Obchodníci a analytici varují před rostoucím rizikem narušení dodávek z Blízkého východu, oblasti, která produkuje přibližně třetinu světové ropy. Podle Bloombergu byl signálem pro poslední cenový výkyv izraelský útok na plynárenské zařízení South Pars v Íránu, které dočasně zastavilo provoz.

Katastrofický scénář s cenami kolem sta dolarů za barel se však zatím nezdá pravděpodobný. „Pokud nedojde k pokusu uzavřít Hormuzský průliv nebo k útokům jemenských Hútíů na lodní dopravu, neočekáváme další výrazný růst cen,“ uvedl Robert Rennie z Westpac Banking s tím, že ceny Brentu mohou zůstat pod hranicí 80 dolarů.

Hormuzský průliv, klíčová námořní tepna, kterou prochází zhruba pětina světové denní produkce ropy, zůstává podle expertů největším rizikovým bodem. Jeho uzavření by mělo zásadní dopad nejen na globální ceny, ale i na samotný Írán, jehož hlavním odběratelem ropy je Čína.

„Z ekonomického a politického hlediska by uzavření průlivu bylo pro Teherán kontraproduktivní,“ uvedla analytička společnosti Kpler Muyu Xu.

Přesto se trhy zmítají v nejistotě. Cena ropy Brent smazala všechny letošní ztráty a páteční růst o více než třináct procent představoval největší jednodenní přírůstek za poslední tři roky. Volatilita roste, a to i na trhu s opcemi, kde převládají sázky na další růst cen.

„Možné zablokování Hormuzského průlivu by bylo tržně zcela přelomové,“ uvedl analytik Rystad Energy Mukesh Sahdev. Zároveň ale dodal: „Zatím nevidíme žádné konkrétní známky, že by k tomu mělo dojít.“

Terčem se stává energetika

Podle analytiků RBC Capital Markets je nyní energetika v hledáčku obou bojujících stran. „Skutečnost, že obě strany zasáhly energetickou infrastrukturu již druhý den konfliktu, je důvodem k vážným obavám,“ uvedla analytička Helima Croftová. Zmínila i možnost, že by Izrael mohl zaútočit na ropný terminál na ostrově Kharg, odkud Írán vyváží až devadesát procent své ropy. To by mohlo ochromit exporty a přerušit příjmy, které Írán potřebuje pro obnovu svého jaderného programu.

Bílý dům se podle RBC pravděpodobně snaží izraelského premiéra Netanjahua od takového kroku odradit. Zatím však není jisté, jak se konflikt dále vyvine.

Na rostoucí rizika zareagovaly i velké banky. Morgan Stanley například zvýšila svůj odhad ceny Brentu pro příští čtvrtletí na 67,50 dolaru za barel. I když je to o 10 dolarů více než dříve, zůstává to pod aktuální cenou kolem 75 dolarů. Základním scénářem banky přitom stále zůstává, že dodávky ropy nebudou významně narušeny.