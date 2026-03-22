Podle Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů jsou země Perského zálivu významnými dodavateli amoniaku a močoviny. Podle Bank of America ceny močoviny už vzrostly o třicet až čtyřicet procent.
„Ovlivní to setí a bude nižší nabídka komodit na světovém trhu, zejména základních obilovin, krmiv a tím pádem i mléka a masa,“ cituje agentura Reuters slova hlavního ekonoma organizace Máxima Torera.
Zranitelné jsou především rozvojové země, které se po pandemii a válce na Ukrajině začaly zotavovat. Nyní však hrozí, že domácnosti budou mít problémy uživit své rodiny.
„Potraviny a paliva tvoří méně než čtvrtinu spotřebitelského inflačního koše ve většině vyspělých ekonomik, ale v mnoha rozvíjejících se zemích představují 30 až 50 procent,“ uvedla Marie Dironová, výkonná ředitelka agentury Moody’s Ratings. „Tato závislost činí mnoho ekonomik obzvlášť zranitelnými vůči cenové volatilitě způsobené vnějšími faktory,“ doplnila Dironová.
Například Rwanda, která získává většinu hnojiv z Perského zálivu, podle tamního ministra financí Yusufa Murangwy už zvažuje kroky na ochranu svého zemědělského sektoru. „Je toho hodně, co se snažíme vyřešit, abychom zvládli tento stres,“ řekl ministr na pondělní tiskové konferenci.
Agentura Reuters upozornila, že pokud budou hnojiva dražší nebo jich nebude dostatek, množství sklizených plodin bude nižší. Upozornila také na růst cen ropy a plynu, které zvyšují náklady na vstupy v celém dodavatelském řetězci.
Podle údajů Mezinárodní asociace pro hnojiva se jakýkoli výpadek v dodávkách hnojiv pravděpodobně nejdříve projeví u plodin náročných na dusík, jako je kukuřice a pšenice. Vyšší náklady na krmivo se nakonec promítnou do všeho – od chleba až po drůbež a vejce.
„To je vždy problém u takovýchto nabídkových šoků: nejdřív se projeví energetická část a když ta odezní, může přijít druhá vlna v podobě dopadu na potraviny,“ zmínil ekonom David Rees ze společnosti Schroders
Evropská banka pro obnovu a rozvoj už zvažuje podpůrné balíčky, včetně pomoci s nákupem hnojiv. Ekonom z Organizace pro výživu a zemědělství Máximo Torero vyzval ostatní rozvojové banky a vlády, aby byly připraveny s krizovými opatřeními, pokud válka brzy neskončí.