Kolik stojí alkohol v Evropě. Česko patří k nejlevnějším, odhalila analýza

Autor:
  13:00
Ke zdanění alkoholických nápojů přistupují jednotlivé členské země Evropské unie různě. I proto se koncové ceny alkoholu napříč Evropou výrazně liší. Na Islandu zaplatí zákazník za alkohol až trojnásobně více než třeba v Itálii či Německu. Tradičně drahý alkohol je však také v Norsku či ve Finsku. V Česku je naopak alkohol skoro nejlevnější.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ačkoliv spotřeba alkoholu v Evropě poslední léta pozvolna klesá, stále není zanedbatelná. Podle dostupných statistik vynaloží evropské domácnosti za alkohol průměrně 1,5 eura z každých 100 eur, které obecně utratí za zboží a služby. Tradičně drahý alkohol je hlavně ve státech na severu Evropy.

Na srovnání cen alkoholu v Evropě cílí analýza portálu Euronews. Vychází z indexu cenové hladiny umožňující porovnat ceny alkoholu v jednotlivých státech Evropské unie. Z této analýzy vyšlo, že za alkohol, který v Evropě průměrně vyjde na 100 eur, zaplatí na Islandu 285 eur, a tedy o 185 procent víc.

Až 900 tisíc Čechů pije denně příliš mnoho alkoholu. Dívky se vyrovnají chlapcům

O mnoho levnější alkohol však není k dostání ani v Norsku, kde je proti průměru Evropy dražší o 126 procent. Podobná situace panuje také v případě Finska, kde alkohol vyjde spotřebitele o 110 procent dráž. Mezi země, kde je alkohol v porovnání s průměrem Evropy rovněž drahý, patří i Turecko či Irsko.

Severoevropské ekonomiky alkohol tvrdě daní

Je patrné, že cenově nejméně dostupný alkohol je ve státech na severu Evropy. Experti říkají, že severoevropské ekonomiky jsou po celém světě známé svým tvrdým zdaněním, to se promítá i do koncových spotřebitelských cen. Ve Finsku, Norsku, Estonsku či na Islandu se spotřební daň na ceně lihovin podílí i více než 50 procenty.

Češi jedli loni více masa i zeleniny, spotřeba alkoholu klesla. ČSÚ odhalil i další ukazatele

I u piva je podíl spotřební daně na koncové ceně ve státech na severu Evropy vysoký a pohybuje mezi 28 až 39 procenty. „Vysoké spotřební daně pomáhají snižovat spotřebu alkoholu a státy díky nim inkasují nemalé příjmy do veřejných rozpočtů,“ podotýká analytik Jakob Manthey.

V Česku je levně

Naopak nejméně za alkohol zaplatí domácnosti v Itálii. V porovnání s průměrem EU jsou zde alkoholické nápoje o 16 procent levnější. Podobná situace panuje také v Německu či Rakousku.

Ve státech na jihu Evropy se podle odborníků spotřební daň u vína podílí na koncové ceně í i méně než jednou desetinou, což je zvlášť ve srovnání se severem Evropy obrovský rozdíl. „Roli hraje i struktura ekonomiky. Země, které jsou celosvětově známé pro své vinice, v praxi uplatňují jen minimální daňové zatížení,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Colin Angus.

Produkce vodky v Rusku prudce klesá. Spotřeba alkoholu roste

Česká republika se v pomyslném žebříčku cenové dostupnosti alkoholu umístila na čtvrtém místě. Je zde proti evropskému průměru alkohol levnější asi o 10 procent. Více za alkoholické nápoje než v tuzemsku musí platit třeba i v Rumunsku, Bulharsku či na Slovensku.

Pohled do statistik ale zároveň ukazuje, že spotřeba alkoholu na Západě dlouhodobě klesá. Tento fenomén nehraje do karet hlavně výrobcům, kteří se musejí poohlížet po jiných trzích. Mnoho z nich cílí hlavně na Indii, tamní obyvatelé totiž v posledních letech rychle bohatnou. Do roku 2047 se očekává, že indická střední třída vzroste až o jednu třetinu oproti současnému stavu. Tím by měla stoupnout i spotřeba alkoholu.

Spotřeba alkoholu se poslední roky propadá i v České republice. Loni meziročně klesla o 4,3 litru na 156 litrů na obyvatele. U piva to byl pokles spotřeby o 2,7 litru na 130,5 litru na obyvatele za rok, u vína o 1,1 litru na 19,5 litru a u lihovin o 0,6 litru na 6,1 litru.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Benzin v Česku je nejlevnější za více než čtyři roky, klesá i cena nafty

Výrazné snížení cen pohonných hmot na čerpacích stanicích Benzina patřících do...

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů...

25. prosince 2025  13:12

Kolik stojí alkohol v Evropě. Česko patří k nejlevnějším, odhalila analýza

Vodka vystavená v ruském obchodě. Ilustrační foto.

Ke zdanění alkoholických nápojů přistupují jednotlivé členské země Evropské unie různě. I proto se koncové ceny alkoholu napříč Evropou výrazně liší. Na Islandu zaplatí zákazník za alkohol až...

25. prosince 2025

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

25. prosince 2025  10:16

Psychotesty projde jen sedm procent uchazečů, říká operátorka Temelína

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu...

Je jí teprve 28 let a už pracuje v prostředí, které bývalo téměř výhradně mužské a zároveň obestřené množstvím mýtů. Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín, v...

25. prosince 2025

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

25. prosince 2025

Slevy a výprodeje začínají. Jak jsou otevřené obchody v Česku či Německu

Black Friday slevy v POP Airport

Povánoční slevy začínají v Česku i v sousedním Německu hned první den po vánočních svátcích, kdy mohou mít otevřeno i velké obchody. Na e-shopech najdete první povánoční slevy ihned po Štědrém dni....

25. prosince 2025

Z brigádníka na Aljašce šéfem firmy. Drsná práce, vypráví Čech o lovu ryb a krabů

Premium
Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se...

Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se však podle něj skrývalo něco fantastického – divoké ryby. Vojta Novák, syn lesníka z Beskyd, se jednoho dne vypravil na...

25. prosince 2025

Svět zaplavuje ropa. Přebytek ohrožuje producenty, spotřebitelé tleskají

Ilustrační snímek

Světový trh s ropou se ocitá v situaci, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku. Prakticky každý den připlouvají tankery k pobřeží Guyany, aby naložily surovinu, kterou lze prodat téměř kdekoli na...

25. prosince 2025

Předražené přeprodeje i úbytek mnichů. Co trápí belgické klášterní pivovary

Opat Manu Van Hecke v opatství svatého Sixta, kde se vaří i pivo Westvleteren....

Opatství svatého Sixta ve vlámském Westvleterenu má za sebou téměř dvě století existence. Přestálo války, společenské změny i proměny Evropy. V posledních letech však čelí dvojí výzvě, která ohrožuje...

24. prosince 2025

Sekt už není jen pro oslavy, pije se celý rok, říká šéf Bohemia Sektu

Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt

Spotřeba alkoholu klesá, tichá vína už několik let stagnují, ale bublinky naopak zažívají popularitu, a to nejen mezi ženami. Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt pro iDNES.cz vysvětluje,...

24. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi zkracují tuzemské zimní pobyty, dopřávají si kvalitní služby, zjistil průzkum

Ráno na vrcholu Klínovce po mrazivé noci (13. prosince 2022)

Zimní dovolenou v Česku plánuje v této sezoně 44 procent Čechů, což je meziročně o tři procentní body méně. V porovnání s loňskem také dovolenou zkrátí, a to o jeden den na šest dní. Podíl lidí,...

24. prosince 2025

O Vánocích domácnosti plýtvat nehodlají. Zbytky snědí nebo darují, tvrdí průzkumy

ilustrační snímek

České domácnosti se letos o Vánocích budou snažit omezit plýtvání potravinami. Téměř polovina lidí během svátků žádné jídlo nevyhodí a dalších 38 procent přiznává, že vyhodí maximálně desetinu....

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.