Cena zpáteční letenky mezi Velkou Británií a Austrálií na této trase se obvykle pohybuje v rozmezí 3 000 až 4 000 liber (85 000 až 113 000 Kč) v byznys třídě a od 800 liber (22 500 Kč) v ekonomické třídě, upozornil britský portál The Guardian.
„Současná volatilita cen odráží krátkodobou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, protože cestující upřednostňují alternativní trasy namísto těch přes Blízký východ,“ vysvětlil nebývale vysokou cenu letenky mluvčí společnosti Cathay Pacific. Dodal, že ačkoli aerolinky nadále nabízejí konkurenceschopné ceny a širokou dostupnost, vysoké vytížení vedlo ke zvýšeným cenám v některých třídách na vybrané dny.
Letecký analytik Andrew Charlton uvedl, že takto vysoké ceny letenek dosud neviděl. Upozornil, že jiné asijské aerolinky zvyšují ceny na různých trasách do Evropy a že mnohé letenky v ekonomické třídě na populární trase mezi Velkou Británií a Austrálií nyní odpovídají loňské úrovni prémiové ekonomické třídy.
|
Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují
Tři největší letecké společnosti Perského zálivu – Emirates, Etihad a Qatar Airways – obnovily své lety jen v omezené míře a zdaleka ne podle běžného harmonogramu. Podle údajů analytické firmy Cirium bylo mezi 28. únorem a 10. březnem zrušeno více než 43 000 letů plánovaných na Blízký východ a z něj.
Zpáteční ceny letenek mezi Austrálií a Británii přes Perský záliv v ekonomické třídě jsou v dubnu k dispozici od zhruba 1 100 liber (31 000 Kč), což je podle Skyscanneru horní hranice běžného rozpětí. „Bez prověření cestovního pojištění bych do toho nešel. Emirates budou lákat zpět cestující nízkými cenami – ale riziko tam je,“ uvedl letecký analytik Andrew Charlton.
|
Letové trasy se zhušťují, konflikt s Íránem uzavřel další vzdušný prostor
Konflikt v Íránu vyvolal výrazné cenové výkyvy ropy, což se také propisuje do cen letenek. Například největší australský dopravce zvyšuje ceny letenek na mezinárodních trasách v průměru o pět procent, napsala agentura Bloomberg.
Ceny leteckého paliva vzrostly za poslední dva týdny až o 150 procent, což zvyšuje náklady v celém podniku, uvedla společnost Qantas. Lety na evropských trasách, včetně Perthu do Londýna, Perthu do Paříže a letů přes Singapur, jsou podle dopravce tento měsíc obsazeny z více než 90 procent, oproti typickému obsazení 75 procent v tomto ročním období.