Cena potravin se v evropských podmínkách už od koronavirové pandemie řadí mezi nejvýznamnější inflační faktory. Právě na ně jsou spotřebitelé velmi citliví, a proto z jejich strany vzniká stále patrnější tlak na politické řešení. Rostoucí ceny potravin totiž negativně zatěžují hlavně rozpočty nízkopříjmových domácností, píše rakouský server Der Standard.
V Evropě se u potravin odehrálo hned několik experimentů s cenovou regulací. Řada z nich ale ukázala, že zejména v dlouhodobém období nejde o příliš smysluplnou variantu. Mimo jiné proto, že výrobci potravin, zemědělci ani potravináři nejsou kvůli cenovým stropům příliš motivováni k investicím do vlastní výroby. Tím se totiž mimo jiné snižuje pravděpodobnost možného zlevnění potravin v budoucnu v důsledku technologického progresu.
S cenovou regulací potravin už za koronavirové pandemie přišli v Maďarsku. Tamní premiér Viktor Orbán se k tomuto kroku odhodlal na počátku roku 2022 a rozhodl se krátce před volbami zmrazit ceny několika stěžejních položek, a to včetně masa, mouky či cukru.
„Navzdory tomuto opatření celková inflace v maďarském potravinářském sektoru za rok 2023 vyrostla na více než 25 procent, což v té době bylo nejvíce v celé Evropské unii. Zároveň se ale ukázalo, že obchodníci v Maďarsku poměrně krátce po cenové regulaci začali zdražovat jiné položky, na které se stropy nevztahovaly,“ píše Der Standard.
Maďarské snahy o regulaci se příliš nevyvedly
Ani navzdory těmto negativním efektům ale maďarská vláda se zásahy do trhu s potravinami nepřestala. V průběhu letošního roku totiž kabinet Viktora Orbána schválil opatření na omezení marží obchodníků. Zdá se ale, že ani toto rozhodnutí nepadlo na úrodnou půdu, neboť podle červnových dat se ceny potravin v maďarském případě meziročně zdražily o 6,2 procenta. To bylo mimo jiné více než v Rakousku, kde se o cenových stropech v případě potravin aktuálně debatuje.
Poměrně nedávno se k cenové regulaci potravin odhodlali také Chorvaté. Tamní vláda tlačila na snížení cen potravin v obchodech již v roce 2023 po chorvatském vstupu do eurozóny a stát tehdy pokrýval část cen i z výnosů ze zvláštní daně z mimořádných zisků během pandemie. I přesto ale byly ceny v chorvatských obchodech v roce 2024 stále o pětinu vyšší, než jaký v té době činil průměr Evropské unie.
Tlak ze strany Chorvatů následně rostl a na počátku letošního roku přestali zákazníci cenovou politiku obchodních řetězců tolerovat úplně. Po celé zemi se spustily vlny protestů, které se následně rozšířily i do dalších států na Balkáně, a to včetně Srbska či Severní Makedonie. Na protesty brzy zareagovala i chorvatská vláda, která se v reakci na ně rozhodla během února zregulovat ceny celkem 70 položek v obchodech, a to včetně pracího prášku, vlašských ořechů či kávy.
Španělé přišli s příspěvky pro domácnosti
O cenových regulacích základních položek v obchodech v minulých letech uvažovali také Španělé. Tamní ministerstvo financí ale cenové stropy na základní potraviny nakonec odmítlo a u obchodníků pak narazila také možnost omezení marží. Výsledkem těchto debat se stala jakási jednorázová peněžitá dávka ve výši 200 eur (asi 5 tisíc korun) pro nemajetné domácnosti a od ledna 2023 i zrušení DPH u vybraných potravin.
Der Standard ale píše, že ani tato alternativní opatření ve španělském případě nefungovala. „Ceny potravin ve španělské praxi v poslední době dlouhé měsíce rostly rychleji než jiné položky. Vysokou potravinovou inflaci se Španělům povedlo snížit až v srpnu loňského roku, a to zejména kvůli stropu na ceny plynu,“ uvádí redaktoři rakouského deníku.
K jakýmsi potravinovým voucherům se v posledních letech odhodlali také ve Francii. Konkrétně šlo o příspěvek ve výši 100 eur na každou rodinu a dalších dodatečných padesát eur za každé dítě. Francouzská vláda zároveň jednala s mnoha výrobci, aby pracovali na snížení spotřebitelských cen.
Ani ve francouzském případě se však nepodařilo potravinovou inflaci zastavit. V srpnu 2023 činila francouzská potravinová inflace celkem jedenáct procent, a i proto se francouzská vláda rozhodla od loňského léta maloobchodníkům nařídit, aby povinně své zákazníky upozorňovali na případné zmenšení balení či obchodníky na zvýšení ceny. Šlo o opatření, které má v praxi potírat takzvanou smrskflaci, uzavírá Der Standard.