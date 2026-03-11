Mezi nové dolarové miliardáře se dostali Beyoncé či Federer. Podívejte se, kdo ještě

V žebříčku již delší dobu figuruje Beyocéin manžel a rapper Jay-Z, jehož jmění Forbes aktuálně odhaduje na 2,8 miliardy USD, připomněl Forbes.
Jmění amerického rappera Dr. Dre, který spolu s dalšími společníky v roce 2014 prodal technologické společnosti Apple značku sluchátek Beats by Dre, letos rovněž poprvé překonalo miliardu dolarů.
Poprvé se v žebříčku objevil také švýcarský tenista Roger Federer s odhadovaným jměním 1,1 miliardy dolarů, které podle Forbesu vydělal díky 20 titulům ve dvouhře na grandslamových turnajích a podílu ve švýcarské obuvnické společnosti On Running.
Kanadský režisér, scenárista a producent James Cameron stojící za filmy jako Titanic, Avatar nebo Terminátor letos podle Forbesu dosáhl jměním 1,1 miliardy dolarů a také se poprvé objevil mezi dolarovými miliardáři.
Forbes dále poznamenal, že téměř dvě třetiny nových dolarových miliardářů tvoří takzvaní selfmademani, což znamená, že odhadované jmění vydělali sami, nikoli zdědili.
Patří mezi ně i tři 22letí spoluzakladatelé startu-pu Mercor zabývajícího se náborem pracovníků s pomocí umělé inteligence (AI) Brendan Foody, Adarsh Hiremath a Surya Midha. Hodnotu majetku u každého z nich časopis odhadl na 2,2 miliardy dolarů. Midha, který je o dva měsíce nejmladší z trojice, je zároveň nejmladším miliardářem-selfmademanem na světě.
Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku Forbesu zakladatel automobilky Tesla či start-upu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliard dolarů (17,6 bilionu Kč), proti předchozímu roku je to více než dvojnásobek. Nejbohatším Čechem je podle žebříčku majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad s majetkem v hodnotě 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč).