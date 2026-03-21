Celebrity to mají rády nealko. Nové značky nápojů rostou jako houby po dešti

Zatímco ještě před pár lety hollywoodské hvězdy zakládaly vlastní značky vodky, ginu nebo tequily, dnes se stále častěji pouštějí do nealkoholických nápojů. Experti říkají, že se americkým celebritám nelze příliš divit. „Herecká kariéra může být krátká, zatímco úspěšná značka může generovat stabilní příjmy dlouhodobě,“ říká analytik.
foto: https://drinkupdate.com/

Na začátku tisíciletí letěla mezi americkými celebritami hlavně vodka. Rapper Diddy spolupracoval na značce Cîroc, herec Dan Aykroyd uvedl na trhu vodku Crystal Head, pozornost vzbudila i Trump Vodka. Později hvězdy přesedlaly na tequilu a vlastní značky měli například George Clooney, Matthew McConaughey či Kendall Jennerová. Dnes alkohol míří na druhou kolej, píše agentura Bloomberg.

Trendy posledních let jsou poměrně jasné. Data ukazují, že Američané dnes pijí nejméně alkoholu za téměř 100 let. Naopak mezi lety 2024 a 2025 výrazně stouply prodeje nealkoholického piva, vína a destilátů, a to o 22 procent. Na tento vývoj reaguje i americký showbyznys, neboť celebrity v novém trendu vidí zajímavou podnikatelskou příležitost.

Nealko táhne

Celková hodnota trhu s nealkoholickými nápoji by navíc měla dál růst. Podle odhadů by v roce 2028 mohl dosáhnout až pěti miliard dolarů (zhruba 125 miliard korun). „Celebrity mohou těžit z obrovské mediální pozornosti. Není proto překvapivé, že reagují na aktuální trendy,“ říká Emily Heintzová, zakladatelka amerického prodejce nápojů Séchey.

Herec Tom Holland přišel s vlastní značkou nealkoholického piva Bero, úspěch slaví také aperitiv De Soi zpěvačky Katy Perry nebo mocktaily Betty Buzz od Blake Livelyové. Michelle Obamová je nejen tváří šumivého ovocného nápoje pro děti PLEZi FiZZ, ale je rovněž spoluzakladatelkou firmy, která ho vyrábí. Robert Downey Jr. zase stojí za kávovou značkou Happy, Kim Kardashianová nedávno představila energetický nápoj Update...

Emily Heintzová říká, že největší úspěch budou slavit celebrity, které mohou nabídnout osobní příběh. Mezi nimi dominuje již zmíněná Michelle Obamová, která již během svého působení v Bílém domě prosazovala zdravější stravování amerických dětí na školách. „Spotřebitelé jsou dnes velmi vnímaví,“ tvrdí expertka.

Úspěch není samozřejmost, varují experti

Stranou nezůstává ani herec a režisér Ben Stiller, který loni v září představil vlastní řadu nízkokalorických limonád pojmenovaných po sobě. Ty se prodávají po celých Spojených státech, včetně prodejen řetězce Walmart. Zatím uvedl tři příchutě, další ale plánuje přidat v blízké době. Letos očekává tržby mezi 5 a 7 miliony dolarů.

Experti říkají, že se americkým celebritám nelze příliš divit. „Herecká kariéra může být krátká, zatímco úspěšná značka může generovat stabilní příjmy dlouhodobě. Pokud se hvězdám podaří prorazit, dává to smysl,“ říká analytik Filippo Falorni ze společnosti Citibank.

Ale ani věhlasné jméno není vždy zárukou úspěchu. Příkladem je třeba energetický nápoj Zoa Energy, který na americkém trhu proslul zejména ve spojení s Dwaynem Johnsonem. Ačkoliv krátce po uvedení na trhu byla popularita obrovská, prodeje začaly rázem dramaticky padat, uzavírá agentura Bloomberg.

