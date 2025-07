Humbuk kolem Zaklínače 4. Akcie vývojářů posilují, za rok dvojnásobně vyrostly

Vzhledem k poměru ceny akcie k očekávaným tržbám je společnost CD Projekt momentálně nejdražší akcií, která je zastoupená v evropském indexu Stoxx 600. Předbíhá dokonce i technologické firmy, které se zaměřují na vývoj umělé inteligence, píše agentura Bloomberg. Očekávání od nového dílu oblíbené série jsou obrovské.

Akcie polského studia se momentálně obchodují za 29násobek odhadovaných tržeb pro příští rok. To je více než v případě kteréhokoliv jiného herního studia v Evropě. Mnozí experti dokonce míní, že cena akcií společnosti CD Projekt by v dalších měsících mohla stoupat i nadále, a to kvůli nadšení, které k Zaklínači dlouhé měsíce patří.

Odborníci kalkulují mimo jiné s tím, že oproti minulému dílu se celkové prodeje mohou i více než ztrojnásobit. A to i přesto, že poslední díl byl z pohledu celkových prodejů historicky nejúspěšnější. Od roku 2015 se prodalo celkem už 60 milionů kopií.

„Považujeme CD Projekt za nejkvalitnější akciový titul v polském herním sektoru,“ uvedl pro Bloomberg Piotr Poniatowski, analytik společnosti mBank SA.

CD Projekt předbíhá konkurenty

Zájem hráčů i investorů vzbudil už šestiminutový trailer, který polská firma zveřejnila před zhruba šesti měsíci. V červnu pak společnost zveřejnila delší 17minutovou ukázku, očekávání od nového dílu jsou tak opravdu vysoká.

Akcie CD Projektu se nyní navíc obchodují výrazně víc než jeho konkurenti. Mezi ty se řadí třeba společnost Ubisoft, která stojí za titulem Assassin’s Creed, nebo firma Take-Two Interactive, jež stvořila oblíbenou herní sérii The Grand Theft Auto.

„Kvalita podpořila optimistické prodejní prognózy a tím i růst akcií,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Emil Yanchev, portfolio manažer ve společnosti Karoll Capital Management.

Hlavní roli ve čtvrtém dílu Zaklínače by měla sehrát žena, a to konkrétně Ciri, která je známá z předchozích dílů i z populárního seriálu na Netflixu. Dosavadní hlavní hrdina Geralt z Rivie oproti tomu ustoupí do pozadí.

Cyberpunk 2077 jako varování

Analytici ale varují, že přílišný optimismus může akciím polského studia do budoucna uškodit. Podobné nadšení v minulosti zaznívalo třeba v případě hry Cyberpunk 2077. Akcie firmy, která za touto hrou stojí, ještě před zveřejněním dramaticky vystoupaly. Následně ale přišlo zklamání a jejich cena se dramaticky propadla.

Polská společnost se však snaží důvěru investorů i hráčů držet. „Chceme vzbuzovat napětí i zvědavost, zároveň ale i informovat trh transparentně a srozumitelně,“ uzavřel pro Bloomberg z vedení CD Projektu Michal Nowakowski.