Tradiční americká firma mění své jméno. Její polévky proslavil Andy Warhol

Společnost by se nově měla jmenovat The Campbell’s Company. Hlasování o změně názvu by mělo proběhnout v listopadu, informoval portál BBC. Obrazy plechovek Campbell’s Soup patří mezi nejznámější díla amerického umělce Andyho Warhola.

„Polévku budeme vždy milovat, od tohoto klíčového podnikání nikdy nespustíme oči,“ uvedl v úterý generální ředitel společnosti Mark Clouse. „Ale dnes jsme mnohem víc než polévka,“ dodal.

Portfolio společnosti zahrnuje kromě polévek například sušenky Goldfish, brambůrky Cape Cod, džusy V8 či omáčky Prego. Pro splnění finančních cílů společnosti je podle Clouse důležité, aby prodeje polévek zůstaly stabilní.

Zástupci vedení společnosti poznamenali, že populace v USA stárne a vzhledem k tomu, že starší lidé jedí polévky častěji než mladší generace, prodeje polévek mohou v budoucnu stoupat.

Plechovky Campbellovy polévky se na začátku šedesátých let staly oblíbeným tématem amerického popartového výtvarníka Andyho Warholy. Mezi lety 1961 a 1962 vytvořil soubor dvaatřiceti pláten, jejichž motivem je právě tento výrobek. K motivu polévky se později často vracel.

Warhol během několika různých fází své kariéry vytvořil mnoho uměleckých děl zobrazujících plechovky Campbellovy polévky i další díla, v nichž použil různé obrazy ze světa obchodu a masmédií. Úzké spojení umělcova jména s tradičním americkým výrobcem potravin také vedlo k zažitému omylu, že Warhol design tohoto obalu navrhl.

Polévky už na okraji

The Campbell Soup Company je americká společnost, která se díky fúzím a akvizicím stala jednou z největších společností v oblasti průmyslově zpracovaných potravin ve Spojených státech. Nabízí širokou škálu výrobků pod svou vlajkovou značkou Campbell’s a dalšími značkami. Pod svou stejnojmennou značkou vyrábí polévky a další konzervované potraviny, pečivo, nápoje a občerstvení. Sídlo má v Camdenu ve státě New Jersey.

Společnost založili v roce 1869 obchodník s ovocem z Bridgetonu v New Jersey Joseph A. Campbell a Abraham Anderson, výrobce lednic z Jižního Jersey. Vyráběli nejprve konzervovaná rajčata, zeleninu, želé, polévky, koření a mleté maso. Společnost od svého založení investovala značné prostředky do reklamy. Mnoho dobových artefaktů z jejích propagačních kampaní se ukázalo jako cenné na trhu sběratelských reklamních předmětů.

Polévky aktuálně tvoří menší část prodejů firmy. Prodeje svačin společnosti v loňském roce vzrostly celkově o 13 procent, prodeje polévek vzrostly o 3 procenta. Vedoucí představitelé společností očekávají, že klíčovým motorem růstu budou sušenky Goldfish a do roku 2027 se stanou její největší značkou.