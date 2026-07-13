„Rozhodnutí prezidenta Trumpa obnovit restrikce na íránskou námořní dopravu spolu s odvetnými útoky a prudkým poklesem počtu plavidel proplouvajících (Hormuzským) průlivem zintenzivnilo obavy ohledně dostupnosti dodávek ropy v nejbližší době,“ uvedli podle agentury Reuters analytici společnosti Gelber & Associates.
Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že USA obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu a že budou od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Hormuzským průlivem před začátkem konfliktu procházela zhruba pětina světových dodávek ropy.
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Doprava v Hormuzu se komplikuje. Rejdaři raději vypínají transpondéry
Ceny ropy zahájily pondělní obchodování výrazným růstem kvůli zprávám o intenzivních raketových a dronových útocích mezi americkými a íránskými silami. Odpoledne růst sice zvolnil, po zprávě o obnovení blokády ale opět nabral na tempu.
Na konci dubna se cena ropy Brent dostala až ke 120 dolarům za barel. Analytik Purple Trading Petr Lajsek nicméně neočekává, že by se nyní takový vývoj opakoval.
„Tehdy se konflikt na Blízkém východě promítal do cen ropy mnohem prudčeji, protože investoři teprve zvažovali riziko širšího regionálního střetu a možného narušení klíčových exportních tras. V pondělí trh sice reaguje na další eskalaci citlivě, ale zároveň je patrné, že geopolitické riziko už není vnímáno jako tak vážné jako na jaře,“ sdělil ČTK Lajsek.
„Během léta neočekávám návrat ceny Brentu nad 100 dolarů za barel, pokud nedojde k dlouhodobé úplné blokádě Hormuzu. Současný růst ceny ropy spíše odráží zvýšenou nejistotu a obnovení rizikové přirážky než očekávání trvalého kolapsu dodávek,“ dodal. Vyšší cena ropy se ale podle Lajska v následujících týdnech promítne do cen pohonných hmot v České republice.
„Do konce měsíce se může průměrná cena benzinu i nafty dostat nad hranici 40 Kč za litr. U nafty bude růst výraznější, protože se k tržnímu zdražování přidá ukončení vládních opatření a opětovné zvýšení spotřební daně. To by mělo zdražit litr nafty přibližně o 2,35 Kč už na konci tohoto týdne,“ předpověděl analytik.