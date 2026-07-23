Útoky skupiny sídlící v Jemenu otevírají novou frontu regionálního konfliktu, který už po zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Íránem výrazně zkomplikoval plavbu Hormuzským průlivem, vstupní branou do Perského zálivu, píše agentura Bloomberg.
Vývoz ropy přes průliv Báb al-Mandab na jižním konci Rudého moře, kde Húsíové útočí, byl od začátku konfliktu klíčovou trasou pro dodávky ropy. Washington i Teherán navíc v posledních dnech odmítaly možnost mírových jednání, což zvyšuje riziko dlouhodobého pokračování bojů.
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Húsíové zaútočili na dva tankery v Rudém moři. Válka s Íránem se rozšiřuje
„S předáváním zpráv mezi námi není žádný problém – ten spočívá v přístupu Spojených států, který je nelogický, přehnaně náročný a hegemonický,“ řekl íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí íránské státní televizi. „Tento přístup se setkal s naší pevnou odpovědí. Dokud Spojené státy nepochopí, že jedinou cestou vpřed je respektovat íránský lid a národní zájmy Íránu, není v této otázce žádná vyhlídka na pokrok.“
Od 10. července, kdy propukla nová fáze konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, už cena ropy Brent narostla o více než třicet procent.