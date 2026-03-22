Ceny hnojiv rostou. Nejvíc zranitelné jsou především rozvojové země

Rostoucí ceny energií a blokace Hormuzského průlivu se dramaticky dotkne i obchodu s hnojivy. Bank of America varuje, že konflikt ohrožuje 65 až 70 procent celosvětových zásob močoviny. Zranitelné jsou především rozvojové země, napsala agentura Reuters.

Rýžové pole v okrese Huye v Rwandě, africká země získává většinu hnojiv z Perského zálivu. (14. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Podle Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů jsou země Perského zálivu významnými dodavateli amoniaku a močoviny. Podle Bank of America ceny močoviny už vzrostly o třicet až čtyřicet procent.

„Ovlivní to setí a bude nižší nabídka komodit na světovém trhu, zejména základních obilovin, krmiv a tím pádem i mléka a masa,“ cituje agentura Reuters slova hlavního ekonoma organizace Máxima Torera.

Zranitelné jsou především rozvojové země, které se po pandemii a válce na Ukrajině začaly zotavovat. Nyní však hrozí, že domácnosti budou mít problémy uživit své rodiny.

Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky

„Potraviny a paliva tvoří méně než čtvrtinu spotřebitelského inflačního koše ve většině vyspělých ekonomik, ale v mnoha rozvíjejících se zemích představují 30 až 50 procent,“ uvedla Marie Dironová, výkonná ředitelka agentury Moody’s Ratings. „Tato závislost činí mnoho ekonomik obzvlášť zranitelnými vůči cenové volatilitě způsobené vnějšími faktory,“ doplnila Dironová.

Například Rwanda, která získává většinu hnojiv z Perského zálivu, podle tamního ministra financí Yusufa Murangwy už zvažuje kroky na ochranu svého zemědělského sektoru. „Je toho hodně, co se snažíme vyřešit, abychom zvládli tento stres,“ řekl ministr na pondělní tiskové konferenci.

Agentura Reuters upozornila, že pokud budou hnojiva dražší nebo jich nebude dostatek, množství sklizených plodin bude nižší. Upozornila také na růst cen ropy a plynu, které zvyšují náklady na vstupy v celém dodavatelském řetězci.

Útoky na energetická zařízení eskalují, cena plynu prudce roste

Podle údajů Mezinárodní asociace pro hnojiva se jakýkoli výpadek v dodávkách hnojiv pravděpodobně nejdříve projeví u plodin náročných na dusík, jako je kukuřice a pšenice. Vyšší náklady na krmivo se nakonec promítnou do všeho – od chleba až po drůbež a vejce.

„To je vždy problém u takovýchto nabídkových šoků: nejdřív se projeví energetická část a když ta odezní, může přijít druhá vlna v podobě dopadu na potraviny,“ zmínil ekonom David Rees ze společnosti Schroders

Evropská banka pro obnovu a rozvoj už zvažuje podpůrné balíčky, včetně pomoci s nákupem hnojiv. Ekonom z Organizace pro výživu a zemědělství Máximo Torero vyzval ostatní rozvojové banky a vlády, aby byly připraveny s krizovými opatřeními, pokud válka brzy neskončí.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

22. března 2026

Každý tu má svou jasnou roli. Finsko do své obrany zapojuje i supermarkety

Cvičení finské armády Arrow 22 na západě země (4. května 2022)

Finsko se dlouhodobě netají svým modelem totální obrany. Ten je postavený na propojení armády, státních institucí i soukromých firem. Mimo jiné kvůli tomu, že země sdílí více než 1 300 kilometrů...

22. března 2026

Výrobci nápojů snižují obsah cukru i kofeinu. Vnímají změnu návyků, hlavně mileniálů

Výrobci nealkoholických nápojů upravují složení svých produktů a snižují obsah...

Výrobci nealkoholických nápojů upravují složení svých produktů a snižují obsah cukru i kofeinu. Reagují tak na změnu chování spotřebitelů, zejména mileniálů, kteří tyto složky stále častěji omezují,...

22. března 2026

Investiční znalosti Čechů klesají. Nejohroženější jsou mladí, vyplynulo z testů

Ilustrační snímek

Češi v online znalostním testu o investicích nezazářili. Úroveň jejich investičních znalostí klesá už dokonce druhým rokem v řadě, zjistil průzkum platformy Portu. Podle odborníků tak už zapomněli...

22. března 2026

Cena léků na hubnutí by mohla klesnout. Indie brzy nabídne levnější generika

Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024)

Drahé léky na hubnutí by mohly být brzy cenově dostupnější. V pátek v Indii vypršel patent na semaglutid, klíčovou složku léků Wegovy či Ozempic. S vypršením patentu se tak otevírá cesta pro výrobu...

22. března 2026

Firmy tvrdí, že jim vyšší věk zaměstnanců nevadí. Realita je ale jinde, říká expertka

Premium
Kateřina Legnerová

Jsou padesátníci digitálně negramotní? A mladí zaměstnanci zase líní a chtějí hlavně dostatek volného času a žádné přesčasy? Jak vypadá dnešní trh práce v Česku a soužití jednotlivých generací v něm...

22. března 2026

Írán bojuje s potravinovou hyperinflací. Jídlo stojí dvojnásobek co loni

Lidé nakupují na tržišti Tajrish v severním Teheránu před svátkem Nowruz, který...

Íránská inflace vystoupala na nejvyšší hodnoty od druhé světové války. Podle oficiálních údajů vzrostly ceny v únoru meziročně o 68,1 procenta. Ještě dramatičtější je situace u potravin, které oproti...

22. března 2026

Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí

Okružní plavba naháčů se uskutečnila na výletní lodi Carnival Pride. Na snímku...

Růst cen ropy, které od začátku konfliktu v Íránu stouply o více než 35 procent, poškodí podle analytiků zisky amerických provozovatelů výletních lodí. Největší ztrátu by podle odhadů mohla utrpět...

21. března 2026

Jahody jsou naše drahokamy, říkají Korejci. Staly se pilířem zemědělského vývozu

Bývalý prezident Jižní Koreje Yoon Suk-yeol na návštěvě jahodového skleníku v...

Jahody se staly v Jižní Koreji oblíbeným produktem a jedním z nejvýznamnějších čerstvých zemědělských vývozních artiklů. Export v loňském roce dosáhl rekordní hodnoty 72 milionů dolarů (1,5 miliardy...

21. března 2026

Káva táhne, ale pomáhá i oblečení. Tchibo v Česku zvýšilo tržby

Prodejny Tchibo mají v průměru kolem 150 metrů čtverečních, návštěvnost je...

Tchibo na českém trhu dál roste. V roce 2024 dosáhly tržby společnosti z prodeje kávy 2,5 miliardy korun a z prodeje nepotravinového zboží 1,27 miliardy korun. Celkové tržby tak meziročně vzrostly o...

21. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KOMENTÁŘ: Cla se obracejí proti těm, kteří je prosazují. Historie to potvrzuje

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Donald Trump vyhrál prezidentské volby v roce 2016 se slibem, že rozbije dosavadní obchodní pravidla Spojených států. O deset let později zašel ještě dál, než mnozí považovali za možné. Zatímco se...

21. března 2026

Celebrity to mají rády nealko. Nové značky nápojů rostou jako houby po dešti

update soda limonáda kardashian

Zatímco ještě před pár lety hollywoodské hvězdy zakládaly vlastní značky vodky, ginu nebo tequily, dnes se stále častěji pouštějí do nealkoholických nápojů. Experti říkají, že se americkým celebritám...

21. března 2026

