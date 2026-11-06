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Celníci v Peru odhalili 3 000 sklípkanů pašovaných v ponožkách

Jan Dvořák
  14:50
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Na letišti v Limě úřady zadržely více než 3 000 sklípkanů, které se majitelé zavazadel snažili propašovat do Německa, uvedly peruánské úřady. Pavouci byli ukryti v ponožkách uložených ve třech různých kufrech. Jako zavazadla je s sebou vezli dva Němci a jeden polský občan, sdělila ve čtvrtek agentuře Agence France-Presse peruánská Národní služba pro lesnictví a volně žijící zvířata (SERFOR).

Celníci při rutinní celní kontrole na mezinárodním letišti Jorge Cháveze v Limě všimli neobvyklého pohybu uvnitř zavazadel. „Všimli jsme si, že se některé z nich hýbou. Byly tam malé i velké kusy,“ uvedla Cora Suarezová, technička z úřadu SERFOR, píše britský portál The Guardian.

„Jeden sklípkan se v Evropě může prodat za zhruba 500 eur (12 000 Kč) dolarů),“ uvedla Suarezová. Znamená to, že celková hodnota tohoto kontrabandu volně žijících živočichů by podle ní mohla činit až 1,5 milionu eur (36 milionů Kč) za pouhou jednu cestu.

Místo sušenek pavouci. Němečtí celníci našli v balíku z Vietnamu 1500 sklípkanů

Pavouci, kteří pocházeli z několika regionů Peru, byli v zavazadlech v různých stadiích vývoje, od vajíček a mláďat až po dospělce, uvedla Suarezová.

„Proti obviněným Evropanům zadrženým policií specializující se na trestné činy proti životnímu prostředí bude zahájeno trestní řízení,“ uvedl mluvčí organizace SERFOR.

Peruánské úřady ještě identifikaci všech exemplářů nedokončily. Dokonce výslovně upozornily, že mezi pašovanými kusy mohou být i druhy dosud nepopsané vědou, napsala o případu agentura AFP.

Nelegální obchod s volně žijícími živočichy a rostlinami je podle Interpolu velmi výnosnou trestnou činností, která celosvětově generuje přibližně 20 miliard dolarů ročně. Tento obchod patří podle úřadů k hlavním příčinám úbytku biologické rozmanitosti na planetě, uzavírá britský deník.

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