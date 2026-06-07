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Moucha bzučivka dorazila do USA. Její masožravé larvy ohrožují miliony kusů dobytka

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  19:00
Americké úřady potvrdily výskyt bzučivky lidožravé, jejíž larvy požírají živou tkáň teplokrevných živočichů. Moucha, která se během posledního roku šířil Mexikem, představuje hrozbu pro chovy hospodářských zvířat. Nákaza byla potvrzena u telete ve městě La Pryor v Texasu, které leží nedaleko hranic s Mexikem.
Americké úřady potvrdily výskyt bzučivky lidožravé, jejíž larvy požírají živou...

Americké úřady potvrdily výskyt bzučivky lidožravé, jejíž larvy požírají živou tkáň teplokrevných živočichů. (5. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Rančeři se zúčastnili prezentace o hrozbě bzučivky v La Grange v Texasu. (1....
Larva bzučivky lidožravé (Cochliomyia hominivorax)
Bzučivka lidožravá (Cochliomyia hominivorax)
Bzučivka zlatá v nadživotní velikosti v podání Michala Olšiaka
10 fotografií

Ministryně zemědělství USA Brooke Rollinsová uvedla, že jde o první potvrzený případ v Texasu od roku 1966 a zatím jediný potvrzený případ v celé zemi. Pokud by se výskyt bzučivky lidožravé (Cochliomyia hominivorax) rozšířil, mohl by dále snížit stavy amerického skotu, které jsou už nyní nejnižší za posledních 75 let. Menší počet hospodářských zvířat již zapříčinil snížení produkce hovězího masa a vedl k rekordnímu růstu cen pro spotřebitele, napsala agentura Reuters.

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Potvrzený výskyt bzučivky zároveň ohrožuje texaské chovatele hospodářských zvířat. Jeho další šíření by podle odhadů mohlo způsobit ekonomické ztráty až 1,8 miliardy dolarů (37 miliard korun).

Ministerstvo zemědělství informovalo, že v okruhu 20 kilometrů od místa nálezu zastavilo přesuny zvířat, aby zabránilo šíření larev mouchy. Zároveň v oblasti vypustilo sterilizované samce bzučivky, kteří mají omezit další rozmnožování škůdce, posílilo monitoring volně žijících zvířat a vyslalo na místo speciální zásahový tým. Rollinsová také uvedla, že do jižního Texasu zamířilo letadlo se zásobami léčiv.

„Ochrana našeho živočišného průmyslu je otázkou národní bezpečnosti nejvyššího významu,“ uvedl náměstek ministryně zemědělství Dudley Hoskins.

Dovoz omezen už před rokem

Spojené státy do ochrany před mouchou, která se šíří v Mexiku, investovalo miliony dolarů. Před více než rokem omezily dovoz hospodářských zvířat z této země.

Před uzavřením hranice USA každoročně dovážel z Mexika více než milion kusů skotu, který byl následně vykrmován ve velkochovech a zpracováván na hovězí maso.

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Mexiko od listopadu 2024 potvrdilo více než 27 tisíc případů výskytu parazitických larev bzučivky, přičemž u více než dvou tisíc nákaza stále trvá. Moucha se dostala do Mexika ze Střední Ameriky a postupně se šířila na sever. Trvale se vyskytuje v řadě zemí Karibiku a Jižní Ameriky. V srpnu loňského roku Spojené státy zaznamenaly první případ člověka, u něhož byla po návratu ze Salvadoru potvrzena přítomnost larev bzučivky lidožravé.

Bzučivky lidožravé kladou vajíčka do otevřených ran a sliznic živočichů. Jakmile se vajíčka vylíhnou, stovky larev se pustí do živého masa, jímž se krmí a ránu tak zvětšují. Pokud nedojde k léčbě, může nakonec uhynout. Případy výskytu bzučivky u lidí jsou vzácné.

Poslední velké ohnisko se ve Spojených státech objevilo v 60. letech minulého století a způsobilo farmářům škody za miliony dolarů. Vědcům se později bzučivku v USA podařilo vymýtit, a to díky vypouštění milionů sterilizovaných samců, kteří zabránili jejímu dalšímu rozmnožování, uzavírá agentura.

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