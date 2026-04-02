Trump naznačil pokračování útoků na Írán, ceny ropy opět prudce vzrostly

  11:28
Ceny ropy opět prudce rostou. Trh reaguje na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy budou dál útočit na Írán. Prezident zároveň neuvedl konkrétní časový harmonogram ukončení války, což vyvolalo obavy investorů z trvalého narušení ropných dodávek.
Prezident Donald Trump hovoří v Bílém domě o válce s Íránem. (1. dubna 2026 ) | foto: ČTK

Cena severomořské ropy Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 5,7 procenta na 106,97 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy WTI ve stejnou dobu zdražoval o 4,75 procenta na 104,93 dolaru.

Ve středu cena Brentu i WTI klesala. Před Trumpovým televizním projevem k národu ještě oba benchmarky zlevňovaly zhruba o dolar.

„S potěšením mohu říci, že se naše stěžejní cíle blíží splnění... Tu práci dokončíme, a dokončíme ji velmi rychle,“ řekl Trump v očekávaném projevu v hlavním vysílacím čase amerických televizí (ve středu ve 21:00 washingtonského času). Americká armáda podle prezidenta téměř dosáhla svých cílů a válka skončí za dva až tři týdny. Podrobnosti ale Trump neuvedl.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
BURZATYPKONTRAKTAKTUÁLNÍ CENAPŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
Londýn – ICEBrentčerven106,97101,16
New York – NYMEXWTIkvěten104,93100,12

Podle analytičky Priyanky Sachdevy ze společnosti Phillip Nova trhy reagují na skutečnost, že se v projevu neobjevila žádná jasná zmínka o příměří nebo o zapojení diplomacie. „Pokud se napětí zintenzivní nebo se zvýší námořní rizika, ropa by mohla otestovat nová maxima, protože trhy zohledňují potenciální narušení dodávek,“ domnívá se Sachdeva.

Zmařené naděje trhu

Na Trumpova slova však nereagoval jen ropný trh. Nervozita se ve čtvrtek přelila i do finančních trhů, kde investoři začali ve větší míře opouštět rizikovější aktiva. Akcie i dluhopisy oslabovaly, zatímco americký dolar posílil díky zvýšené poptávce po bezpečnějších investicích.

Potvrzení pokračování úderů proti Íránu americkým prezidentem zchladilo naděje části trhu, že by konflikt mohl rychle směřovat k ukončení. „Nemyslím si, že v tom projevu zaznělo příliš nového, snad jen to, že budou další dva až tři týdny pokračovat v bombardování,“ uvedl pro agenturu Reuters Mike Houlahan ze společnosti Electus Financial.

Podle něj tím Trump fakticky posunul možné řešení konfliktu dále do budoucna a otevřel otázku, zda se tím ještě více nezvýší tlak na dodávky pohonných hmot.

Investoři přitom ještě na začátku týdne sázeli na možnost brzkého uklidnění situace. Tyto naděje krátce podpořily akciové trhy a oslabily dolar z předchozích maxim. Nový Trumpův projev ale podle obchodníků připomněl, že válka na Blízkém východě se může protáhnout a dál zasahovat do globálních dodávek energie.

Významným zdrojem obav zůstává i Hormuzský průliv, klíčová námořní cesta pro přepravu ropy, nad níž má Írán zásadní vliv. Právě možné dlouhodobější omezení provozu v této oblasti trh vnímá jako riziko, které může držet ceny ropy vysoko i v dalších týdnech. „Bez plánu na znovuotevření Hormuzského průlivu, který se fakticky uzavřel, mohou ceny ropy zůstat vysoko po neomezenou dobu,“ řekl Matt Simpson ze společnosti Stonex.

Nejde jen o Spojené státy

Analytici zároveň upozorňují, že delší konflikt může přiživit obavy ze stagflace, tedy kombinace slabšího hospodářského růstu a vysoké inflace. Právě růst cen energií by podle nich mohl znovu zesílit inflační tlaky v řadě ekonomik a zkomplikovat rozhodování centrálních bank o dalším nastavení měnové politiky.

Napětí se promítlo i na dluhopisových trzích. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů ve čtvrtek v Asii vzrostl o pět bazických bodů na 4,376 procenta, protože investoři začali znovu přehodnocovat vyhlídky na případné uvolňování měnové politiky ve Spojených státech.

Podle expertů může rozkolísanost trhů přetrvávat minimálně v nejbližších dvou až třech týdnech, kdy budou investoři bedlivě sledovat další vývoj konfliktu i případné dopady na energetické trasy.

„Dolar již mírně posílil a domnívám se, že vzhledem k našim očekáváním, že válka potrvá přinejmenším do června, může dolar rozhodně ještě více posílit,“ uvedla Carol Kongová, měnová stratéžka největší australské banky. Podle ní je těžké být ohledně konce války skutečně optimistický, protože v konečném důsledku jsou Izrael a Írán dalšími dvěma stranami tohoto konfliktu. „Nejde jen o Spojené státy,“ uzavřela.

