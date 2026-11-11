Ceny kojeneckého mléka v USA skokově vzrostly. Po problémech ubývá jeho výrobců

„K nárůstu cen kojenecké výživy pravděpodobně přispívá kombinace několika faktorů, včetně vyšších nákladů na suroviny, inflace v oblasti dopravy a menšího počtu novorozenců,“ uvedl Darren Seifer, viceprezident pro strategické směřování v oblasti domácnosti, rodiny a péče o děti ve společnosti NielsenIQ.
Společnosti vyrábějící kojeneckou výživu hledají nejrůznější způsoby, jak se této části svého podnikání zbavit, neboť toto odvětví se potýká s mnoha problémy souvisejícími nejen s náklady, ale především s kontaminací. Společnost Abbott Laboratories, která stojí za kojeneckou výživu značky Similac, v říjnu oznámila, že se zbaví své divize výživy.
Nehygienické podmínky v továrně této společnosti v Michiganu vyústily v roce 2022 k celostátnímu nedostatku této výživy. Přibližně 20 procent kojenecké výživy vyráběné v USA přitom pochází právě odtud, píše agentura Bloomberg.
Kontaminovaná výživa
V září roku 2021 inspektoři amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) při prověřování firemních záznamů narazili na stopy bakterie Cronobacter sakazakii, která dokáže v práškové kojenecké výživě přežít měsíce, někdy i roky, a u kojenců způsobit závažná onemocnění.
Tato bakterie se dvakrát dostala přímo do samotné kojenecké výživy, a to do plechovek připravených k distribuci. Společnost Abbott sice zadržela plechovky z těchto šarží, ale žádné další nestáhla z trhu. Společnost neměla povinnost informovat FDA, a proto to ani neudělala. Od výrobce se očekávalo, že odstraní příčinu, která mohla kontaminaci umožnit, a společnost uvedla, že tak učinila.
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Sami inspektoři však byli svědky toho, jak jeden z pracovníků sáhl do pytle obsahujícího základní složku, aniž by si umyl rukavice nebo ruce – přesně ten druh nedbalosti, jak poznamenali, který by mohl způsobit šíření bakterie Cronobacter z pracovních povrchů do prášku. Našli pak i další nedostatky: klíčová sušící zařízení, na nichž se v minulosti vyskytovaly důlky a praskliny, kde se mohla bakterie Cronobacter skrývat; a kaluže vody, ve kterých se mohla množit.
Vysoký obsah těžkých kovů
Další výrobce dětské a kojenecké výživy, společnost Perrigo zase nedávno oznámil, že plánuje prodat svou divizi kojenecké výživy společnosti založené vedoucími pracovníky firmy ByHeart, což je výrobce kojenecké výživy, jehož produkt v USA loni způsobil u kojenců botulismus.
„Očekáváme, že tato transakce nám pomůže více se soustředit na portfolio produktů pro péči o zdraví spotřebitelů,“ uvedl ve svém prohlášení Albert Manzone, prozatímní prezident a generální ředitel společnosti Perrigo. Uzavření transakce se očekává v první polovině roku 2027.
Vypuknutí botulismu spojené se společností ByHeart vedlo k hospitalizaci 48 kojenců s potvrzeným nebo podezřením na botulismus. Žádné z těchto dětí nezemřelo, ačkoli botulismus může vést k trvalým komplikacím. Společnost ByHeart v listopadu stáhla z trhu veškeré své kojenecké výživy a během vyšetřování ohniska nákazy zastavila výrobu.
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V červnu společnost Nara Organics stáhla z trhu veškerou svou kojeneckou výživu z plnotučného mléka poté, co v nemocnici skončili tři kojenci s potvrzeným nebo podezřením na botulismus.
Dětská výživa čelí také dlouhodobě kritice kvůli vysokému obsahu těžkých kovů. Organizace Consumer Reports v rámci testů odhalila v mnoha produktech jejich výskyt. „Přestože se FDA snaží dosáhnout hodnot blížících se nule u škodlivých kontaminantů v dětské výživě, výrobci tohoto cíle dosud nedosáhli,“ uvedl úřad.
„Kojenecká výživa patří mezi ty kategorie, ve kterých rodiny nemohou nákupy omezit jen proto, že jejich ceny vzrostly,“ řekl Seifer. „Budou se nyní rozhodovat, které značky koupit anebo kupovat menší balení,“ uzavřel podle Bloombergu.