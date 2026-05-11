Cena ropy vystřelila. Zareagovala po Trumpově kritice íránské odpovědi na příměří

Autor: ,
  8:22
Barel ropy zdražuje na začátku týdne o zhruba čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Íránský návrh zdůraznil nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Severomořská ropa Brent přidává kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.

Minulý týden ztratil Brent i WTI kolem šesti procent. Dolů zamířily kvůli naději na brzké ukončení deset týdnů trvající války Spojených států a Izraele proti Íránu, což by umožnilo plně obnovit přepravu ropy přes Hormuzský průliv.

Írán v protinávrhu žádá konec bojů a zrušení sankcí. Nepřijatelné, míní Trump

„Trh s ropou se i nadále chová jako stroj na geopolitické titulky, přičemž ceny prudce kolísají v závislosti na každém komentáři, odmítnutí či varování přicházejícím z Washingtonu a Teheránu,“ uvedla analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova.

Trump by měl ve středu přijet do Pekingu a podle amerických představitelů by měl s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem diskutovat mimo jiné o Íránu.

„Existuje naděje, že se mu podaří přesvědčit Peking, aby využil svého vlivu na Írán a prosadil komplexní příměří a řešení současné napjaté situace v Hormuzském průlivu,“ uvedl analytik společnosti IG Tony Sycamore.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)

BURZATYPKONTRAKTAKTUÁLNÍ CENAPŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
Londýn - ICEBrentčervenec105,45101,29
New York - NYMEXWTIčerven100,0395,42

