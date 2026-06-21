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Capri-Sun dál bojuje za plastová brčka. Petice ale skončila fiaskem

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  9:00
Jsou to téměř dva roky, co výrobce oblíbeného nápoje Capri-Sun spustil online petici, která měla ukázat, že zákazníci stojí o návrat plastových brček. Cílem bylo vyvinout tlak na Evropskou komisi, jež jejich používání omezila. Majitel společnosti Hans-Peter Wild ale nyní přiznal, že petice byla chybou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kvůli zákazu jednorázových plastových výrobků používá Capri-Sun od roku 2021 papírová brčka. Už více než dva roky se však snaží získat souhlas Evropské unie, aby se plastová brčka vrátila. Její snahy ale narážejí i na odpor ekologických organizací. Přestože majitel firmy původní petici označil za chybu, na návratu plastových brček dál trvá a cíle se nehodlá vzdát, píše Der Standard.

Papírová brčka nemusí být lepší než plastová, tvrdí studie. Mohou škodit zdraví

Značka Capri-Sun se musela plastových brček vzdát kvůli evropské směrnici o omezení jednorázových plastových výrobků, jejímž cílem je snížit množství plastového odpadu v mořích a oceánech a podpořit oběhové hospodářství. Kromě plastových brček se zákaz vztahuje také na plastové příbory, talíře, vatové tyčinky, míchátka na nápoje nebo tyčky k balonkům.

Požadavek firma nemění

Petici, kterou před dvěma lety inicioval generální ředitel Roland Weening, nyní majitel společnosti hodnotí kriticky. „Petice byla špatně připravená a byla chybou,“ uvedl v rozhovoru pro deník Rhein-Neckar-Zeitung. „To ale nic nemění na tom, že požadavek používat papírová brčka podle mě postrádá logiku.“

Přestože dnes firma původní petici hodnotí kriticky, na svém postoji nic nemění. Tvrdí, že zákazníci si na papírová brčka dlouhodobě stěžují. Podle výrobce se hůře propichují do obalu, rychle měknou a mohou ovlivňovat chuť nápoje.

Nápoj Capri-Sun chce zpět plastová brčka. Výrobce shání milion podpisů

Wild svůj postoj k plastovým brčkům obhajuje také tím, že obaly Capri-Sun jsou plně recyklovatelné. Podle něj navíc přibližně 90 procent papírových brček po vypití nápoje zůstává uvnitř sáčku. „Bylo by lepší, kdyby bylo i brčko vyrobeno ze stejného materiálu, aby se celý obal mohl recyklovat společně,“ uvedl.

Místo jednoho milionu jen 170 tisíc podpisů

Podle společnosti by nové brčko bylo vyrobeno z polypropylenu, tedy ze stejného materiálu jako samotný nápojový sáček. Svůj požadavek se vedení značky Capri-Sun snažilo podpořit také již zmíněnou online peticí, s níž chtěla získat jeden milion podpisů. Původní plány se ale nestřetly s realitou. Nakonec ji totiž místo jednoho milionu podpořilo necelých 170 tisíc lidí.

Snahy společnosti kritizují také ekologické organizace, které argumentaci výrobce označují za problematickou. Podle Violy Wohlgemuthové z organizace Deutsche Umwelthilfe je snaha o návrat jednorázových plastových brček z hlediska ochrany životního prostředí neobhajitelná.

„To, že se Capri-Sun i nadále snaží prosadit návrat jednorázových plastových brček, je z pohledu ochrany životního prostředí nepochopitelné,“ uzavřela pro Der Standard.

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