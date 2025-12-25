Ačkoliv spotřeba alkoholu v Evropě poslední léta pozvolna klesá, stále není zanedbatelná. Podle dostupných statistik vynaloží evropské domácnosti za alkohol průměrně 1,5 eura z každých 100 eur, které obecně utratí za zboží a služby. Tradičně drahý alkohol je hlavně ve státech na severu Evropy.
Na srovnání cen alkoholu v Evropě cílí analýza portálu Euronews. Vychází z indexu cenové hladiny umožňující porovnat ceny alkoholu v jednotlivých státech Evropské unie. Z této analýzy vyšlo, že za alkohol, který v Evropě průměrně vyjde na 100 eur, zaplatí na Islandu 285 eur, a tedy o 185 procent víc.
|
Až 900 tisíc Čechů pije denně příliš mnoho alkoholu. Dívky se vyrovnají chlapcům
O mnoho levnější alkohol však není k dostání ani v Norsku, kde je proti průměru Evropy dražší o 126 procent. Podobná situace panuje také v případě Finska, kde alkohol vyjde spotřebitele o 110 procent dráž. Mezi země, kde je alkohol v porovnání s průměrem Evropy rovněž drahý, patří i Turecko či Irsko.
Severoevropské ekonomiky alkohol tvrdě daní
Je patrné, že cenově nejméně dostupný alkohol je ve státech na severu Evropy. Experti říkají, že severoevropské ekonomiky jsou po celém světě známé svým tvrdým zdaněním, to se promítá i do koncových spotřebitelských cen. Ve Finsku, Norsku, Estonsku či na Islandu se spotřební daň na ceně lihovin podílí i více než 50 procenty.
|
Češi jedli loni více masa i zeleniny, spotřeba alkoholu klesla. ČSÚ odhalil i další ukazatele
I u piva je podíl spotřební daně na koncové ceně ve státech na severu Evropy vysoký a pohybuje mezi 28 až 39 procenty. „Vysoké spotřební daně pomáhají snižovat spotřebu alkoholu a státy díky nim inkasují nemalé příjmy do veřejných rozpočtů,“ podotýká analytik Jakob Manthey.
V Česku je levně
Naopak nejméně za alkohol zaplatí domácnosti v Itálii. V porovnání s průměrem EU jsou zde alkoholické nápoje o 16 procent levnější. Podobná situace panuje také v Německu či Rakousku.
Ve státech na jihu Evropy se podle odborníků spotřební daň u vína podílí na koncové ceně í i méně než jednou desetinou, což je zvlášť ve srovnání se severem Evropy obrovský rozdíl. „Roli hraje i struktura ekonomiky. Země, které jsou celosvětově známé pro své vinice, v praxi uplatňují jen minimální daňové zatížení,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Colin Angus.
|
Produkce vodky v Rusku prudce klesá. Spotřeba alkoholu roste
Česká republika se v pomyslném žebříčku cenové dostupnosti alkoholu umístila na čtvrtém místě. Je zde proti evropskému průměru alkohol levnější asi o 10 procent. Více za alkoholické nápoje než v tuzemsku musí platit třeba i v Rumunsku, Bulharsku či na Slovensku.
Pohled do statistik ale zároveň ukazuje, že spotřeba alkoholu na Západě dlouhodobě klesá. Tento fenomén nehraje do karet hlavně výrobcům, kteří se musejí poohlížet po jiných trzích. Mnoho z nich cílí hlavně na Indii, tamní obyvatelé totiž v posledních letech rychle bohatnou. Do roku 2047 se očekává, že indická střední třída vzroste až o jednu třetinu oproti současnému stavu. Tím by měla stoupnout i spotřeba alkoholu.
Spotřeba alkoholu se poslední roky propadá i v České republice. Loni meziročně klesla o 4,3 litru na 156 litrů na obyvatele. U piva to byl pokles spotřeby o 2,7 litru na 130,5 litru na obyvatele za rok, u vína o 1,1 litru na 19,5 litru a u lihovin o 0,6 litru na 6,1 litru.