf Asociace asijsko-pacifických leteckých společností.
„Pokud bude možné obsluhovat Evropu jen za cenu výrazně vyšších nákladů, ziskovost aerolinek bude v ohrožení. Nakonec tou cenou, kterou zaplatíme, bude ztráta konektivity,“ doplnil Menon.
Letenky zdražují
Konzultantská společnost Alton Aviation Consultancy uvedla, že letecké společnosti provozující lety přes alternativní uzly mimo postiženou oblast, včetně společností Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines a Turkish Airlines, mohou v krátkodobém horizontu zaznamenat vyšší zisky.
Agentura Reuters upozornila, že v případě aerolinek Cathay Pacific na trase Hongkong–Londýn se dá ekonomickou třídou letět nejdříve 11. března, jednosměrná letenka na tento den vyjde nejméně na 21 158 hongkongských dolarů (zhruba 56 000 Kč). Při letech později v březnu se dá zakoupit za 5 054 hongkongských dolarů (13 400 Kč).
Společnost Qantas Airways nenabízí žádné letenky v ekonomické třídě na trasách mezi Sydney a Londýnem přes Perth a Singapur až do 17. března. Letenka na tento den vyjde na 3 129 australských dolarů (zhruba 46 000 Kč). Pro dřívější termíny nabízí aerolinka dražší možnosti s netradičními mezipřistáními, jako je Los Angeles a Johannesburg.
Obsazená letadla hlásí také thajské aerolinky. Tamní ministr dopravy Phiphat Ratchakitprakarn uvedl, že letecká společnost Thai Airways má plně obsazené lety do Evropy. Cestující podle něj aktuálně volí přímé lety do Evropy namísto letů s přestupem v zemích Blízkého východu.
Podle agentury Reuters jsou lety z Bangkoku do Londýna vyprodány až do konce příštího týdne. Jednosměrná letenka s odletem 15. března v ekonomické třídě byla k dispozici za 71 190 bahtů (47 000 Kč). Lety v následujících dnech se dají koupit podstatně levněji, například 18. března za 27 045 bahtů (18 000 Kč).
Výrazně vyšší zájem o letenky hlásí i tchajwanská letecká společnost EVA Airways, která uvedla, že rezervace jejích letů do Evropy prudce vzrostly, protože asijští a evropští cestující hledají alternativní trasy.
Obsazená letadla hlásí i Čína, sedadla v ekonomické třídě na trase mezi Čínou a Spojeným královstvím jsou z velké části nedostupná. Zpáteční letenka v ekonomické třídě z Pekingu do Londýna obvykle stojí méně než 10 000 juanů (30 000 Kč). Na středu je aktuálně u společnosti Air China k dispozici pouze jednosměrná letenka v business třídě za cenu 50 490 juanů (152 000 Kč).