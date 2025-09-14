Venku praží slunce a sběračka Kamini Kurmi má na hlavě připevněný deštník, protože potřebuje mít volné ruce na práci. „Když je opravdu horko, někdy se mi točí hlava a prudce mi buší srdce,“ stěžuje si. Na čajové plantáži v indickém státě Asam pracuje s několika desítkami dalších žen, které ručně sklízejí čajové lístky. Extrémní počasí ale úrodu výrazně snížilo a indický byznys známý svými nápoji Assam anebo Darjeeling je v ohrožení, píše agentura Reuters.
„Změny teplot a množství srážek už nejsou občasnými anomáliemi, ale novými normami,“ popisuje vědkyně z Asociace pro výzkum čaje Rupanjali Deb Baruah.
„Dříve to takhle nebylo. Byla jsem schopná sesbírat kolem 110 kilogramů lístků denně, teď jich kvůli horku zvládám jen 60.“ říká sběračka Manju Kurmi, která na plantáži pracuje přes čtyřicet let.
Ceny čaje se na indických aukcích zvedají dlouhá léta jen o 4,8 procent ročně, což je mnohem méně než deset procent v případě základních potravin, jako je pšenice nebo rýže. Když se loni úroda čaje propadla o 7,8 procent na 1,3 miliardy kilogramů, cena vyskočila o pětinu na 201,28 rupií za kilogram, což je v přepočtu 48 korun.
Horka, deště i škůdci
Nejžádanější částí sklizně je její druhá vlna oblíbená pro svou bohatou chuť a vůni. Tento čaj bývá ale dražší a navíc je více náchylný k výkyvům počasí. Jenže mírně teplé a vlhké dny, ideální pro pěstování, narušují dlouhá období sucha s náhlými, intenzivními dešti. Srážky klesly mezi lety 1921 a 2024 o více než 250 milimetrů, zatímco teploty se podle Asociace pro výzkum čaje zvedly o 1,2 stupně Celsia.
Hlavním zdrojem dešťů se tak stal monzun, protože letní a zimní přeháňky téměř vymizely. I tak ale byly srážky o 38 procent nižší, což vedlo ke zkrácení vrcholné sezony jen na několik měsíců. Nepříznivé počasí s sebou navíc nese větší zamoření škůdci, kvůli nimž na sobě mají čajové lístky hnědé skvrny nebo drobné dírky.
„Poté, co loňské sucho snížilo úrodu, se pěstitelé rozhodli dříve prořezat stromy a více používat pesticidy. Tím se jim ale zvyšují náklady, někdy až o osm až devět procent, protože se do nich propisují i vyšší mzdy a ceny hnojiv,“ uvedl předseda Indické čajové asociace Hermant Bangur.
Za plantážemi se nachází místo, kde se úroda suší. „Musíme si dělat přestávky každých 30 minut, jinak bychom to nezvládli,“ říká další ze sběračů, mezitím co přechází k nástěnným ventilátorům, aby se trochu ochladil.
Indický čajový průmysl vzkvétá již téměř 200 let, ale jeho podíl na trhu by mohl brzy klesnout pod dvanáct procent. Roste ovšem domácí poptávka. Indická čajová asociace uvádí, že za poslední desetiletí se spotřeba zvětšila o 23 procent na 1,2 miliardy kilogramů, což výrazně převýšilo růst produkce.
Přestože se tedy vývoz kvalitního čaje snížil, dovoz do nejlidnatější země světa stoupl a v roce 2024 dosáhl dokonce rekordních 45,3 milionů kilogramů.