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Americká centrální banka ponechala úroky beze změny. Letos ale mohou ještě růst

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  21:06aktualizováno  21:39
Americká centrální banka ponechala dle očekávání základní úrokovou sazbu v pásmu 3,50 až 3,75 procenta, tedy beze změny. Více než polovina členů měnového výboru však uvedla, že by úroky mohly ještě v letošním roce zvýšit. Fed o nastavení úrokových sazeb poprvé rozhodoval pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Ten na tiskové konferenci oznámil i vytvoření pěti pracovních skupin, které přezkoumají způsob fungování Fedu.
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V čele Fedu Warsh nahradil Jeroma Powella, kterého americký prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli neochotě snižovat úrokové sazby. Warsh v minulosti tvrdil, že prostor pro snížení úroků existuje.

Centrální banka uvedla, že ekonomická aktivita ve Spojených státech roste solidním tempem, zatímco inflace zůstává zvýšená. Představitelé Fedu nyní předpokládají, že inflace v celém letošním roce dosáhne 3,6 procenta, zatímco dříve ji odhadovali na 2,7 procenta.

„Americká centrální banka ponechala podle očekávání úrokové sazby beze změny. Trh věděl, že červnové zasedání nepřinese žádnou úpravu měnové politiky. O to větší pozornost proto poutá aktualizovaný výhled, především prognóza úrokových sazeb. Ta ukázala, že medián prognózy již nepočítá s letošní stabilitou sazeb, jak tomu bylo v březnu, ale naopak nově předpokládá jejich zvýšení,“ uvedl hlavní ekonom Portu Jan Berka.

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Vzestup inflace v posledních měsících, za kterým stálo zdražování ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě, však vedl k očekávání, že Fed by mohl v letošním roce úrokové sazby naopak zvýšit. V květnu se inflace v USA vyšplhala na 4,2 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za tři roky.

„Případný růst úrokových sazeb americké centrální banky má dopad na celý svět. Zprostředkovaně může vést i k dražším úvěrům v České republice,“ upozornil hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

Evropská centrální banka (ECB) minulý týden podle očekávání zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta.

Japonská centrální banka tento týden úroky zvýšila rovněž o čtvrt procentního bodu. Základní úroková sazba v Japonsku tak vzrostla na jedno procento, tedy na nejvyšší úroveň za 31 let.

Ve čtvrtek bude o nastavení úroků rozhodovat britská centrální banka.

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