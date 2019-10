Pivo v papíru. Pivovar Carlsberg představil plně recyklovatelné balení

Pivovar Carlsberg z dánské Kodaně se již delší dobu honosí tím, že chce snižovat svou ekologickou stopu. Nejdříve přestala plechovky balit do plastu a radši je začala slepovat, teď přišla s úplně novým obalem. Ten je vyroben ze silného dřevovinového papíru.

To, aby skrz papír pivo neproteklo, zajišťuje tenká vnitřní bariéra. Právě v jejím složení se od sebe liší současné dva prototypy lahví – u obou je sice tvořena polymery, u první je to však klasický PET, u té druhá je podle firmy ze sta procent z bioproduktů.

Podle viceprezidentky Carlsbergu Myriam Shingeltonové jsou tyto lahve pro životní prostředí mnohem lepší, než hliníkové nebo plastové. „Jejich výroba má jen velmi malý dopad (na životní prostředí),“ řekla televizi CNN. Navíc zdůraznila, že se vyrábí z udržitelných materiálů.

Zatím jen test

Cílem firmy je vytvořit stoprocentně recyklovatelný obal, píše CNBC. Na projektu papírových lahví začala pracovat v roce 2015, i tak si však na pití piva z papíru bude muset většina zákazníků ještě pár let počkat. Projekt se totiž teď dostal pouze do fáze testování. Pivovar totiž musí mít jistotu, že tento typ balení nijak neovlivní chuť jeho nápojů.

Carlsberg zákazníkům slibuje, že se nejedná o konec klasických skleněných lahví či plechovek. Jen chce zákazníkům nabídnout i další alternativu. „Tyto prototypy jsou důležitým krokem k uvedení tohoto průlomu na trh, přestože ještě nejsme zdaleka hotoví,“ uvedla Shingeltonová.



Společnost Carlsberg patří mezi největší hráče na poli pivovarnictví, v roce 2015 byl čtyřkou na světovém trhu. Firma sponzoruje především fotbalové kluby, své jméno spojila mimo jiné například i s FC Kodaň, irským národním týmem či s Liverpoolem FC. Sloganem pivovaru je Carlsberg: Nejspíš to nejlepší pivo na světě.

Na dalším vývoji papírového obalu by se podle prohlášení Carlsbergu z minulého týdne měly podílet i další velcí hráči – Coca-Cola Company, výrobce alkoholických nápojů Absolut Company a kosmetická společnost L’Oréal.

Když Carlsberg s nápadem na papírové lahve přišel, byli k němu čeští sládci skeptičtí. „Doposud používané obaly, to znamená skleněná lahev, plechovka a PET lahev na pivo, mají své opodstatnění a řadu let se vyvíjely, aby pivu zachovaly jeho vlastnosti,“ uvedl v roce 2015 vrchní sládek Staropramenu Zdeněk Lux. Hlavní výhodou například skla je to, že mnohem lépe udrží obsah studený.