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Veřejný dluh USA překonal 40 bilionů dolarů. Zemi hrozí rozpočtová krize

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  9:23
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé v historii překonal hranici 40 bilionů dolarů (828 bilionů Kč). Oznámilo to ve středu večer americké ministerstvo financí. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu, které navíc brzdí daňové úlevy. Podle některých pozorovatelů se schyluje k rozpočtové krizi.

Denní výkaz ministerstva financí za úterý ukázal, že nesplacený veřejný dluh USA vzrostl na 40,047 bilionu dolarů. Tento milník padl pouhých pět měsíců poté, co v březnu dluh dosáhl 39 bilionů dolarů. V říjnu, opět jen o pět měsíců dříve, dluh překročil 38 bilionů.

Za posledních necelých deset let se přitom dluh zdvojnásobil, upozorňují agentury. V lednu 2017, kdy se prezidentem poprvé stal Donald Trump, federální veřejný dluh činil 19,95 bilionu dolarů.

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„Nejděsivější na tom je, že začínáme pozorovat, jak se rozbíhá dluhová spirála,“ řekl Marc Goldwein, vedoucí ředitel pro politiku Výboru pro odpovědný federální rozpočet, který podporuje snižování deficitu, s odkazem na úroky z dluhu.

Zhruba jedna třetina tohoto nárůstu připadá na období dvou let, kdy vláda intenzivně čerpala úvěry na financování opatření proti pandemii covidu-19, která zavedl Trump během prvního funkčního období a po něm i prezident Joe Biden. Zbytek lze podle Reuters přičíst fiskálním rozhodnutím obou prezidentů v kombinaci s dlouhodobou nerovnováhou mezi daňovými příjmy a výdaji.

Skupiny pro rozpočtový dohled už několik týdnů předpovídaly, že dluh překročí hranici 40 bilionů dolarů. Současně varovaly před vypuknutím dluhové krize v plném rozsahu, pokud zákonodárci nezačnou řešit neudržitelný fiskální výhled a nezvýší daně, neosekají výdaje, případně obojí, píše Reuters.

Odnášejí to obyvatelé

Prudce rostoucí veřejný dluh a další překonaný milník se podle odborníků už nyní promítají do peněženek Američanů – zvyšují náklady na úvěry, například na hypotéky a automobily, tlačí na pokles mezd v podnicích, které mají méně peněz na investice, a vedou ke zdražování zboží a služeb.

Americký ministr financí Scott Bessent, který si stanovil cíl snížit schodek do roku 2028 na 3 procenta hrubého domácího produktu z více než 6 procent, které Trump zdědil při nástupu do úřadu, minulý týden připustil, že schodky se letos vyvíjejí špatným směrem.

„V současné době to sice znamená zátěž pro rozpočtový deficit, ale vytváříme produktivní aktiva pro budoucí růst, která v budoucnu budou generovat daňové příjmy,“ řekl Bessent. „Přirovnávám to spíše k napnutí praku, kterým se vytvoří velká množství potenciální energie, která se pak přemění na kinetickou,“ uzavřel podle listu The New York Times.

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