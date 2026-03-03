Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují

Autor:
  13:22
Ceny letenek na trasách mezi Asií a Evropou po uzavření klíčových letišť v Perském zálivu prudce rostou. Cestující tak hledají alternativní trasy, letecké společnosti hlásí na mnoha trasách vyprodáno.
Fotogalerie4

Letadla Singapore Airlines na letištní ploše na letišti Changi v Singapuru. (16. listopadu 2021) | foto: Reuters

„Australané jsou velmi odolní a už si rezervují nové lety do Velké Británie, Evropy alternativními trasami přes Čínu, Singapur a další asijské uzly, stejně jako přes Severní Ameriku přes uzly jako Houston,“ uvedl pro agenturu Reuters globální výkonný ředitel společnosti Flight Centre Travel Group Andrew Stark.

Na východ přes Kavkaz. Aerolinky kvůli Íránu hledají náhradní trasy

Dopravci nabízející přímé lety mezi Evropou a Asií jsou schopní obletět uzavřený blízkovýchodní vzdušný prostor. To může ale prodloužit dobu letu a také spotřebu paliva. „V tuto chvíli je celý Blízký východ mimo provoz, což je pro některé letecké společnosti vysoká cena,“ uvedl Subhas Menon, šéf Asociace asijsko-pacifických leteckých společností.

„Pokud bude možné obsluhovat Evropu jen za cenu výrazně vyšších nákladů, ziskovost aerolinek bude v ohrožení. Nakonec tou cenou, kterou zaplatíme, bude ztráta konektivity,“ doplnil Menon.

Letenky zdražují

Konzultantská společnost Alton Aviation Consultancy uvedla, že letecké společnosti provozující lety přes alternativní uzly mimo postiženou oblast, včetně společností Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines a Turkish Airlines, mohou v krátkodobém horizontu zaznamenat vyšší zisky.

Agentura Reuters upozornila, že v případě aerolinek Cathay Pacific na trase Hongkong–Londýn se dá ekonomickou třídou letět nejdříve 11. března, jednosměrná letenka na tento den vyjde nejméně na 21 158 hongkongských dolarů (zhruba 56 000 Kč). Při letech později v březnu se dá zakoupit za 5 054 hongkongských dolarů (13 400 Kč).

Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ. Nabízejí kompenzaci

Společnost Qantas Airways nenabízí žádné letenky v ekonomické třídě na trasách mezi Sydney a Londýnem přes Perth a Singapur až do 17. března. Letenka na tento den vyjde na 3 129 australských dolarů (zhruba 46 000 Kč). Pro dřívější termíny nabízí aerolinka dražší možnosti s netradičními mezipřistáními, jako je Los Angeles a Johannesburg.

Obsazená letadla hlásí také thajské aerolinky. Tamní ministr dopravy Phiphat Ratchakitprakarn uvedl, že letecká společnost Thai Airways má plně obsazené lety do Evropy. Cestující podle něj aktuálně volí přímé lety do Evropy namísto letů s přestupem v zemích Blízkého východu.

Podle agentury Reuters jsou lety z Bangkoku do Londýna vyprodány až do konce příštího týdne. Jednosměrná letenka s odletem 15. března v ekonomické třídě byla k dispozici za 71 190 bahtů (47 000 Kč). Lety v následujících dnech se dají koupit podstatně levněji, například 18. března za 27 045 bahtů (18 000 Kč).

V Praze přistálo druhé letadlo s turisty z Ománu. V systému Drozd jsou tisíce Čechů

Výrazně vyšší zájem o letenky hlásí i tchajwanská letecká společnost EVA Airways, která uvedla, že rezervace jejích letů do Evropy prudce vzrostly, protože asijští a evropští cestující hledají alternativní trasy.

Obsazená letadla hlásí i Čína, sedadla v ekonomické třídě na trase mezi Čínou a Spojeným královstvím jsou z velké části nedostupná. Zpáteční letenka v ekonomické třídě z Pekingu do Londýna obvykle stojí méně než 10 000 juanů (30 000 Kč). Na středu je aktuálně u společnosti Air China k dispozici pouze jednosměrná letenka v business třídě za cenu 50 490 juanů (152 000 Kč).

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste, tankery se oblasti vyhýbají

Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce....

Ceny ropy a plynu se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Nejistotu posiluje budoucnost přepravy surovin přes Hormuzský průliv,...

3. března 2026  11:28

Na východ přes Kavkaz. Aerolinky kvůli Íránu hledají náhradní trasy

Muž pracuje vedle zaparkovaného letadla společnosti Emirates na mezinárodním...

Letecké společnosti musí kvůli uzavřenému leteckému prostoru nad konfliktem zasaženými oblastmi na Blízkém východě volit delší letové trasy. Z Evropy nejčastěji preferují severní trasu přes Kavkaz....

3. března 2026

Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti...

Stavebnictví má za sebou rekordní rok, ale trh je podle generálního ředitele Central Group Dušana Kunovského přehřátý a ceny stavebních prací vystřelily do neudržitelných výšin. Developer proto...

3. března 2026

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta, statistici vylepšili odhad

ilustrační snímek

Statistici vylepšili svůj původní odhad a zvedli údaj o výkonu české ekonomiky v loňském roce. Podle zpřesněných dat hrubý domácí produkt v roce 2025 stoupl o 2,6 procenta a byl tak nejvyšší od roku...

3. března 2026  9:47

Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se budova v Libni sice nabízí k...

Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Pošta už...

3. března 2026  9:26

Akcie ve Spojených státech smazaly většinu ztrát, dolar vzrostl

Obchodníci pracují na burze NYSE v New Yorku (6. února 2026)

Akcie ve Spojených státech během pondělních obchodů postupně převážnou část ztrát smazaly a technologický index Nasdaq a širší S&P uzavřely dokonce se ziskem. Počáteční pokles způsobil konflikt na...

3. března 2026  9:14

V Česku zůstaneme i po válce, říká šéfka ukrajinské cestovky JoinUp!

Premium
Managing Director JoinUP! Olga Slezáková

Válka s Ruskem uspíšila přesun ukrajinského touroperátora JoinUp! do Pobaltí a střední Evropy. V Česku působí něco přes rok a má na zdejším trhu velké plány. Zadání z centrály zní: do pěti let se...

3. března 2026

Situace na Blízkém východě škodí lodním dopravcům. Přišli o krytí válečných rizik

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Na útok Spojených států a Izraele na Írán i následnou odvetu Teheránu hbitě reagují velké námořní pojišťovny. Kvůli trvajícímu válečnému konfliktu na Blízkém východě s účinností od 5. března ruší...

3. března 2026

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...

2. března 2026  9:50,  aktualizováno  23:44

Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo

Letadlo společnosti Smartwings

Letecká společnost Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět. Z tamního letiště odletěly podle agentur první civilní lety od sobotní uzavírky vzdušného prostoru. Provoz je však stále velmi...

2. března 2026  22:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Spíše váhání než panika. Realitní trh v Dubaji prochází zatěžkávací zkouškou

Vizualizace luxusních apartmánů Ava (3. února 2025)

Konflikt mezi Íránem USA a Izraelem ovlivní prodej nemovitostí v Dubaji. Pokud bude geopolitická nejistota na Blízkém východě přetrvávat, investice na realitním trhu mohou být v ohrožení, tvrdí...

2. března 2026

Panebože, nad mým domem letí raketa. Influenceři v Dubaji čelí nové realitě

Kouř stoupá z přístavu Džebel Ali po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Íránské raketové útoky cílené na Spojené arabské emiráty způsobily mnohým influencerům žijícím v Dubaji ne zcela záviděníhodnou situaci. Procházejí si obdobím paniky, zkoušky odolnosti a řeší, jak...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.