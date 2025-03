Hořká realita čokolády. Ceny kakaa zůstávají rekordní, menší podniky zavírají

Zvyšující se ceny kakaa řeší například čokoládovna À la Mère de Famille, jejíž nejstarší obchod s čokoládou zabírá roh ulice v Paříži od roku 1761. Ve městě má čokoládovna aktuálně šestnáct poboček.

„Vyrábíme 100 procent všeho, co prodáváme,“ uvádí pro agenturu Bloomberg Steve Dolfi, jeden ze čtyř sourozenců, kteří čokoládovnu provozují. „Jde o stoprocentní rodinný podnik,“ zmiňuje Dolfi.

Rostoucí náklady musí rodina promítnout do ceny produktů. Správné nastavení cen ale podle nich není jednoduché. „Je to složitá hra,“ řekl Steveův bratr Jonathan. „Ale pokud nezvýšíme ceny, společnost přijde o peníze, budeme muset propouštět a dostaneme se do potíží. Pokud ale zvýšení bude příliš vysoké, je to riziko. Pohybujeme se na tenkém ledě,“ doplnil.

V loňském roce cena kakaa vystoupila na historická maxima, cena na trhu se vyšplhala až na přibližně 13 000 dolarů za tunu. Podle Muriel Korterové, generální ředitelky Asociace čokoládového, sušenkového a cukrářského průmyslu Evropy, rostoucí náklady pociťuje celé odvětví „Menší podniky, které často mají méně zdrojů na pokrytí těchto zvýšení cen, se však musely rychle přizpůsobit,“ uvedla.

Řada čokoládoven v Evropě skončila

Některé menší podniky donutily rekordní ceny provozy úplně zavřít. Mezi nimi je například německá společnost Leysieffer. Provoz ukončila také rakouská firma Salzburg Schokolade, která vyráběla slavné Mozartovy koule.

V listopadu loňského roku vyhlásila bankrot také rakouská čokoládovna Franz Hauswirth. Podle výkonného ředitele společnosti Romana Hauswirtha je prudký nárůst cen kakaa donutil ke zvýšení cen, což následně vedlo ke zničení poptávky.

Podle agentury Bloomberg se větší společnosti snaží snížit své náklady různě, mimo jiné například hledáním alternativních přísad, jako je nahrazení kakaového másla ekvivalenty na bázi bambuckého másla nebo nahrazením slunečnicového nebo palmového oleje. Řemeslní výrobci se ale zdráhají měnit své zavedené receptury.

Zástupci společností Hershey a Mondelez International podle agentury Bloomberg minulý týden na konferenci Consumer Analyst Group of New York signalizovali, že může dojít k dalšímu zvýšení cen.

„Spotřebitelé si budou muset zvyknout na čokoládu, která je o 30, 40, 50 procent dražší, než bývala,“ zmínil generální ředitel společnosti Mondelez Dirk Van de Put.

„Někteří lidé zavírají své podniky, protože si to nemohou dovolit, trh je konkurenční. V současné chvíli je to opravdu na hraně,“ uvedl Steve Wateridge, vedoucí výzkumu v analytické firmě Tropical Research Services. Podle něj také dojde k tomu, že spotřebitelé přejdou od nákupu dražších čokolád k levnějším.

Rodina, která provozuje čokoládovnu À la Mère de Famille, se kvůli vysokým cenám obává příštích Vánoc, které jsou tradičně nejdůležitějším obdobím roku pro cukráře v Evropě. Do té doby předpokládají, že se spotřebitelé čokolády budou potýkat s nejvyššími cenami v historii.

Zmínili také, že zavírání rodinných firem znamená nejen ekonomické ztráty. Co je na těchto případech smutné, je, že mizí recepty a dovednosti, napsali bratři Dolfiové. „Existuje mnoho tradic, které se předávají ústně,“ uzavřel Steve Dolfi podle Bloombergu.