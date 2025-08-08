Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají

Autor:
  13:43
Během ekonomických krizí či cenových šoků se v Evropské unii vynořují nápady na cenovou regulaci potravin. Před časem se k takovému kroku odhodlaly třeba v Maďarsku, Francii nebo Španělsku. Nyní se o cenových stropech na základní potraviny hovoří v Rakousku, kde s myšlenkou přišel tamní ministr financí Markus Marterbauer za SPÖ. Evropské zkušenosti ale ukazují rozporuplné výsledky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Cena potravin se v evropských podmínkách už od koronavirové pandemie řadí mezi nejvýznamnější inflační faktory. Právě na ně jsou spotřebitelé velmi citliví, a proto z jejich strany vzniká stále patrnější tlak na politické řešení. Rostoucí ceny potravin totiž negativně zatěžují hlavně rozpočty nízkopříjmových domácností, píše rakouský server Der Standard.

V Evropě se u potravin odehrálo hned několik experimentů s cenovou regulací. Řada z nich ale ukázala, že zejména v dlouhodobém období nejde o příliš smysluplnou variantu. Mimo jiné proto, že výrobci potravin, zemědělci ani potravináři nejsou kvůli cenovým stropům příliš motivováni k investicím do vlastní výroby. Tím se totiž mimo jiné snižuje pravděpodobnost možného zlevnění potravin v budoucnu v důsledku technologického progresu.

Za drahé potraviny si mohou Češi sami. Akceptují vysoké ceny, míní expert

S cenovou regulací potravin už za koronavirové pandemie přišli v Maďarsku. Tamní premiér Viktor Orbán se k tomuto kroku odhodlal na počátku roku 2022 a rozhodl se krátce před volbami zmrazit ceny několika stěžejních položek, a to včetně masa, mouky či cukru.

„Navzdory tomuto opatření celková inflace v maďarském potravinářském sektoru za rok 2023 vyrostla na více než 25 procent, což v té době bylo nejvíce v celé Evropské unii. Zároveň se ale ukázalo, že obchodníci v Maďarsku poměrně krátce po cenové regulaci začali zdražovat jiné položky, na které se stropy nevztahovaly,“ píše Der Standard.

Maďarské snahy o regulaci se příliš nevyvedly

Ani navzdory těmto negativním efektům ale maďarská vláda se zásahy do trhu s potravinami nepřestala. V průběhu letošního roku totiž kabinet Viktora Orbána schválil opatření na omezení marží obchodníků. Zdá se ale, že ani toto rozhodnutí nepadlo na úrodnou půdu, neboť podle červnových dat se ceny potravin v maďarském případě meziročně zdražily o 6,2 procenta. To bylo mimo jiné více než v Rakousku, kde se o cenových stropech v případě potravin aktuálně debatuje.

Ceny mohou růst. Potravinářská komora varuje před evropskými zelenými regulacemi

Poměrně nedávno se k cenové regulaci potravin odhodlali také Chorvaté. Tamní vláda tlačila na snížení cen potravin v obchodech již v roce 2023 po chorvatském vstupu do eurozóny a stát tehdy pokrýval část cen i z výnosů ze zvláštní daně z mimořádných zisků během pandemie. I přesto ale byly ceny v chorvatských obchodech v roce 2024 stále o pětinu vyšší, než jaký v té době činil průměr Evropské unie.

Tlak ze strany Chorvatů následně rostl a na počátku letošního roku přestali zákazníci cenovou politiku obchodních řetězců tolerovat úplně. Po celé zemi se spustily vlny protestů, které se následně rozšířily i do dalších států na Balkáně, a to včetně Srbska či Severní Makedonie. Na protesty brzy zareagovala i chorvatská vláda, která se v reakci na ně rozhodla během února zregulovat ceny celkem 70 položek v obchodech, a to včetně pracího prášku, vlašských ořechů či kávy.

Španělé přišli s příspěvky pro domácnosti

O cenových regulacích základních položek v obchodech v minulých letech uvažovali také Španělé. Tamní ministerstvo financí ale cenové stropy na základní potraviny nakonec odmítlo a u obchodníků pak narazila také možnost omezení marží. Výsledkem těchto debat se stala jakási jednorázová peněžitá dávka ve výši 200 eur (asi 5 tisíc korun) pro nemajetné domácnosti a od ledna 2023 i zrušení DPH u vybraných potravin.

„Kreativní“ práce se slevami. V cenách je chaos, potravináři volají po změně

Der Standard ale píše, že ani tato alternativní opatření ve španělském případě nefungovala. „Ceny potravin ve španělské praxi v poslední době dlouhé měsíce rostly rychleji než jiné položky. Vysokou potravinovou inflaci se Španělům povedlo snížit až v srpnu loňského roku, a to zejména kvůli stropu na ceny plynu,“ uvádí redaktoři rakouského deníku.

K jakýmsi potravinovým voucherům se v posledních letech odhodlali také ve Francii. Konkrétně šlo o příspěvek ve výši 100 eur na každou rodinu a dalších dodatečných padesát eur za každé dítě. Francouzská vláda zároveň jednala s mnoha výrobci, aby pracovali na snížení spotřebitelských cen.

Ani ve francouzském případě se však nepodařilo potravinovou inflaci zastavit. V srpnu 2023 činila francouzská potravinová inflace celkem jedenáct procent, a i proto se francouzská vláda rozhodla od loňského léta maloobchodníkům nařídit, aby povinně své zákazníky upozorňovali na případné zmenšení balení či obchodníky na zvýšení ceny. Šlo o opatření, které má v praxi potírat takzvanou smrskflaci, uzavírá Der Standard.

Vstoupit do diskuse

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku

Luxusní vila australského podnikatele a bývalého majitele sítě ojetin AAA Auto Anthonyho Dennyho v pražské Troji byla před lety nejdražší rezidenční nemovitostí v Česku. Na trhu je už od roku 2017 a...

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Trumpovo Air Force One bylo sice zadarmo, ale... Přestavba vyjde na miliardy

Ačkoliv Donald Trump před nedávnem opakovaně zkritizoval plánovanou renovaci sídla americké centrální banky FED za 2,5 miliardy dolarů, ve stejnou chvíli jeho administrativa pracuje na jiném velmi...

Michelinská restaurace v Berlíně zavře, izraelský šéfkuchař ji přestěhuje do Prahy

Po sedmi letech plných ocenění Gal Ben Moshe zavře svou berlínskou restauraci Prism a znovu ji otevře v Praze. Tento krok, který zdůvodňuje vyčerpáním a změnou kulinářských priorit, znamená novou...

Pole u Dukovan obsazují vrtné soupravy, začal průzkum k dostavbě elektrárny

Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků. V pátek byl v jejím areálu na Třebíčsku zahájen geotechnický průzkum. Jeho cílem je prověřit, zda je tam podloží pro...

8. srpna 2025  13:50

Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají

Během ekonomických krizí či cenových šoků se v Evropské unii vynořují nápady na cenovou regulaci potravin. Před časem se k takovému kroku odhodlaly třeba v Maďarsku, Francii nebo Španělsku. Nyní se o...

8. srpna 2025  13:43

Stát nemá právo žádat jeden údaj dvakrát, říká Češka, která bude krotit byrokracii

Česká republika bude mít od října svou první místopředsedkyni Evropského hospodářského a sociálního výboru. Stane se jí Alena Mastantuono, která už téměř dvacet let v Bruselu zastupuje české...

8. srpna 2025  10:56

Inflace v červenci zmírnila na 2,7 procenta. Potraviny zdražovaly pomaleji

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny během července o 2,7 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v červnu. Zdražování tlumily hlavně potraviny, uvedl statistický úřad.

8. srpna 2025  9:30

Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Vyjednávání o cenách mezi výrobci a maloobchodníky nikdy nebyla jednoduchá. Ve Spojených státech jsou ale kvůli Trumpově protekcionistické politice momentálně náročnější než kdy dřív. Obchodníkům se...

8. srpna 2025

Po stížnosti na seznam. Firmy sdílí informace o lidech, kteří napadli svůj úvěr

Premium

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů letos spustila registr, ve kterém sdílí informace o klientech, kteří například lhali při žádosti o úvěr nebo svou půjčku napadli před soudem či u finančního...

8. srpna 2025

Z Trumpových cel Amerika získá 50 miliard, počítá ministr obchodu Lutnick

Spojené státy očekávají výrazný nárůst příjmů z cel po zavedení vyšších sazeb na dovoz z desítek zemí. Celkové měsíční příjmy by mohly dosáhnout 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč) proti 30 miliardám USD...

7. srpna 2025  21:02

American Airlines začnou od příštího roku létat z Prahy do Filadelfie

Do Prahy se v příštím roce po více než šestileté přestávce vrátí přímá letecká linka do americké Filadelfie. Od 21. května do října bude denně na trase létat dopravce American Airlines, informovalo...

7. srpna 2025  17:39

Dovozce solárních panelů nanosun je v úpadku, dluží stovky milionů korun

Společnost nanosun, která v minulých letech patřila mezi největší dovozce solárních panelů do Česka, je v úpadku. Ve čtvrtek o tom rozhodl Městský soud v Praze, který tak učinil na návrh samotné...

7. srpna 2025  16:05

POP Night Shopping láká na slevy až 80 procent

Outletové centrum POP Airport chystá na čtvrtek 14. srpna mimořádnou akci POP Night Shopping. Návštěvníky čeká celodenní nákupní a zábavní program, který potrvá až do 22 hodin. Vedle slev až 80...

7. srpna 2025  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Centrální bankéři dál drží sazby beze změny. Inflační rizika totiž trvají

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek rozhodla, že úroveň úrokových sazeb na srpnovém zasedání nezmění. Základní úroková sazba, která ovlivňuje i cenu půjček či úročení vkladů, tak zůstává...

7. srpna 2025  14:35

Finanční správa chystá stěhování do Harfa Business Center. Zlepší služby a ušetří

Finanční správa plánuje sloučení svých pracovišť v Praze. Generální finanční ředitelství proto hledalo administrativní budovu, do níž by mohlo umístit pražská pracoviště finančních úřadů i samotného...

7. srpna 2025  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.