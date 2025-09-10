Trh se dřevem v poslední době otřásá značná nejistota v oblasti obchodu i zhoršující se situace na trhu s nemovitostmi. Propad cen komodity je obzvlášť znepokojivý, neboť právě ona je spolehlivým indikátorem budoucího vývoje na trhu s nemovitostmi i širší ekonomické aktivity.
Během lockdownu se ceny dřeva v USA téměř ztrojnásobily proti předpandemickému rekordu, což byl signál inflace a narušení dodavatelských řetězců. Když Fed v roce 2022 začal zvyšovat úrokové sazby, aby omezil inflaci, dřevo bylo jedním z prvních aktiv, jehož hodnota poklesla, píše portál The Wall Street Journal.
Dřeva máme dost
Na začátku tohoto roku se v USA nahromadilo velké množství suroviny v očekávání vyšších cel na kanadské dovozy a dodatečných cel na dřevo, jimiž hrozil prezident Trump. Ceny dřeva procházely výraznými výkyvy. Na jaře nejprve vzrostly poté, co Bílý dům oznámil, že vyšetřuje aspekty dovozu dřeva z hlediska národní bezpečnosti, Trump pak pohrozil vysokými cly na všechny kanadské výrobky obecně.
Když pak ustoupil od svých hrozeb vůči Kanadě, ceny dřeva se propadly. V květnu začaly opět stoupat, neboť zákazníci začali nakupovat zásoby před plánovaným zvýšením stávajících cel. Stinson Dean, bývalý obchodník se dřevem v Indianě, uvedl, že kupující se v té době při zvyšování cen soustředili spíše na dovozní daně než na poptávku.
Nebyl si jistý, zda budou zavedena cla, proto se rozhodl, že nebude nakupovat zásoby, ale místo toho se rozhodl nakupovat prefabrikované konstrukční rámy podle aktuální potřeby. „Buď bych přišel o peníze kvůli clům, anebo bych tratil kvůli tomu, že cla nebyla zavedena,“ řekl. „V obou případech to bylo 50 na 50. Tak jsem se rozhodl nečinně čekat,“ říká.
Také další výrobci reagují na momentální situaci omezením produkce. Třetí největší producent dřeva v Severní Americe, Společnost Interfor, oznámila, že omezí produkci o 12 procent prostřednictvím škrtů ve svých pilách v jižních státech USA, na severozápadním pobřeží Tichého oceánu, v Britské Kolumbii a ve východní Kanadě. Zkrátí také pracovní dobu a změní rozvrh směn, prodlouží dovolené a odstávky kvůli údržbě, aby do konce roku snížil produkci přibližně o 44 milionů metrů dřeva.
Domtar, další velký producent dřeva, přerušil provoz ve své pile v Glenwoodu v Arkansasu, na dobu neurčitou zastavuje provoz v další pile v Maniwaki v Quebeku a ruší směnu ve svém závodě v provincii Côte-Nord, uvedl mluvčí společnosti. „Očekáváme další omezení,“ řekl analytik společnosti Truist Securities Michael Roxland.
Co bude dál?
Před zvýšením celních sazeb kanadské pily, které spravují zásoby pro velké zákazníky od stavebnin až po velkoobchodníky, naplnily sklady i distribuční centra. „To znamená, že již mají dostatek neprodané suroviny v blízkosti jejího konečného místa určení, uvedl analytik trhu a konzultant Matt Layman.
Výrobci byli podle něj tak sebevědomí, že při hromadění dřeva v USA přehlédli jednu zjevnou překážku: poptávku, respektive její nedostatek. „V USA je momentálně dřeva tolik, že by pokrylo několik měsíců předpokládané podzimní poptávky,“ dodal.
Počet stavebních povolení pro rezidenční stavby v červenci v USA klesl na sezonně očištěnou roční míru přibližně 1,4 milionu smluv, což je nejméně od června 2020. Celkové výdaje na stavebnictví v USA v červenci klesly o 3,4 procenta.
Přesto se úrokové sazby hypoték v poslední době snižují a podle odborníků je jisté, že Fed na svém zasedání koncem tohoto měsíce sazby sníží. Levnější úvěry by mohly podnítit větší stavební aktivitu a nákup nemovitostí. A také přimět majitele nemovitostí, aby si vzali úvěr zajištěný nemovitostí na financování oprav a renovací, které jsou největším zdrojem poptávky po dřevě, uzavírá americký portál.