Pracovnice závodu na zpracování čaje Džakintha Malarová dříve k vaření pro svou rodinu používala propan-butan. Poté, co konflikt na Blízkém východě vyhnal ceny energií vzhůru a zasáhl čajový průmysl v zemi, přešla na dřevo.
Malarová a její manžel, který sbírá čaj na plantážích v centrální části ostrova, patří mezi miliony lidí závislých na srílanském čajovém průmyslu. Ten má hodnotu 1,5 miliardy dolarů (přes 31,3 miliardy Kč) a zaměstnává asi 2,4 milionu lidí, což představuje přibližně 11 procent populace země.
Odvětví však stále více ohrožují dopady konfliktu na Blízkém východě, protože téměř polovina exportu cejlonského čaje v hodnotě asi 680 milionů dolarů ročně směřuje právě do tohoto regionu.
Výnosy z exportu čaje podle úřadů v březnu meziročně klesly o 17,3 procenta na 114,75 milionu dolarů. Vývoz do Iráku, největšího odběratele, se snížil o 38 procent a dodávky do Spojených arabských emirátů se propadly dokonce o 93 procent. Írán přitom každoročně dovážel osm až deset milionů kilogramů prémiového srílanského čaje.
Společnost Dilmah, jejíž cejlonský čaj se prodává ve 108 zemích a zhruba 30 procent obratu pochází z Blízkého východu, nyní čelí logistickým a přepravním problémům. Firma proto urychluje expanzi do Kanady, Jižní Ameriky a Spojených států. Podle jejích představitelů za problémy stojí především růst cen pohonných hmot a jejich dopad na logistiku, což zároveň přispívá k inflaci.
Lidé pracující na plantážích si denně vydělají mezi 1350 až 1750 srílanskými rupiemi (asi 82 až 106 Kč), tedy jen o něco více než činí minimální mzda ve výši 1200 rupií denně. Více než polovina pracovníků na plantážích žije pod hranicí chudoby stanovenou Světovou bankou pro země s nižšími středními příjmy, která činí 3,65 dolaru (76,3 Kč) na den.
„Dělníci na plantážích čelí jedné krizi za druhou. Kvůli vyšším nákladům roste absence dětí ve školách, lidé omezují nákupy potravin a někteří plantáže opouštějí a hledají lepší práci ve městech,“ řekl zástupce organizace spolupracující s přibližně 200 plantážemi.
Další oslabení čajového průmyslu by mohlo ještě více poškodit ekonomiku Srí Lanky, která už nyní doplácí na důsledky konfliktu. Vláda zvýšila ceny pohonných hmot o 40 procent, zavedla přídělový systém a středy vyhlásila státním svátkem, aby šetřila energií.
„Nevíme, jestli to zvládneme. Pokud bude válka pokračovat, mnoho lidí se ocitne v tísni,“ dodala Malarová.