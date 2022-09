Státy EU míří ke shodě na dani pro elektrárny i úsporách elektřiny

Debata o cenovém stropu pro plyn podle nejmenovaného zdroje patrně nepřinese okamžitou shodu, Evropská komise však příští týden předloží podrobnější návrh dalšího postupu.

Při již druhé mimořádné schůzce svolané během září českým předsednictvím budou mít unijní ministři na stole sérii opatření, která mají pomoci zejména domácnostem a firmám čelícím problémům kvůli rekordně drahým energiím. Čeští diplomaté vyjednávali s ostatními státy EU úpravy původního návrhu Evropské komise, v němž chtěla řada zemí zohlednit vlastní požadavky.

„Chtěli jsme si být jisti, že opatření, která již členské státy přijaly, jsou s tímto nařízením v souladu,“ prohlásil zmíněný činitel.

Základní parametry návrhu se však podle něj ani po posledním středečním jednání velvyslanců nezměnily. EU by tedy měla zavést strop na příjmy elektráren používajících levnější zdroje než plyn na 180 eurech (4400 korunách) za megawatthodinu.

O část peněz přijdou i producenti fosilních paliv, kteří by měli státům přispět 33 procenty z částky, která bude přesahovat 120 procent jejich průměrných zisků z posledních tří let. Podle odhadů komise by tím státy mohly na podporu domácností a firem shromáždit okolo 142 miliard eur.

Podle diplomatů by tato opatření v kombinaci s povinnými úsporami elektřiny měla pokrýt velkou část nákladů na vlastní opatření, která již část zemí včetně Česka začala zavádět.