Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura (přes 1 000 Kč) za megawatthodinu (MWh).
Kvůli uzavření Hormuzského průlivu po útoku amerických a izraelských vojsk na Írán cena plynu již v polovině března vzrostla až na 74 eur za MWh.
|
„Teď jde především o to, zda lodě mohou skutečně proplouvat Hormuzským průlivem,“ sdělil agentuře Bloomberg správce majetku Kenneth Goh ze společnosti UOB Kay Hian Pte. „Páteční rekordní maximum indexu S&P 500 vycházelo z předpokladu, že íránské příměří vydrží, a víkend ukázal, že to není spolehlivý předpoklad,“ dodal.
Křehké příměří
Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli americký prezident Donald Trump. Kromě toho, že Írán začal lodi u Hormuzského průlivu zastavovat a vracet, podle britské vojenské námořní služby (UKMTO) íránské revoluční gardy v sobotu na dvě obchodní plavidla zahájily palbu.
Podle údajů společnosti Kpler nicméně i tak ještě v sobotu proplulo více než 20 plavidel přepravujících ropné produkty, kovy, plyn a hnojiva. Byl to tak nejrušnější den v úžině od 1. března.
|
Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Předminulý týden Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Příměří a lhůta pro jednání končí v úterý.
Situace v Hormuzském průlivu se po většinu doby trvání příměří výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. Minulý týden v pondělí USA oznámily, že začaly s námořní blokádou íránských přístavů a pobřeží. Na konci minulého týdne Teherán oznámil uvolnění Hormuzského průlivu pro plavbu. USA nicméně uvedly, že budou pokračovat ve své blokádě íránských přístavů a Írán poté oznámil opětovné uzavření průlivu.