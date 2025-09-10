Cena dřeva v Americe klesá. Je to varovný signál pro celou ekonomiku

Jan Dvořák
  20:00
Americké pily omezují výrobu dřeva kvůli nejistotě ohledně cel a propadu ve stavebnictví. Dva z největších severoamerických dřevařů minulý týden oznámili, že omezí produkci, a tak se pokusí pokles cen zpomalit.

Hotové střešní vazníky před továrnou společnosti Hostetler Truss ve Walhondingu v Ohiu (2. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Trh se dřevem v poslední době otřásá značná nejistota v oblasti obchodu i zhoršující se situace na trhu s nemovitostmi. Propad cen komodity je obzvlášť znepokojivý, neboť právě ona je spolehlivým indikátorem budoucího vývoje na trhu s nemovitostmi i širší ekonomické aktivity.

Během lockdownu se ceny dřeva v USA téměř ztrojnásobily proti předpandemickému rekordu, což byl signál inflace a narušení dodavatelských řetězců. Když Fed v roce 2022 začal zvyšovat úrokové sazby, aby omezil inflaci, dřevo bylo jedním z prvních aktiv, jehož hodnota poklesla, píše portál The Wall Street Journal.

Dřeva máme dost

Na začátku tohoto roku se v USA nahromadilo velké množství suroviny v očekávání vyšších cel na kanadské dovozy a dodatečných cel na dřevo, jimiž hrozil prezident Trump. Ceny dřeva procházely výraznými výkyvy. Na jaře nejprve vzrostly poté, co Bílý dům oznámil, že vyšetřuje aspekty dovozu dřeva z hlediska národní bezpečnosti, Trump pak pohrozil vysokými cly na všechny kanadské výrobky obecně.

USA pod Trumpovou taktovkou zavedou od srpna 50procentní clo na dovoz mědi

Když pak ustoupil od svých hrozeb vůči Kanadě, ceny dřeva se propadly. V květnu začaly opět stoupat, neboť zákazníci začali nakupovat zásoby před plánovaným zvýšením stávajících cel. Stinson Dean, bývalý obchodník se dřevem v Indianě, uvedl, že kupující se v té době při zvyšování cen soustředili spíše na dovozní daně než na poptávku.

Nebyl si jistý, zda budou zavedena cla, proto se rozhodl, že nebude nakupovat zásoby, ale místo toho se rozhodl nakupovat prefabrikované konstrukční rámy podle aktuální potřeby. „Buď bych přišel o peníze kvůli clům, anebo bych tratil kvůli tomu, že cla nebyla zavedena,“ řekl. „V obou případech to bylo 50 na 50. Tak jsem se rozhodl nečinně čekat,“ říká.

Také další výrobci reagují na momentální situaci omezením produkce. Třetí největší producent dřeva v Severní Americe, Společnost Interfor, oznámila, že omezí produkci o 12 procent prostřednictvím škrtů ve svých pilách v jižních státech USA, na severozápadním pobřeží Tichého oceánu, v Britské Kolumbii a ve východní Kanadě. Zkrátí také pracovní dobu a změní rozvrh směn, prodlouží dovolené a odstávky kvůli údržbě, aby do konce roku snížil produkci přibližně o 44 milionů metrů dřeva.

Na řadě je měď a třeba i léky. Trumpovy celní plány zaskočily obchodníky

Domtar, další velký producent dřeva, přerušil provoz ve své pile v Glenwoodu v Arkansasu, na dobu neurčitou zastavuje provoz v další pile v Maniwaki v Quebeku a ruší směnu ve svém závodě v provincii Côte-Nord, uvedl mluvčí společnosti. „Očekáváme další omezení,“ řekl analytik společnosti Truist Securities Michael Roxland.

Co bude dál?

Před zvýšením celních sazeb kanadské pily, které spravují zásoby pro velké zákazníky od stavebnin až po velkoobchodníky, naplnily sklady i distribuční centra. „To znamená, že již mají dostatek neprodané suroviny v blízkosti jejího konečného místa určení, uvedl analytik trhu a konzultant Matt Layman.

Výrobci byli podle něj tak sebevědomí, že při hromadění dřeva v USA přehlédli jednu zjevnou překážku: poptávku, respektive její nedostatek. „V USA je momentálně dřeva tolik, že by pokrylo několik měsíců předpokládané podzimní poptávky,“ dodal.

Trump potvrdil možné výjimky u cel, která plánuje. Záleží na protistraně, dodal

Počet stavebních povolení pro rezidenční stavby v červenci v USA klesl na sezonně očištěnou roční míru přibližně 1,4 milionu smluv, což je nejméně od června 2020. Celkové výdaje na stavebnictví v USA v červenci klesly o 3,4 procenta.

Přesto se úrokové sazby hypoték v poslední době snižují a podle odborníků je jisté, že Fed na svém zasedání koncem tohoto měsíce sazby sníží. Levnější úvěry by mohly podnítit větší stavební aktivitu a nákup nemovitostí. A také přimět majitele nemovitostí, aby si vzali úvěr zajištěný nemovitostí na financování oprav a renovací, které jsou největším zdrojem poptávky po dřevě, uzavírá americký portál.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

Cena dřeva v Americe klesá. Je to varovný signál pro celou ekonomiku

Americké pily omezují výrobu dřeva kvůli nejistotě ohledně cel a propadu ve stavebnictví. Dva z největších severoamerických dřevařů minulý týden oznámili, že omezí produkci, a tak se pokusí pokles...

10. září 2025

Praha je obrovská. Kolik stovek tisíc obyvatel by mohla ještě snadno pojmout

V Praze je dost stavebních parcel, aby bylo možné ji zahustit na úroveň, která by poskytla bydlení pro dalších 400 tisíc obyvatel. Z pohledu veřejného financování a udržení místní ekonomiky je...

10. září 2025  19:21

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

10. září 2025  17:14,  aktualizováno  18:42

Nešlo o kapitulaci, stáli jsme před volbou katastrofy, řekl Šefčovič o dohodě s USA

Obchodní dohoda se Spojenými státy není kapitulací, jak tvrdí její kritici, ale je evropským rozhodnutím, které upřednostnilo předvídatelnost a stabilitu před nejistotou, eskalací a možnou obchodní...

10. září 2025  18:25

Starbucks slaví výročí pod novým vedením. Změny cítí baristé i zákazníci

Starbucks jmenoval Briana Niccola novým generálním ředitelem a předsedou představenstva v září loňského roku. Ačkoliv se pod jeho vedením firma snaží o změny, včetně zvýšení tržeb, ne vše se mu daří....

10. září 2025

Do zvyšování kapacity elektrizační soustavy půjde 15 miliard, potvrdili ministři

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a ministr životního prostředí Petr Hladík představili nový program podpory zvyšování kapacity elektrizační soustavy ve výši 15 miliard korun. Jedná se o první...

10. září 2025  16:17

RSBC není schopná splácet všechny závazky, zahajuje restrukturalizaci

Investiční skupina RSBC se dostala do potíží s hotovostí a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a...

10. září 2025  15:35

Radary Eldisu pokryjí celý vzdušný prostor Česka, firma získala zakázku ŘLP

Advertorial

Společnost Eldis Pardubice získala významnou zakázku od Řízení letového provozu ČR. Dodá kombinované radary s radomy na stanoviště v Brdech a na Vysočině. Hodnota kontraktu činí 10,5 mil. eur (258...

10. září 2025

Dům, v němž našli mrtvou Marilyn Monroe, se bourat nebude. Rozhodl tak soud

Vrchní soud v Kalifornii zamítl žádost majitelů o zbourání haciendy v Los Angeles ve španělském stylu, ve které herečka Marilyn Monroe strávila poslední měsíce svého života a kde ji v roce 1962...

10. září 2025  13:47

Americké značky mají v Německu potíže. Coca-Cola tvrdí, že je Made in Germany

Ještě donedávna platilo, že němečtí spotřebitelé americké výrobky bezvýhradně milovali. Situace se ale mění a řada zámořských společností se svůj původ snaží čím dál více maskovat. Příkladem je i...

10. září 2025  10:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:15

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.