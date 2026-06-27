Zakazování nikotinových sáčků jako ve Francii nebo Nizozemsku pak má podle ní efekt opačný. „Na rovinu, pokud se EU rozhodne jít cestou omezení a zákazů, tak onoho cíle pěti procent kuřáků rozhodně do roku 2040 nedosáhne. Nedosáhne ho totiž nikdy,“ říká Düringová.
Pocházíte ze Švédska, země, která jako jediná už dnes naplňuje evropský cíl pro rok 2040, podle nějž by mělo v Evropě být jen pět procent populace kuřáků. Švédsko toho docílilo díky velkému rozšíření orálních nikotinových alternativ k cigaretám, ať už tradičního tabákového snusu nebo moderních nikotinových sáčků. Nicméně v Evropě nevidíme úplně inspiraci švédskou cestou. Snus je kromě Švédska nelegální ve všech ostatních zemích EU, některé země jako Nizozemsko nebo nově Francie zakazují i nikotinové sáčky. Jak si to vysvětlujete?
Je to složitá otázka, na kterou se pokouším najít odpověď já i mnoho dalších expertů na harm reduction po celém světě. Moc smysl to nedává, nicméně asi to celé vychází z puristické a do značné míry hlavně idealistické myšlenky, že nejlepší je neužívat nikotin vůbec nijak v žádné formě, protože způsobuje závislost.
Myšlenka není v teorii špatná, jen v praxi naráží na bariéru reality. Místo toho, aby se státy pokoušely dosáhnout toho, co už někde funguje, tedy situace, kterou máme ve Švédsku, snaží se dosáhnout nedosažitelného ideálního stavu, kde alternativou k cigaretám nejsou pro zdraví méně rizikové produkty, ale jen naprostá abstinence. Tak to ale v reálném světě nefunguje.
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Máte pro to nějaké vysvětlení? Teď nutně nemyslím jako expertka na harm reduciton, ale jako vystudovaná psycholožka.
V psychologii a filozofii pro to skutečně vysvětlení existuje, říká se mu klam nirvány nebo též klam ideálu. Spočívá to v tom, že na problém nahlížíme falešnou optikou srovnání s ideálním stavem, onou pomyslnou nirvánou, a opomíjíme to, že není reálné tohoto stavu dosáhnout. Reálný svět můžeme postupně zlepšovat, a že je co zlepšovat, ale nejde ho změnit k ideálu lusknutím prstu. K onomu ideálu se můžeme leda přibližovat.
Skutečně onoho ideálu, kdy se nikotin nebude užívat vůbec, nejde dosáhnout?
Stačí se podívat na cigarety, s těmi se bojuje už přes půl století, a čeho jsme dosáhli? Vymýtili jsme je? Ne, největší úspěch byl, že se podařilo vyvinout produkty, které pro kuřáky představují přijatelnou alternativu, která je méně riziková pro jejich zdraví. To je přesně to, co se povedlo ve Švédsku. Ideální stav jsme nikdy nebrali jako alternativu a nepřiblížili jsme se k němu zákazem cigaret, ale širokým rozšířením nejprve snusu a pak i nikotinových sáčků.
Nicméně Švédsko mělo tu výhodu, že snus měl v zemi hlubokou kulturní tradici. Může to fungovat i jinde?
Vždyť to funguje i jinde. Když přijdou na trh nové alternativy k cigaretám, ať už to jsou nikotinové sáčky, vaping nebo produkty, u kterých nedochází ke spalování tabáku, ale k jeho zahřívání, čímž uživatel nevdechuje toxické zplodiny vznikající hořením tabáku a cigaretového papírku, tak si na ně lidé poměrně rychle zvyknou, a často jsou to právě tyto produkty, které jim pomohou po letech přestat kouřit.
Funguje to tak ve Spojených státech, ale třeba i v Saúdské Arábii, což asi uznáte, že jsou dvě velmi kulturně odlišné země jak mezi sebou navzájem, tak v porovnání se Švédskem. A v obou stoupá obliba nikotinových sáčků, což pomáhá snižovat počet kuřáků v populaci.
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Pomohlo by podle vás, kdyby se v EU směl prodávat i tradiční švédský snus, což nyní nejde a Švédsko je jedinou zemí, která má na jeho prodej výjimku?
Určitě. Nejde ani tak o snus, ale prostě o širokou nabídku alternativ k cigaretám. Každému totiž vyhovuje něco jiného. Pro někoho je to vaping, pro někoho zahřívaný tabák, další preferuje nikotinové sáčky a jinému by třeba nejvíce vyhovovala tabáková chuť snusu.
Čím větší výběr, tím větší pravděpodobnost, že kuřák na některou z těchto alternativ přejde. Alternativní produkty s obsahem nikotinu jsou to, co pomáhá snižovat počet kuřáků. Kdyby Evropa byla více otevřená jejich rozšířenosti a vývoji a výzkumu nových produktů, jsme v dosahování onoho cíle pro rok 2040, který jste zmínil, dál. Možná by to nebylo jen Švédsko, kdo by byl premiantem.
A je to vůbec reálné? Na celoevropské úrovni vidíme spíše přístup, který odpovídá onomu klamu nirvány a marným pokusům o dosažení nedosažitelného ideálu. Ve vzduchu visí spíše tvrdá celoevropská regulace a zákazy nikotinových alternativ než snahy o jejich rozšiřování…
Řeknu to na rovinu, pokud se EU rozhodne jít cestou omezení a zákazů, onoho cíle pěti procent kuřáků v celoevropské populaci do roku 2040 nedosáhne. Nedosáhne ho totiž nikdy. Je to prostě nereálné.
Pojďme se podívat na otázku příchutí. To je sice hlavní téma u vapingu, ale i u nikotinových sáčků nalezneme mnoho příchutí od mentolových po různé ovocné. Hrají příchuti významnou roli v tom, jak je daný produkt úspěšný, tedy kolik kuřáků na něj skutečně přejde a přestane kouřit cigarety?
Hrají významnou roli. Podobně jako je u nikotinových alternativ jako takových důležitá široká nabídka, je důležitá u jejich jednotlivých typů. Studie u uživatelů nikotinových sáčků často uvádějí dostupnost různých příchutí jako hlavní faktor toho, proč je jejich uživatelé upřednostňují před cigaretami.
Zároveň jsou to příchuti, které přiměly k užívání nikotinových sáčků i ženy, protože snus se svou poměrně výraznou tabákovou příchutí byl vždy spíše pánskou záležitostí. Každý jsme jiný, každý máme trochu jiné chutě a proto je důležité mít si z čeho vybrat. Kdyby byla jen jedna příchuť, nikdy by nevyhovovala všem a mnoho současných uživatelů a uživatelek, pokud by jim nevyhovoval ani vaping ani zahřívaný tabák, pak by zůstalo u cigaret.
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Častý argument odpůrců nikotinových sáčků je ten, že právě příchuti z nich činí něco atraktivního pro děti a mládež. Jak máte ve Švédsku ošetřeno, aby se nikotinové sáčky nedostaly do rukou nezletilých?
V zásadě máme na sáčky stejnou regulaci jako u cigaret, prodej pouze plnoletým osobám je základ. V minulosti Švédsko zkoušelo různé přístupy, ale zůstalo u toho, který funguje.
Aktuálně se ho snažíme posunout, aby odpovídal možnostem 21. století, například zavedením online ověření věku při nákupu na e-shopu skrze speciální aplikaci. Samozřejmě musím souhlasit s tím, že nikotinové sáčky do rukou dětí a mladistvých nepatří a rozhodně by na ně neměly být marketingově cíleny.
Další z argumentů proti nikotinovým sáčkům je ten, že ve finále naopak vedou ke kouření, opět hlavně u mladých. Začnou s užíváním nového cool produktu, který je omrzí a skončí u cigaret. Je to něco, k čemu ve Švédsku dochází?
Ve stručnosti – ne. Abych to rozvedla, Švédsko má nejvyšší míru užívání orálních nikotinových produktů v rámci zemí EU. Logicky by pak podle tohoto argumentu mělo mít i nejvíce kuřáků, kteří začali na sáčcích a skončili u cigaret. Moje generace by tak měla mít nejvyšší zastoupení nových kuřáků v Evropě.
Jenže opak je pravdou, ve Švédsku kouří ve věkové skupině od 19 do 26 let jen zhruba 2,3 procenta lidí, takže jsme naopak takřka nekuřáckou generací, daleko za cílem, který si EU stanovuje. Dobře tedy vidíte, že ten argument je nesmyslný. Nejde o nějaký reprezentativní průzkum na pár tisících lidech, jde o realitu desetimilionového národu.
Dobře, to je silný protiargument. Pojďme na další – nikotinové sáčky jsou relativně nový produkt. Současné studie sice ukazují, že jsou výrazně méně zdraví nebezpečné než cigarety, nicméně dlouhodobé efekty zatím neznáme, zatímco u cigaret už máme data za desítky let. Není možné, že i u nikotinových sáčků se postupem času ukáže, že vlastně nejsou tak nezávadné, jak si dnes myslíme, stejně jako se to ukázalo u cigaret?
Je důležité mít na paměti dvě věci. U cigaret se spousta jejich důsledků začala zkoumat až poté, co reálně existovaly a ukázalo se, že jde o obrovský problém. U nikotinových sáčků máme náskok a zkoumáme vše preventivně. Navíc v době, kdy věda udělala velké pokroky od dob, kdy se zkoumaly negativní dopady cigaret.
Nepopírám, že se může časem ukázat, že některá ze složek sáčků je škodlivější, než se nyní domníváme, ale když se na jejich složení podíváme, moc se neliší od nikotinových žvýkaček, které často doporučují k odvykání kouření i lékaři. Žvýkačky jsou na trhu o poznání déle než sáčky a žádné zásadní negativní dopady u nich nikdo nepozoruje.
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Vraťme se k zákazům v zemích jako již zmíněné Nizozemsko nebo Francie, kde k zákazu nikotinových sáčků došlo. Co myslíte, že se v daných zemích reálně stane?
Bohužel někteří uživatelé sáčků, kteří nebudou chtít užívat něco, co je v jejich zemi ilegální, se buď k cigaretám vrátí. Zákaz sáčků na rozdíl od jejich dostupnosti to bohužel může způsobit. Nicméně sama předpokládám, že to dopadne tak, že nikotinové sáčky budou dále poměrně dostupné, jen na černém trhu. Což běžný spotřebitel upřímně moc neřeší, zda peníze z jeho nákupu jdou trhu legálnímu, včetně daní pro stát, nebo trhu nelegálnímu, kdy skončí bůhvíkde.
Myslíte si, že tento negativní pohled na nikotinové sáčky, který vede k jejich zákazu, jde v Evropě změnit na pohled pozitivní?
Půjde to, když s časem bude čím dál více zaznívat, že většina argumentů proti nim nedává smysl. Když se toto přesvědčení masově rozšíří mezi spotřebitele a ti sami budou vyvíjet tlak proti tomu, aby jim státy zakazovaly něco, co užívají, protože nechtějí riskovat své zdraví při kouření cigaret, politikům nezbude než tuto situaci reflektovat.
Vědu a fakta nepůjde dále popírat a regulátoři pochopí, že nejbezpečnější je nenechat zodpovědné uživatele nikotinu riskovat na černém trhu nákup padělků a nekvalitních produktů, ale umožnit jim nakoupit na dobře nastaveném regulovaném legálním trhu.