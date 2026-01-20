„Je to víc než jen dovolená. Je to příležitost ponořit se do odkazu a historie Johnnyho Cashe. Pro jeho fanoušky či nadšence do historie,“ stojí v inzerátu.
Zpěvák si ranč sám navrhl a žil zde v letech 1961–66. Jak píše deník Bild, jeho nápady dodnes zůstávají důležitou součástí domu, včetně obývacího pokoje postaveného ve venkovském stylu. Se zakřiveným krbem s odhalenými dřevěnými trámy, hernou, skříňkami vyrobenými na míru či originálním nástěnným gramofonem či interkomem.
Vypadalo to, že dodrží svůj slib. Johny Cash a jeho cesta z drogového pekla
„Elvis (Presley) v té době natáčel filmy a Cashovi řekli, že je bude točit i on. Jenže on nesnášel Los Angeles, takže ho realitní makléř přivedl do Ojai,“ řekla webu Kclu Lisa Kentonová, současná majitelka nemovitosti.
„Ještě než tam dojeli, uviděl toto malé městečko Casitas Springs a zeptal se, co je to za město? Odpověděli mu, že zde bydlí jen ropní dělníci. A on na to, že se mu tu líbí a že tu chce být s nimi,“ vysvětluje Kentonová.
Black i pink
V nabídce jsou dvě hlavní apartmá. JC-BLACK, kde je vše vyvedeno v černé: strop, vana, dokonce i toaleta. Cashovi se přezdívalo „Muž v černém“, při vystoupeních byl většinou oblečen do černého obleku. Druhé apartmá V-PINK je laděno do růžova, strop je třpytivě zlatý. Na ranči je k dispozici původní nahrávací studio.
Johnny Cash tu žil se svou první manželkou Vivian a jejich čtyřmi dcerami. Některé z nich tu nedávno byly na návštěvě. „Když jejich dcera Cindy přišla, ztuhla a pak řekla: Mám pocit, jako by mě ten dům objal. A pak se prostě rozplakala,“ dodala Kentonová. Dům koupila teprve před několika lety za 1,8 milionu dolarů.
Johnny Cash (1932–2003) byl americký zpěvák, kytarista a skladatel. Mezi jeho největší hity patří například I Walk the Line, Ring of Fire, Man in Black či Folsom Prison Blues.
Zahrál si také v několika filmových či seriálových snímcích, fanoušci poručíka Columba si ho budou pamatovat jako padoucha z epizody Labutí píseň (1974), kde hrál hudebníka, tedy v podstatě sám sebe.