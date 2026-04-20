Příliš křehké příměří. Cena plynu pro evropský trh opět roste

Autor: ,
  8:42
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána roste. Reaguje tak na opětovný nárůst napětí na Blízkém východě a nové uzavření Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026
Strategicky klíčová vodní cesta mezi Perským a Ománským zálivem, dlouhá 150 km...
26 fotografií

Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura (přes 1 000 Kč) za megawatthodinu (MWh).

Kvůli uzavření Hormuzského průlivu po útoku amerických a izraelských vojsk na Írán cena plynu již v polovině března vzrostla až na 74 eur za MWh.

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

„Teď jde především o to, zda lodě mohou skutečně proplouvat Hormuzským průlivem,“ sdělil agentuře Bloomberg správce majetku Kenneth Goh ze společnosti UOB Kay Hian Pte. „Páteční rekordní maximum indexu S&P 500 vycházelo z předpokladu, že íránské příměří vydrží, a víkend ukázal, že to není spolehlivý předpoklad,“ dodal.

Křehké příměří

Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli americký prezident Donald Trump. Kromě toho, že Írán začal lodi u Hormuzského průlivu zastavovat a vracet, podle britské vojenské námořní služby (UKMTO) íránské revoluční gardy v sobotu na dvě obchodní plavidla zahájily palbu.

Podle údajů společnosti Kpler nicméně i tak ještě v sobotu proplulo více než 20 plavidel přepravujících ropné produkty, kovy, plyn a hnojiva. Byl to tak nejrušnější den v úžině od 1. března.

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Předminulý týden Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Příměří a lhůta pro jednání končí v úterý.

Situace v Hormuzském průlivu se po většinu doby trvání příměří výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. Minulý týden v pondělí USA oznámily, že začaly s námořní blokádou íránských přístavů a pobřeží. Na konci minulého týdne Teherán oznámil uvolnění Hormuzského průlivu pro plavbu. USA nicméně uvedly, že budou pokračovat ve své blokádě íránských přístavů a Írán poté oznámil opětovné uzavření průlivu.

Vstoupit do diskuse

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Nejčtenější

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Pořád jsme ve fázi oprav, říká k byrokracii prezident Hospodářské komory Zajíček

Byrokracie je v Česku věčné téma. Stěžují si na ni podnikatelé i lidé komunikující s úřady. Omezení úředničení slibuje před volbami prakticky každá politická strana, ale v praxi změna příliš...

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Firma uvedla, že její maloobchodní partneři všechny výživy odstranili z prodeje. Panuje...

Po dalším uzavření Hormuzského průlivu znovu prudce rostou ceny ropy

Ceny ropy v pondělí prudce rostou. Děje se tak poté, co se o víkendu zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel klíčový Hormuzský průliv.

Poradci ve střetu s ČNB. Nechtějí fixní výplaty

Mezi finančními poradci a Českou národní bankou se rozhořel spor o systém odměňování. ČNB chce letos začít po poradenských firmách, které nabízejí investice, vymáhat dodržování evropské směrnice,...

Tisíce tun brambor, které nikdo nechce. Česká úroda jde za pár korun do bioplynek

Premium
Loňská úroda brambor byla o více než pět milionů tun meziročně vyšší, plochy brambor v EU se rozšířily o šest procent. Od podzimu je kvůli přebytkům trh prakticky zabetonovaný, líčí předseda Českého...

Jižní Korea se kvůli válce odklání od fosilních paliv. Investuje do solárů

Válka na Blízkém východě výrazně mění přístup asijských států k energetické politice. Jižní Korea v reakci na geopolitické napětí a zablokovaný Hormuz výrazně navyšuje investice do obnovitelných...

Důležitá je změna myšlení, říká šéf Kodaku. Akcie rostou, firma oslovuje mladé

Společnost Eastman Kodak po letech strádání pozvolna obnovuje svůj zašlý lesk. Svědčí o tom i vývoj akcií, které v poslední době výrazně posílily. Obrat k lepším zítřkům nastartoval především...

Konflikt na Blízkém východě zdražuje plasty. Krize nahrává alternativám

Válka na Blízkém východě narušila dodávky surovin pro výrobu plastů a vyhnala jejich ceny na čtyřletá maxima. Někteří výrobci plastových obalů v Asii zvedají ceny a omezují výrobu. Krize naopak...

Honba za prací začíná už během studia. Američané platí statisíce za kariérní kouče

Obavy rodičů se po honbě za přijetím na vysokou školu často později změní v další cíl: první zaměstnání. V době, kdy absolventi narážejí na tvrdou realitu trhu práce, roste poptávka po kariérních...

Ve sběru skončily spotřebiče o váze šesti žižkovských věží, potvrzuje firma

Společnost Electrowin vybrala v loňském roce na recyklaci 73 166 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což svou hmotností odpovídá šesti Žižkovským věžím. Celková míra sběru tak dosáhla 72,25 procent a...

Ambiciózní projekt. Anglie buduje podél pobřeží stezku krále Karla III.

Anglie pod záštitou krále Karla III. buduje pobřežní stezku, která má být dokončena ještě letos a jež se podle stanice BBC s délkou 4327 kilometrů stane nejdelší spravovanou pobřežní stezkou na...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.